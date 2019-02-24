В Красноярском крае фельдшер унизила и обозвала больную диабетом пациентку пьяной

В невыгодном свете себя показала фельдшер города Шарыпово (Красноярский край). Больную диабетом пациентку она приняла за пьяную и вместо того, чтобы оперативно оказать медицинскую помощь, всячески оскорбляла и унижала несчастную. Видео этого неприятного инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. И сейчас эта ситуация бурно обсуждается на просторах интернета.

Вызов в «скорую» поступил из местного магазина. Помощь потребовалась женщине-продавцу: неожиданно она почувствовала себя плохо, упала и не могла пошевелиться. Очевидцы и сообщили о случившемся медикам. Бригада «скорой» прибыла на место, но помощь оказывать пациентке медики не спешили.

Судя по видео, вместо того, чтобы принять экстренные меры, фельдшер вальяжно расхаживает по торговому залу и распекает больную.

- Да она пьяная! Никакая! Ты что так пьешь-то, до потери пульса? Телефон ее, наверное, валяется?

Женщина же ничего не говорит в свое оправдание: она не может двигаться, с трудом говорит. Ее осторожно выносят из-за прилавка и укладывают на носилки другие медицинские сотрудники из бригады «скорой». Фельдшер же не унимается, еще больше распаляется, услышав просьбу пациентки:

- Очки? Да вот очки, я положила тебе. Ты в карман засунула. Зачем так напиваться. Вы не поверите, мы сегодня уже вторую больную такую из павильона забираем. Точно такой же, половичок лежал. Ты откуда сама, где живешь?

- Из Дубинино, - шепчет несчастная.

- Откуда? Из Дубинино? Сюда (Шарыпово) ездишь на работу? Нет, ну а напилась ты так зачем?!!!

- Найдите ключи, закройте павильон, - умоляет продавец и в ответ получает новую порцию унижений.

- Ключи! Где я их найду. Я понимаю, что допилась! Лежи! На бок повернись.

Очевидцев до глубины души возмутила эта ситуация. По их словам, женщина на самом деле была не пьяна, а плохо себя почувствовала из-за сахарного диабета. Необходима была срочная госпитализация. Автор видеоролика рассказывает, что фельдшер требовала прекратить видеосъемку. Увидев, что ее приказ проигнорировали, даже пыталась угрожать связями в силовых ведомствах. В итоге, по нашей информации, медицинская помощь пациентке была оказана.

«Комсомольской правде» - Красноярск удалось оперативно связаться с администрацией больницы города Шарыпово. Там прокомментировали, что по факту случившегося будет проведена тщательная проверка. К фельдшеру будут применены меры административного воздействия.