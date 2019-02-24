«Сижу за 26 рублей возле разбитого окна»: в красноярских автобусах выросла цена за проезд

В Красноярске с сегодняшнего дня, 24 февраля, выросла плата за проезд в автобусах. Ранее действовал тариф в 22 рубля (21 рубль по транспортной карте). Теперь за одну поездку красноярцам придется выложить 26 рублей. По транспортной карте – 25 рублей.

Напомним, такой тариф утвердили в правительстве региона. Перевозчики сумели обосновать, что повышение цены вынужденное, иначе они будут работать себе в убыток. И причин тому несколько: удорожание ГСМ - на 40 процентов, планируемое увеличение ставки по НДС (налогу на добавочную стоимость), необходимость приобретения контрольно-кассовой техники, а также ежегодное увеличение стоимости коммунальных услуг, автобусов и запчастей к ним.

С сегодняшнего дня в городских автобусах сменили информационные таблички о стоимости проезда, а также перешли на новые билеты с указанием новой цены. А красноярцы уже заполонили соцсети фотографиями автобусных билетиков с новой ценой и сопровождают их шутливыми подписями:

«Поееехали!».

«Еду в 80 автобусе за 26 рублей возле разбитого окна».

«Интересно, а чаще ходить и реже ломаться автобусы теперь будут? Или все, как обычно, ограничится повышением стоимости проезда?».

А вот и новые билетики Фото: Соцсети

По информации «Комсомольской правде» - Красноярск, проезд пока подорожал только на коммерческих маршрутах. В муниципальных автобусах все останется без изменений до середины следующей недели.

- Плата за проезд в муниципальном автобусе до 27 февраля остается прежней – 22 рубля, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации. – Это связано с оформлением необходимых документов о повышении тарифа на уровне муниципалитета.

В трамваях и троллейбусах тоже пока можно будет ездить по прежней цене – 19 рублей.

КСТАТИ

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