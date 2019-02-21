В Саяно-Шушенском заповеднике начались любовные игры: снежный барс ждет свою невесту

Конец февраля, конец зимы – и природа вскоре очнется, оживет. Уже сейчас большинство животных и птиц готовятся к ответственному периоду своей жизни – размножению. Сотрудники Саяно-Шушенского заповедника рассказали несколько интересных историй, как разные животные ищут себе пары в период гона.

Например, волки и лисы – они представляют собой популяции псовых в заповеднике – проявляют интерес к противоположному полу еще в конце января. В этот период волки еще больше сбиваются в стаи и выходят за границы своего охотничьего участка. Главная пара стаи – самка и самец – ревниво оберегают свою половину от посягательств других претендентов. Именно в этот период из стаи изгоняются переярки – молодые волки второго года жизни. Они занимают новые районы по соседству со старой стаей. А в целом волки – моногамные животные и часто образуют пары на всю на всю жизнь. В период гона самец и самка всячески ухаживают друг за другом, держатся бок о бок и заигрывают друг с другом.

У лисиц процесс ухаживания проходит шумно, 5 – 6 самцов дерутся за одну самочку. Побеждает сильнейший, он же строит для своей подруги затем нору.

У лис очень шумные ухаживания - с драками. Фото: стоп-кадр с фотоловушки заповедника

Из представителей кошачьих в заповеднике водятся манулы, рыси и снежный барс. При встрече влюбленные рыси обнюхивают друг друга, затем встают напротив и начинают бодаться лбами. Дружеская привязанность у рысей выражается во взаимном вылизывании шерсти.

Рысь вышла на тропу. Фото: стоп-кадр с фотоловушки заповедника

А вот манулы достаточно скрытные дикие кошки и встречаются только в период гона. Между самцами возникают жесткие драки за одну самку. А после, завершив то, к чему позвал природный инстинкт, исчезают, до новых встреч.

Зато у снежных барсов все мирно и благородно: за одной самкой ходит один самец. Кстати, скоро закончится карантин самки снежного барса, которую недавно привезли в Красноярск из Таджикистана, и ее отправят в заповедник, к жениху.

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