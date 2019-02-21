2019-02-21T07:47:04+03:00
Общество

В Красноярских школах самым популярным именем стал Александр, а самыми редкими Марс и Никодим

У современных родителей широкие предпочтения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярских школах самым популярным именем стал Александр, а самыми редкими Марс и НикодимВ Красноярских школах самым популярным именем стал Александр, а самыми редкими Марс и НикодимФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярских школах накануне Дня защитника Отечества решили узнать, какие имена у мальчиков самые популярные, а какие – редкие. Надо сказать, что с помощью компьютера это сделать намного легче, чем, скажем, если бы захотели воплотить эту идею лет 20 назад. Результатами поделилось управление образования города.

Для начала обозначим, что во всех школах Красноярска учится 56 259 мальчиков.

Самым популярным именем оказалось Александр – 2809 мальчиков (5%). На втором месте имя Максим – 2 549 (4,5%), на третьем Артем – 2 463 (4,3%).

В двадцатку самых распространенных имен вошли Никита, Дмитрий, Кирилл, Иван, Егор, Илья, Андрей, Данил и Даниил, Владислав, Михаил, Алексей, Роман, Сергей, Ярослав, Матвей и Владимир.

А вот некогда популярные имена Денис, Павел, Игорь, Николай, Виктор и Юрий уступили свои позиции таким именам, как Семен, Евгений, Константин, Степан, Тимофей.

К числу малораспространённых можно отнести имена Ян (95), Святослав (89), Платон (87), Ростислав (72), Марат (71), Борис (66), Герман (66), Елисей (60), Прохор (58), Назар (57), Мирон (52), Геннадий (51), Тихон (50), Альберт (48), Аркадий (45), Игнат (45), Эрик (42).

Кстати, среди школьников есть 19 Адамов, 12 Даниэлей, 7 Леонов, 11 Рафаэлей, 8 Добрынь, 4 Гамлета и 4 Спартака, 3 Доминика. А вот и список самых редких, эксклюзивных имен: Евдоким, Исаак, Адриан, Франц, Булат, Вальдемар, Панкрат, Томас, Харитон, Юлиан, Соломон, Ипполит, Абрам, Карл, Корней, Кристиан, Евсей, Мартын, Марс, Никодим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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