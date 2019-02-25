2019-02-25T12:00:39+03:00
Происшествия

В Красноярском крае женщину покусал собственный бойцовый пес

Истекая кровью, она села за руль и попыталась самостоятельно добраться до больницы, но на полдороги ей стало плохо [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае женщину покусал собственный бойцовый пес. Стоп-кадр видеоВ Красноярском крае женщину покусал собственный бойцовый пес. Стоп-кадр видео
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Жительница небольшого села в пригороде Красноярска подумать не могла, что собственная любимая овчарка накинется на нее. Но у пса начался весенний гон, а хозяйка просто оказалась на пути. Женщина протянула руку, чтобы успокоить его, пес схватил за руку зубами и изрядно потрепал.

Под Красноярском покусанная бойцовской собакой женщина едва не потеряла сознание за рулем.

Женщина понимала, что ей нужна помощь медиков и как можно скорее – рана была слишком серьезной, кровь текла, не переставая. Вызывать «Скорую»? Пока она доедет. Быстрее самой домчаться. В отчаянии пострадавшая замотала руку, чтобы спрятать кровь, села свою «Тойоту» и помчалась за помощью.

Инспекторы ДПС Сергей Карабаев и Василий Павленко несли службу на загородной трассе Красноярск – Енисейск, стояли на обочине, наблюдая за потоком машин. Обычно все водители стараются немного сбросить скорость и проехать мимо дорожных полицейских. А тут иномарка сама затормозила рядом с ними. Женщина-водитель сказала: «Мне плохо, собака укусила, надо врача». Из-за большой потери крови она едва не лишилась сознания.

Поначалу дорожные инспекторы собирались доставить женщину в город. Но решили, что быстрее будет доехать до мобильного пункта, расположенного на трассе. Позвонили и предупредили, что везут пациентку. Так что когда подъехали, женщину уже ждала машина «Скорой помощи»,

- Благодаря слаженным действиям офицеров, женщине вовремя оказали квалифицированную медицинскую помощь. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает, - рассказали в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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