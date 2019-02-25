Филипп Киркоров рассказал, как начинались его отношения с Пугачевой 30 лет назад

Филипп Киркоров прибыл с гастролями в Красноярск. Певец опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию, которая была сделана перед концертом, и сопроводил ее трогательным рассказом о своем посещении краевого центра 30 лет назад. Оказалось, это одно из самых ярких воспоминаний артиста.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, именно в Красноярске 30 лет назад весной Киркоров впервые выступил в качестве солиста группы «Рецитал» во Дворце спорта «Енисей». А зрителям его впервые представила сама Алла Борисовна. Для молодого артиста это был настоящий прорыв и взлет.

«Это был бесценный первый опыт выступать перед огромной многотысячной публикой 20 дней подряд и ответственность, конечно, невероятная, перед ЖЕНЩИНОЙ, КОТОРАЯ ПОЁТ, которая ПЕРВАЯ ПОВЕРИЛА В МЕНЯ И ДОВЕРИЛА ПОЧЕТНУЮ МИССИЮ - выступать и исполнять аж целых ТРИ ПЕСНИ В ЕЕ СОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ!!!! Эти дни и концерты навсегда останутся в моей памяти. Я уже не говорю о часах разговоров и бесед о профессии и не только, проведённых вне сцены, а просто в быту, когда мы проживали с Аллой в уютном особняке маленького пригородного красноярского уголка под названием ДИВНОГОРСК!!!! Это время, дни, часы и минуты - не забыть НИКОГДА! Эти первые 20 Концертов, 20 АНШЛАГОВ подряд, которые собирала АЛЛА ПУГАЧЕВА на своих концертах В КРАСНОЯРСКЕ ОСТАНУТСЯ В МОЕМ СЕРДЦЕ И ПАМЯТИ НАВСЕГДА…».

Филипп Киркоров добавил, что не мог даже предположить, что спустя столько лет снова вернется в Красноярский край и будет настолько востребован.

Инстаграм Киркорова

Оказалось, что те самые концерты остались в памяти не только у Киркорова, они запомнились и самим красноярцам. И вот какова их реакция на слова артиста:

«Я была на одном из этих концертов . И очень хорошо помню ваше выступление. Этим воспоминанием вспомнила и свою молодость. Было замечательно. Красноярск это город моего детства… зрелости. Спасибо за ваши песни».

«Была первый раз на Вашем выступлении и осталась в полном восторге! Жду Вас снова в нашем городе и обязательно приду ещё раз на Ваш концерт».

«Спасибо за хороший отзыв про наш прекрасный Красноярск».