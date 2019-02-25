25 февраля в 12.00 в пресс-центре медиа-холдинга «Комсомольская правда» (ул. Никитина, 3«Б») состоится пресс-конференция, посвященная началу сотрудничества золотодобывающей компании «Полюс» с регбийным клубом «Красный Яр».

Сотрудничество компании «Полюс» и регбийного клуба «Красный Яр».

Спикеры пресс-конференции:

Виктория Васильева, директор по связям с общественностью золотодобывающей компании «Полюс».

Олег Гербер, директор по работе с государственными органами «Полюс Красноярск»

Сергей Чупров, президент регбийного клуба «Красный Яр».

Для информации

«Полюс» стал генеральным спонсором регбийной команды «Красный Яр» на ближайшие три года. Золотодобывающая компания и администрация г. Красноярска подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие физической культуры и спорта, в частности развитие регби на территории Красноярска.

В рамках спонсорских обязательств компания «Полюс» спроектирует и построит за счет собственных средств многофункциональный комплекс по адресу ул. Маерчака, 57 (домашний стадион РК «Красный Яр»).