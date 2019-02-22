Наталья Потапова: «Нас ждут новые открытия»

Об этом мы беседуем с Натальей Потаповой, управляющей банком «Открытие» в Красноярском крае.

- Наталья Викторовна, насколько существенно изменится работа банка после слияния?

- Для наших клиентов - как для физических, так и юридических лиц - после объединения банков глобальных изменений не произошло: все договоры и обязательства сторон остаются в силе, в отделениях банка и в Интернет-банке по-прежнему можно осуществлять все необходимые банковские операции. Все проходит в рабочем режиме, но совершенствуется концепция обслуживания: клиент, приходя в современный офис банка «Открытие», оснащенный по последнему слову техники, должен чувствовать себя комфортно. Такое же удобство он должен получать и при посещении интернет и мобильного банка. Это касается не только наших розничных клиентов, но и представителей бизнеса. Мы создаем удобный банк, с которым приятно сотрудничать: универсальный, надежный, инновационный.

- Как информация об объединении банков доводится до ваших клиентов?

- У нас достаточно много каналов для распространения информации. Это и наш сайт, федеральные и местные телеканалы, социальные сети. Новым вкладчикам иногда приходится разъяснять, что негативных последствий от объединения они не ощутят, скорее, наоборот. С объединенным банком «Открытие» жители Красноярского края и Хакассии получают доступ к совершенно новым и крайне привлекательным по условиям кредитным и депозитным продуктам как для розничных клиентов, так и для представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Банк «Открытие» - это системно значимый государственный банк, ключевым акционером которого является Центральный Банк (владеет 99,99% акций). После объединения с Бинбанком наш банк занимает 6-ю строчку в российском банковском секторе по размеру активов и 5-ю - по размеру филиальной сети. Сейчас это корпорация, в которую, в том числе, входит «Росгострах», пенсионный фонд «Лукойл». Поэтому своим клиентам мы можем предоставить весь спектр не только банковских, но и других финансовых услуг.

- Расскажите, на сегодняшний день какие планы вы уже наметили?

- У нас существует стратегия, рассчитанная на три года. Мы планируем рост во всех сегментах бизнеса. Что касается Красноярска – это стремление стать банком номер два в регионе.

- Банковские услуги – это товар, который выбирает потребитель. Обычно в приоритете выбора - ассортимент и цена. На рынке банковских услуг существуют уже сложившиеся направления – ипотека, потребительские кредиты. Что готовы предложить вы?

- Для частных лиц банк предлагает всю кредитную линейку: потребительские кредиты, карты и, конечно же, пользующуюся сейчас повышенным спросом ипотеку. Кстати, ставки по ипотечным кредитам в нашем банке сейчас – одни из самых низких на рынке - от 9,6% годовых. Потребительские кредиты также весьма доступны для наших клиентов. В конце 2018 года большим спросом пользовалось рефинансирование ранее взятых кредитов. Примечательно, что размер ставки по таким кредитам в нашем банке был единым и четко определенным, без всяких «от» и «до». Для нашего потребителя все прозрачно и понятно. Все продукты, которые предлагаются в наших офисах, в интернет- и мобильном банке, доступны для жителей как Красноярского края, так и Хакассии.

- Расскажите, что сегодня представляет собой среднестатистический вкладчик?

- Портрет вкладчика примерно такой: в среднем, это человек в возрасте от 40 до 45 лет и старше. Это люди, которые уже имеют какие-то накопления и хотят их хранить в известном банке, получая не только сохранность, но и прирост – пусть и не очень большой, но при этом надежный. Кстати, размер ставки по вкладу можно увеличить при условии покупки какого-либо инвестиционного продукта.

- Насколько широка сеть офисов банка «Открытие» у нас в регионе и существуют ли у вас банки-партнеры?

- В Красноярском крае работает 30 офисов банка. 14 из них находится непосредственно в Красноярске. Есть офисы и в Хакассии. На территории региона работает 167 устройств самообслуживания (банкоматов). В дальнейшем мы планируем расширение количества банкоматов. Сегодня по картам экс-Бинбанка и банка «Открытие» можно получить деньги в любом банкомате любого банка страны без комиссии.

- Сейчас особую популярность набирают мобильные приложения различных банков. Что предлагаете вы?

- На мой взгляд, мобильные приложения актуальны как для молодежи, так и для людей старшего поколения. Это удобно и быстро. К тому же, вы получаете доступ к информации тогда, когда вам это необходимо, в любое время суток и в любой точке земного шара, где есть выход в интернет. У нас есть мобильные приложения как для физических, так и для юридических лиц. Кстати, наше мобильное приложение для малого и среднего бизнеса недавно было признано лучшим на рынке в номинации «Лучший мобильный сервис» (агентство Tagline).

- А что с кэш-бэком?

- Для зарплатников у нас существует карта «Оpencard». Это флагманская карта банка «Открытие» и в январе нынешнего года она была признана лучшей и наиболее выгодной для клиента дебетовой картой с функцией cash-back (рейтинг сервиса Выбери.ру). Возврат средств по ней составляет до 3% за абсолютно любые покупки.