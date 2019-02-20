Влюбленные в историю и книги

Знаете, как День влюбленных превратился в Красноярске в День дарения книг? Во всем мире такой день появился в 2012 году, а Россия присоединилась в 2017-м по инициативе Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». О новом празднике журналистам «Комсомольской правды» рассказал почетный гражданин Красноярска, генеральный директор компании «В-Сибпромтранс» Геннадий Лапунов. Вот так праздник появился в Красноярске и уже стал традицией. Третий год «Комсомольская правда» и компания «В-Сибпромтранс» объединяет тех, кто любит и читает книги.

Геннадий Лапунов: «Пусть эти строчки в альбоме хранят воспоминания о Дне дарения книг-2019»Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году совместно мы решили сделать особенный подарок. Речь о музеях боевой славы красноярских школ и их поисковых отрядах. Книги выбрали соответственно теме: проза и публицистика о войне. Но главный подарок - гордость «КП» - альбом «Главные документы Великой Отечественной войны»: 1400 уникальных директив руководства страны, распоряжений Ставки, фронтовых приказов, оперативных карт, постановлений и фотографий того времени, еще недавно находившихся под грифом «Совершенно секретно».

Ала Истрати, директор КП-КрасноярскФото: Мария ЛЕНЦ

Едем в гости

В День дарения книг нас ждали музеи школ №85, 137, 149 и 152. Оценить идею и книги попросили Татьяну Ивлеву, директора музея «Мемориал Победы».

- Добрая и нужная история должна получиться. В Красноярске 44 школьных музея, в каждом из выбранных вами – своя изюминка. А книги для акции – это целое богатство. С «Главными документами» мы знакомы, Геннадий Лапунов в прошлом году вручил альбом нашей музейной библиотеке, он очень востребован специалистами.

Галина Романова, руководитель музея боевой славы 78-й добровольческой бригады сибиряков-красноярцев школы №85, учит детей хранить память.Фото: Мария ЛЕНЦ

Наш первый адрес – школа №85. И сразу сюрприз. О Дне дарения книг здесь знают, значит, традиция прижилась. Нас встречает целая команда музейщиков: старшеклассницы и их руководитель Галина Романова. Эта встреча, где было все, и истории, и стихи, и слезы, нас потрясла. Девчонки наперебой, с гордостью и грустью, словно о своих родных людях, рассказывали нам о героической бригаде.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Знаете, сколько было заявлений от добровольцев? Почти 28 000!

- Видите на этой фотографии посередине маленькая девушка? Это медсестра Галя Раткевич, росточком она 1 метр 48 сантиметров, а воевала в сапогах 42-размера, сваливались все время.

- В этой витрине – все о художнике Борисе Ряузове, его супруга нам передала. Он был артиллеристом-разведчиком в нашей 78-й бригаде, ушел на фронт добровольцем.

- Наша школа построена на месте, где в 1942 году стояли палатки народных добровольцев. Тут и формировалась будущая бригада.

Особенная история здесь - школьный «Бессмертный полк». 9 Мая все классы выходят в Гвардейский парк с фотографиями родных и воинов бригады. Много лет ведут исследования, и портретов в «Бессмертном полку» становится все больше и больше…

Торжественный момент - дарим книги и отмечаем, как бережно дети берут в руки подарки. Школьники, работающие с документами, архивами, знают им цену.

- Вы привезли настоящие сокровища, - благодарит Галина Романова. - Мы обязательно все изучим.

«Первым делом – самолеты!»

Наш следующий адрес - школа №149 на улицы Весны и ее уникальный музей авиации. Не случайно. На Взлетке до 1988 года был аэропорт «Северный», а рядом со школой стоит МиГ-17.

Вместе с Геннадием Лапуновым и Дмитрием Дмитриевым, главой Советского района, рассматриваем экспонаты. Их более 100: от бытовых предметов пилота, например, консервированной воды, до бортовых самописцев Ту-154 - о них нам рассказывают шестиклассники Андрей Ткаченко и Андрей Скобников. Дети здесь точно знают, в честь кого и почему в Красноярске названы улицы Алексеева, Молокова, Водопьянова, Харламова.

- Отдельная экспозиция – о знаменитой красноярской воздушной трассе Аляска – Сибирь, а тут сотни биографий летчиков, - показывает учитель истории Анна Эттенко.

Конечно же, главный экспонат - кабина лайнера Ил-62, подаренная аэропортом «Емельяново». Директор выгородил для нее отдельный кабинет - 15 метров. Все гости хотят посидеть, что-нибудь нажать и покрутить, Геннадий Семенович и Дмитрий Вячесловович не стали исключением, забираются в кабину: «От винта!».

Школа №152 носит имя Александра Дмитриевича Березина, командира 17-й гвардейской стрелковой дивизии, Героя Советского союза. Долгое время его считали без вести пропавшим, и тольк очетверть века спустя ветераны дивизии установили место гибели генерала.Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом музее разговор получился особый. Для Геннадия Лапунова самолеты и война – часть жизни. Мальчишкой он пережил лихолетье Великой Отечественной войны в Белоруссии.

- Если откровенно, ребята, - обращается Геннадий Семенович к школьникам, - надо уметь и побеждать, и достигать цели, и человеком слова быть, помогать друг другу. Все эти слова проверяются жизнью. И хорошо учиться нужно. Мы всю жизнь учимся, а книги – наши главные помощники.

По словам Геннадия Лапунова, даже в войну он не расставался с книгами, ходил в библиотеку за несколько километров. Остаются его друзьями они и сегодня. Книжные шкафы есть и дома, и на работе, и эта любовь воплотилась в добрые дела: компания «В-Сибпромтранс» участвует в издании книг о природе, об истории края.

Военная история страны – большая часть личной биографии и Дмитрия Дмитриева, главы администрации Советского района. Он - выпускник военной академии, кадровый офицер, командир части. Неудивительно, что среди книжных предпочтений, а читает глава много, - историческая литература.

- Книгам в нашем мире приходится выдерживать серьезную конкуренцию с гаджетами. Наши дети сейчас «живут» в социальных сетях и почти не разговаривают ни со взрослыми, ни друг с другом. Скоро они просто разучатся это делать, - говорит Дмитрий Вячеславович. - В школах учат читать, любить книги, в городе отличные библиотеки. Но много зависит от позиции родителей. Нужно возвращать любовь к книгам, воспитывать любовь к чтению. Личным примером в том числе, вот такими акциями, как сегодня. Чтение учит думать и ясно выражать свои мысли, мы же все хотим быть услышанными и понятными. И поэтому мне очень нравится инициатива Геннадия Лапунова говорить о книгах и чтении.

Вахта памяти в Старой Руссе…

В школе №152 нас уже ждут. Музей боевой славы «Гвардейский» – большая, яркая, история 17-й Гвардейской стрелковой дивизии. В апреле 45-го дивизия взяла неприступный Кенигсберг, но война закончилась для нее только в сентябре. За последний бой с японцами у станции Дебоссы дивизии было присвоено почетное наименование «Хинганская». О ней много писал Борис Полевой, в ее честь назван Гвардейский парк, а имя первого командира Александра Березина носит и улица в Красноярске, и школа №152.

Каждый экспонат музея школы №137 привезен с полей сраженийФото: Мария ЛЕНЦ

- Все артефакты, которые вы видите в музее, мы привезли с полей сражений, - рассказывает Светлана Николаева, учитель истории и бессменный руководитель поискового отряда «Енисей-Л» со стажем поисковика в несколько десятков лет. - Уже много лет мы ездим на Вахту памяти в Старорусский район Новгородской области. Там воевали наши земляки-сибиряки из нескольких дивизий, были очень тяжелые бои. Мы поднимаем непохороненных бойцов. В прошлом году - 172 бойца и 32 медальона… Посмотрите, вот они. 10 медальонов уже прочитали, нашли родственницу одного красноармейца, приедет на Вахту памяти.

Спрашиваем педагога, меняются ли дети после таких экспедиций.

- А вы думали? После двух недель в лесу и болотах совсем другими возвращаются, меняются и интересы, и ценности. В апреле едем на Вахту, готовимся.

Торжественно вручаем книги, теперь мы точно уверены, они не запылятся на полке, в этой школе будет много читателей.

Школа №152Фото: Мария ЛЕНЦ

Каждый экспонат – раритет

Последняя остановка книжного марафона – школа №137, единственная не из Советского района. Все дело том, что здесь очень самобытный музей. Каждый экспонат – раритет еще и потому, что привезен он с полей сражений, куда поисковый отряд школы №137 отправляется каждую весну уже двенадцать лет.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- В нашем музее десятки предметов фронтового быта, которые обычно остаются за кадром. А они могут многое рассказать, - с гордостью показывает экспозицию Алексей Мазницын, руководитель поискового отряда, учитель истории. Педагог с большой буквы: в этом музее и в учениках, которые рядом, в экспедициях под Волгоградом и на уроках истории вся его жизнь.

Слушаем, открыв рот. Вот две каски, разных размеров, обе пробила пуля. Солдат надел одну на одну, так хотел выжить… Ножницы в виде аиста – талисман немецкого солдата, такими обрезали пуповину немецким детям. Не помог «аист».

Алексей Мазницын, руководитель поискового отряда и уникального музея школы №137: «Спасибо за бесценный подарок!»Фото: Мария ЛЕНЦ

- Чувствуете запах? – Алексей Александрович протягивает бутылку из темно-зеленого стекла.

- Это деготь, «фронтовое мыло». 80 лет прошло, а запах остался. - А вот фляжка с историей, - участники поискового отряда, десятиклассники Соня Маркова и Илья Горских, показывают необычную находку. - Видите клеймо ЕСБ-40 берлинского завода Зоммерфельда? Мы нашли ее с водой того самого 1942 года. Довезли с водой до Красноярска, но потом появилась трещина, вода вытекла, так жаль было!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Рядом еще одна фляжка, тоже немецкая, но сверху нацарапана красная звезда. Трофейная!

Елена Духно, директор школы, с гордостью смотрит на своего учителя и учеников, искренне благодарит:

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Спасибо вам за такие ценные подарки для нашего музея и библиотеки. Будем читать и дружить!

- Согласны! И уже начинаем готовиться к следующему Дню дарения книги.

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