2019-02-26T14:15:59+03:00
Общество

Музыкальный театр

Достопримечательности Красноярска: что обязательно нужно посмотреть в нашем городе
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Музыкальный театрМузыкальный театрФото: Мария ЛЕНЦ
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Этот театр открывали в Красноярске ТРИ (!) раза! Первый раз – в 1931 году. Но тогда власти посчитали, что оперетта и музыкальная комедия – жанры буржуазные и с идеологией советского человека несовместимые. Из-за чего театр просуществовал совсем недолго.

Потом театр музыкальной комедии появился в Красноярске в военные годы. Основная часть труппы состояла из эвакуированных артистов, которые после окончания воны вернулись в родные города. И сцена снова опустела.

В третий раз театр музыкальной комедии открыли в нашем городе в 1959 году. Для этого в Красноярск пригласили опытных артистов и сценаристов из разных уголков Советского союза. А через два года творческий состав «укомплектовали» талантливыми молодыми специалистами, также приглашенными из других городов.

В зале театра создали уникальную акустику, которой пожалуй, и по сей день нет ни в одном концертном зале города.

В 1965 году на этой сцене поставили САМЫЙ первый в РСФСР мюзикл!

В 2008 году учреждение переименовали в Музыкальный театр. У труппы театра множество наград театральных фестивалей, включая национальную премию «Золотая маска».

Где находится: проспект Мира, 129

ИСТОЧНИК KP.RU

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