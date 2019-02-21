2019-02-21T15:10:11+03:00
Общество

«Здесь теперь так классно»: в Красноярске вновь появились светящиеся деревья

Горожане уже оценили романтическую атмосферу преобразившейся улицы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Здесь теперь так классно»: в Красноярске вновь появились светящиеся деревья«Здесь теперь так классно»: в Красноярске вновь появились светящиеся деревьяФото: Мария ЛЕНЦ
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Для многих красноярцев это стало приятной неожиданностью. Вот так идешь по центру города, когда уже стемнело. Заворачиваешь на улицу Дзержинского, а тут – такая сияющая красота. Неужели в Красноярск вернулись светящиеся деревья?!

Именно так, вернулись. Участок Дзержинского от Маркса до Мира теперь полностью пешеходный, здесь уложили новую брусчатку и установили около десятка новых светодиодных конструкций в форме деревьев. Они горят золотистым цветом и навевают романтичное настроение. Так что можно смело заносить светящуюся аллею в список, куда можно пригласить девушку на свидание.

Уютное место для того, чтобы пригласить девушку на свидание Фото: Мария ЛЕНЦ

Уютное место для того, чтобы пригласить девушку на свиданиеФото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что светящиеся деревья появились в Красноярске при Петре Пимашкове в начале века. Это бил хит сезона, которые приехал в Россию из Китая и Японии. И поначалу выглядели сакуры в темное время суток очень красиво. Но со временем они запылились, поломались, диоды перегорели, так что их пришлось убрать.

Нынешние деревья изготовлены из более прочных материалов и выглядят эффектно. Не правда ли?

Селфи на память - это обязательно Фото: Мария ЛЕНЦ

Селфи на память - это обязательноФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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