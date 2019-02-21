«Здесь теперь так классно»: в Красноярске вновь появились светящиеся деревья

Для многих красноярцев это стало приятной неожиданностью. Вот так идешь по центру города, когда уже стемнело. Заворачиваешь на улицу Дзержинского, а тут – такая сияющая красота. Неужели в Красноярск вернулись светящиеся деревья?!

Именно так, вернулись. Участок Дзержинского от Маркса до Мира теперь полностью пешеходный, здесь уложили новую брусчатку и установили около десятка новых светодиодных конструкций в форме деревьев. Они горят золотистым цветом и навевают романтичное настроение. Так что можно смело заносить светящуюся аллею в список, куда можно пригласить девушку на свидание.

Уютное место для того, чтобы пригласить девушку на свиданиеФото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что светящиеся деревья появились в Красноярске при Петре Пимашкове в начале века. Это бил хит сезона, которые приехал в Россию из Китая и Японии. И поначалу выглядели сакуры в темное время суток очень красиво. Но со временем они запылились, поломались, диоды перегорели, так что их пришлось убрать.

Нынешние деревья изготовлены из более прочных материалов и выглядят эффектно. Не правда ли?