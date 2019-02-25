Без вины виноватая: в Шарыпово за фельдшера, унизившую пациентку на камеру, вступились коллеги

«Да она пьяная! Никакая! Ты что так пьешь-то, до потери пульса? Телефон ее, наверное, валяется?». Фельдшер из города Шарыпово (Красноярского края) жестко отчитала на камеру продавца магазина «Сюрприз», к которой приехала по вызову.

Фельдшер скорой грубо отругала пациентку в Красноярском крае.

Этот ролик, попавший на днях в соцсети, вызвал шквал негодования. Ведь, по словам очевидцев, продавцу внезапно стало плохо (сахарный диабет). А медик решила, что она пьяна. Но вместо того, чтобы принять экстренные меры, расхаживала по залу и распекала пациентку, возмутились пользователи. Было это 23 февраля.

«Вторую такую забираем»

На кадрах, снятых случайным покупателем, видно: ответить на «отповедь» продавец не в силах. Она едва говорит. Когда укладывают на носилки, еле слышно просит найти очки.

- Да вот очки, я положила тебе, - заявляет медик. - Зачем так напиваться? Вторую такую же из магазина забираем. Тоже лежала – как половичок около крылечка. Ты откуда сама, где живешь?

- Из Дубинино, - бормочет продавец.

- Откуда? Из Дубинино? Сюда (Шарыпово) ездишь на работу? Нет, ну а напилась так зачем?!

- Найдите ключи, закройте павильон.

- Ключи! Где я их найду. Я понимаю, что допилась! Лежи! На бок повернись.

Заметив, что ее снимают, фельдшер потребовала нажать на «стоп». Но было уже поздно: вскоре ролик с ее участием разошелся по СМИ и соцсетям. Тут же появилась версия: помимо диабета состояние пациентки усугубил алкоголь.

Упала за прилавком

Что же в самом деле произошло? За разъяснениями мы обратились на станцию скорой помощи в Шарыпово.

- Сейчас мы разбираемся, проводим служебную проверку ЧП, - заверил нас представитель учреждения. - Ситуация некрасивая, конечно. Такое раздули из ни-че-го.

Что касается этого вызова, нам передали: женщина-продавец, ей около 40, уснула за прилавком, потом упала. Больна она или не больна, не могу сказать. Сейчас выясняем по месту жительства. Знаю только, что с 2015 года она вообще на приеме в поликлинике не была. И документов ее – амбулаторной карты – там нет.

Сахар ей измерили, он был слегка выше нормы. Перед этим она пила и ела. В такой ситуации у любого человека сахар будет повышенным.

Я могу вам только сказать, женщина действительно находилась в алкогольном опьянении. Она была осмотрена. В медицинской помощи не нуждалась. Сотрудники полиции доставили ее домой. Хотелось бы посмотреть в глаза тому, кто сделал съемку и выложил ее.

Представляете, было три вызова за сутки, 23 февраля, именно к таким товарищам. Я так понимаю, теперь вообще не нужно ни с кем разговаривать. Держать рот на замке и ничего не говорить. Тут без вины виноватая, получается. И из министерства, и из следственного комитета, и корреспонденты – все приехали.

Эта фельдшер у нас работает давно. Сначала была медсестрой в отделении, на «скорой» больше 10 лет. Жалоб на нее не было никогда. Грамотный специалист - в силу своего опыта и образования.

Сложный вызов

Нам удалось поговорить с одной из местных жительниц Лидией. Свидетельницей ЧП в магазине она не была, но знакома с продавцом.

- По правде сказать, женщина она пьющая, - призналась она. – Стало ли ей плохо из-за диабета? Поверьте, любой фельдшер четко отличит кетоновые тела (это запах ацетона у диабетиков) от метаболитов алкоголя. Выводы делайте сами.

А вот что говорит коллега фельдшера:

- Это человека с большим опытом, профессионал своего дела, с ней не страшно ехать на любой сложный вызов, порядочная и отзывчивая. И еще. Со слов мужа женщины-продавца, той самой, к которой вызвали «скорую», в алкогольном опьянении не первый день. Так стоит ли кидать камнями в медика?

Даже, если продавец была подшофе, имела ли право медик устраивать ей такой разнос, спорят в соцсетях. А вы как думаете?

КОНКРЕТНО

Администрацией Шарыповской городской больницы по фактам, указанным в видеосюжете, проводится служебная проверка, - прокомментировала руководитель пресс-службы минздрава края Зоя Масленникова. – По ее результатам будут определены меры в отношении медицинских специалистов скорой медицинской помощи. До окончания служебной проверки и объективной оценки фактов ненадлежащего исполнения служебных обязанностей фельдшером скорой помощи, а также установления причин, обусловивших тяжесть состояния пациента, выводы о виновности медицинских специалистов, а также алкогольном опьянении пациентки преждевременны. Поскольку информация о состоянии здоровья пациентки составляет врачебную тайну, дополнительные сведения о состоянии ее здоровья не предоставляются

По информации, предоставленной главным врачом Шарыповкой ГБ, в настоящее время пациентка находится дома, организован ее патронаж участковой службой. Дальнейшее ведение пациента будет зависеть от медицинских показаний.

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