«День снега на лыжах» в Красноярске стал отличной традицией

Компания РУСАЛ вместе с партнерами - министерством спорта Красноярского края, Федерацией лыжных гонок, Главным управлением по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска, Центром реализации социальных проектов - проводит его в нашем городе в третий раз.

Из-за февральских морозов уличные спортивные праздники откладывались, но долгожданное тепло наступило, и красноярцы с удовольствием отправились на стадионы и катки, тем более в городе происходит столько всего интересного, знай выбирай.

«Комсомолка» тоже не стала лежать на диване и выбрала лыжный стадион «Ветлужанка». Здесь сразу два больших спортивных события: Всероссийская акция «Лыжня России» и городской праздник «День снега на лыжах» - спорт и развлечения для всей семьи. Кстати, хорошая идея - в одном месте в одно время и профессионалы, и любители лыжных гонок. Пока папа покоряет десятиметровую дистанцию, мама с детьми – на детской трассе или на плюшках. Или наоборот - папа с детьми на плюшках. Поехали!

Фото: Мария ЛЕНЦ

«Я тебя найду - на коне или на льду!»

До открытия еще больше часа, но никто не скучает. Голубоглазые хаски, готовые перевезти хоть в Антарктиду всех гостей праздника, едва сдерживаются в упряжке от нетерпения: «Бежим кататься!». Мальчишки натянули великанские ботинки и играют в хоккей, а кто-то пробует себя в воздушном бобслее. На горе стадиона – «чемпионы» соревнований по гонкам на плюшках и снегоходах. Папы с принцессами гарцует на надувных лошадях. Чуть в стороне – настоящий керлинг, неподалеку гигантские кегли для боулинга на снегу. Дети разбегаются, вслед летит:

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Я тебя найду - на коне или на льду!

Последние приготовления – спортсмены всех возрастов проверяют крепления, поправляют номера и, конечно, селфи на память.

Смотрим по сторонам: молодежь, семьи, родители с колясками, отличное настроение у всех, невероятное количество детей. Вместе с сыном Дмитрием пришел и Александр Дроздов - заместитель директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Я очень рад, что сегодня пришло так много красноярцев, - говорит Александр Дроздов. - Мы много лет поддерживаем лыжный спорт. Мы живем в Сибири, где большую часть времени зима, и лыжи – традиционно любимый и доступный вид спорта и досуга, семейного в том числе. Участие РУСАЛа не ограничивается организацией спортивных праздников. Мы помогаем Федерации лыжных гонок. Есть разные программы: от покупки инвентаря до программ профессиональной переподготовки тренеров, поддержки соревнований и создания качественной инфраструктуры для лыжного спорта.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Поздравляем чемпионов!

Торжественное открытие праздника не затягивается и переходит в награждение.

Старт «Лыжни России» был еще утром. Забег собрал сильнейших. Абсолютным победителем среди мужчин стал Максим Родькин, «пролетев» дистанцию за 22 минуты 25 секунд. Максим – опытный спортсмен, в январе он выиграл первенство Красноярска по лыжным гонкам. У женщин сегодня лучшая – Ирина Самит, 32 минуты 10 секунд. Ее история достойна отдельной публикации. Кратко скажем, Ирина - майор полиции, инструктор по служебно-боевой подготовке полка патрульно-постовой службы, где 90% - мужчины. Она учит коллег меткой стрельбе, приемам рукопашного боя и самообороны. Ирина лыжами занимается с детства, родители поставили совсем крохой. Кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, она неоднократно выступала за честь края. В 2006 году на чемпионате мира в Италии среди лыжников-ветеранов завоевала четыре медали: три золотых и бронзовую.

На вопрос о победе победитель скромно ответила:

- Средний результат, можно было быстрее.

Но крики «ура» и многочисленные флаги «Динамо» лучше слов говорят о том, что все счастливы!

Кстати, у Ирины есть дочь, полная тезка – Ирина Самит, и она тоже талантливая лыжница. На январском первенстве в гонке на 5 километров дочь оставила маму позади на пару секунд и заняла первое место.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Чемпионские шапочки и медали-конфеты

На дистанции 2019 метров страсти кипят. Но сошедших нет. Море бело-сине-голубых фирменных шапочек – подарки от организаторов - «финиширует» волнами. Вместе со всеми в символическом забеге – глава Красноярска Сергей Ерёмин.

Самый яркий - детский забег. Малыши упорно идут к цели, родители болеют и счастливы на финише больше детей.

- Молодец, крошка! Горжусь!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/693284" frameborder="0"></iframe> Детский финиш.Майя ЕРШОВА

Вот последние метры преодолевает пятилетняя Сонечка, и даже не запыхавшись, сразу дает интервью:

- На лыжах я первый раз! Тяжело! Я же гимнастка.

На финише - переполох. Сразу семерых чемпионов из детского сада №10 приветствуют болельщики, они же родители, и торжественно вручают вкусные медали.

- Знакомьтесь: Ева, Влада, Даниэла, Валя, Даша, Матвей и Марк. Классный праздник, сегодня наши дети впервые встали на лыжи, посмотрите, как хорошо получается, - гордо представляет малышей воспитатель Анна Попова, автор идеи всем вместе прийти на стадион.

Фото: Мария ЛЕНЦ

А вот семья Константиновых участвует в празднике второй год. Приехали из Солнечного. Пока Лена и Олег были на «Лыжне России», сыновья-дошколята набегались, наигрались.

- Артем и Тимур – хоккеисты у нас, но и с лыжами справились, - говорит папа. – Очень понравился праздник и нам, и мальчишкам, любим всей семьей на природу выбраться, заниматься спортом по мере возможности.

«Пять километров в день и будете здоровы!»

Павел Ростовцев, трехкратный чемпион мира по биатлону, серебряный призер Олимпийских игр, тоже сегодня здесь, на стадионе. Общается, поздравляет победителей, шутит, мол, сколько сегодня желающих составить конкуренцию тем, кто еще недавно побеждал. Желающих сделать совместное фото – очередь. Никому не отказывает. Вот теперь в альбоме легендарного спортсмена есть и фото с поклонниками скандинавской ходьбы. Они тоже участвуют в празднике. Пожалуй, самая сплоченная и идейная команда: красноярцы самого разного возраста. Большинство – пенсионеры, есть и время заниматься, и понимание, что физкультура дает силы и настроение, помогает жить, оставаться в тонусе.

- В наших группах на острове Татышев занимается больше 500 человек. Я пятый год, 79 исполнилось, и теперь только молодею. Спорт очень помогает и вес не набрать, и лучше себя чувствовать, - говорит Вера Васильевна Семерякова. – Три раза в неделю по пять километров, и будете здоровыми!

Разделяет мнение Веры Васильевны и Виктор Россинин – ветеран красноярского спорта. Виктору 65 лет, марафонец, увлекается гиревым спортом, подтягивается по 80 раз, а лыжи полюбил в школе. Причиной тому - старшеклассница, которую все мальчишки школы хотели на лыжне догнать.

- Догнали?

- Выросли и обогнали, - смеется Владимир. - Спорт необходим и праздники тоже. Посмотрите, сколько пришло людей, детей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Какой берег в Красноярске сильнее?

Каждый год интрига праздника - какой берег в этот раз победит в эстафете? Общий счет эстафеты «Битвы берегов» за три минувших года 2:1 в пользу левого.

По 40 человек в каждой команде. Все готовятся утереть нос соперникам:

- Ну что, лыжи только по телевизору видели? А может, это был скелетон?

Правый бодрится, заводит:

- Мы победим, мы - сильные, за нами «Столбы»!

Левый не отстает:

- У нас федеральный университет, мы - умные, стратегией возьмем.

- И Ветлужанка на левом, дома стены помогут.

Девчонки из СФУ настроены на победу.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- В прошлом году выиграли - выиграем и в этом! Зря мы, что ли, девять лет лыжами занимаемся?

Битва-2019 получилась захватывающая, то одна, то другая команда берет верх, но все же вновь победа у левобережья! Молодцы, девчонки, сказали - сделали!

А В ЭТО ВРЕМЯ

На стадионах работает новая техника

Мальчишки крутятся вокруг техники на стадионе. Подходим, спрашиваем. Что за машина? Оказалось, это и есть ратрак - новая машина для обустройства лыжных трасс. При содействии Федерации лыжных гонок России РУСАЛ запустил проект по созданию первых современных ратраков российского производства. Сейчас ратраки переданы для тестирования и проведения испытаний в регионах, в том числе и в те, где проходит проект «На лыжи!». Поэтому гости праздника на стадионе «Ветлужанка» и увидели одними из первых новейшую разработку. Накануне его тестировали, говорят, результат отличный.

Фото: предоставлено компанией РУСАЛ

Справка «КП»

Благотворительный проект «На лыжи!» компании РУСАЛ и En+ Group направлен на поддержку и развитие лыжного спорта в городах присутствия компании. Проект реализуется с 2016 года в Красноярском крае, Хакасии и Иркутской области, этой зимой присоединились Кемеровская область, республика Коми, города Урала.