2019-02-25T05:37:29+03:00
Общество

Красноярцев предупредили: на дорогах будет очень скользко

Ожидается мокрый снег и легкий ночной морозец
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцев предупредили: на дорогах будет очень скользкоКрасноярцев предупредили: на дорогах будет очень скользкоФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцев предупреждают о приближающихся осадках и тех неприятностях, которые они сулят. Начиная уже со вторника, 26 февраля, синоптики прогнозируют снег, хотя он будет незначительным. Если учитывать, что температура воздуха днем составил около -1 градуса, то это будет снег, переходящий в дождь и наоборот.

В среду и четверг осадки будут обильными. Днем столбик термометра поднимется до +2 градусов, ночью опустится до -4, -9 градусов. В результате нужно готовиться к неприятному для всех явлению – гололеду.

Специалисты МЧС предупреждают, что осадки вкупе с постоянной переменой температуры за окном могут стать причиной проблем не только в городе, но и на загородных трассах. Нужно учитывать это в поездках.

Для обеспечения безопасности на выезде из города работает мобильный комплекс информирования и оповещения населения. Это светодиодный экран размером 2 на 3 метра и мощные динамики, которые установлены на базе «КАМАЗа». На экране можно увидеть социальную рекламу о том, как вести себя на дорогах в опасных условиях, соблюдать скоростной режим и по каким телефонам звонить в случае происшествий.

Добавим, что по предварительным прогнозам наступившая неделя ожидается теплой и дневные температуры будут только повышаться. Так, в воскресенье 3 марта днем будет до 5 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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