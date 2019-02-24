2019-02-24T06:47:53+03:00
Общество

В Красноярском крае фельдшер унизила и обозвала больную диабетом пациентку пьяной

У женщины не было возможности себя защитить: она говорила с трудом и не могла двигаться
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пациентка не может ничего сказать в свою защиту Фото: Стоп-кадр соцсетиПациентка не может ничего сказать в свою защиту Фото: Стоп-кадр соцсети
Изменить размер текста:

В невыгодном свете себя показала фельдшер города Шарыпово (Красноярский край). Больную диабетом пациентку она приняла за пьяную и вместо того, чтобы оперативно оказать медицинскую помощь, всячески оскорбляла и унижала несчастную. Видео этого неприятного инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. И сейчас эта ситуация бурно обсуждается на просторах интернета.

Вызов в «скорую» поступил из местного магазина. Помощь потребовалась женщине-продавцу: неожиданно она почувствовала себя плохо, упала и не могла пошевелиться. Очевидцы и сообщили о случившемся медикам. Бригада «скорой» прибыла на место, но помощь оказывать пациентке медики не спешили.

Судя по видео, вместо того, чтобы принять экстренные меры, фельдшер вальяжно расхаживает по торговому залу и распекает больную.

- Да она пьяная! Никакая! Ты что так пьешь-то, до потери пульса? Телефон ее, наверное, валяется?

Женщина же ничего не говорит в свое оправдание: она не может двигаться, с трудом говорит. Ее осторожно выносят из-за прилавка и укладывают на носилки другие медицинские сотрудники из бригады «скорой». Фельдшер же не унимается, еще больше распаляется, услышав просьбу пациентки:

- Очки? Да вот очки, я положила тебе. Ты в карман засунула. Зачем так напиваться. Вы не поверите, мы сегодня уже вторую больную такую из павильона забираем. Точно такой же, половичок лежал. Ты откуда сама, где живешь?

- Из Дубинино, - шепчет несчастная.

- Откуда? Из Дубинино? Сюда (Шарыпово) ездишь на работу? Нет, ну а напилась ты так зачем?!!!

- Найдите ключи, закройте павильон, - умоляет продавец и в ответ получает новую порцию унижений.

- Ключи! Где я их найду. Я понимаю, что допилась! Лежи! На бок повернись.

Очевидцев до глубины души возмутила эта ситуация. По их словам, женщина на самом деле была не пьяна, а плохо себя почувствовала из-за сахарного диабета. Необходима была срочная госпитализация. Автор видеоролика рассказывает, что фельдшер требовала прекратить видеосъемку. Увидев, что ее приказ проигнорировали, даже пыталась угрожать связями в силовых ведомствах. В итоге, по нашей информации, медицинская помощь пациентке была оказана.

«Комсомольской правде» - Красноярск удалось оперативно связаться с администрацией больницы города Шарыпово. Там прокомментировали, что по факту случившегося будет проведена тщательная проверка. К фельдшеру будут применены меры административного воздействия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Геннадий Онищенко бьет тревогу в Европе: На Украине не прививают от кори, в январе заболели 15 тысяч, эпидемия может перекинуться на Россию
Экс-главсанврач и депутат Госдумы - по телефону из Вены, с сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ - в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Никто не запрещал копать могилу: Стали известны подробности истории с гробом и покойником у здания правительства
Руководитель департамента потребрынка администрации Самары прокомментировал ситуацию вокруг гроба с покойником, который женщина привезла на площадь Славы
Новости 24
В Туве грабители напали на мужчину прямо возле автобусной остановки
В Хакасии инспекторы ГИМС рассказали об опасных местах на водоемах
В Красноярске запретили оборот оружия
14 перехватывающих парковок запускают в Красноярске к Универсиаде
Официально: в Красноярске открыта Деревня Универсиады-2019
В Красноярске почтили память погибших защитников Отечества
В Красноярске полицейские вручили школьникам первые паспорта
Добро пожаловать! В Красноярске Деревня Зимней универсиады-2019 приняла первых гостей
Открыто! В центре Красноярска заработал главный офис туристического информцентра
«Pirogi готовы»: красноярцев насмешили ценники на выпечку на ж/д вокзале
В Красноярске ночная погоня за BMW обернулась аварией для инспекторов ГИБДД
Женщина выпала из окна в центре Красноярска
Эвакуированный из таймырской тундры Дуглас С-47 станет центром музея освоения Севера в Красноярске
Глава Советского района Красноярска запустил авточисточеллендж и предлагает массово помыть машины
В Красноярске установили 8-тонную скульптуру Даши Намдакова
Снеговики из Красноярска «сфотографировались» на фоне Эйфелевой башни!
В Красноярском крае мужчины быстрее женщин находят работу
Жанров много – театр один. Красноярский музыкальный театр отметил день рождения
Дочка мотивирует участницу конкурса «Самая красивая мама -3!» всегда улыбаться и оставаться красоткой
Красноярцам предложили пересесть на электрички
Красноярскую краевую библиотеку прикрыли баннером
Бесплатные автобусы запустят от аэропорта до Красноярска
«Енисей» проиграл «СКА-Нефтянику» в матче чемпионата России по хоккею с мячом
85-летняя пенсионерка из Красноярска получила загранпаспорт для переезда в Калининград