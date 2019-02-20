В Красноярске в районе Ветлужанки пробило водопровод: фонтан взметнулся на несколько метров

В Красноярске прорвало водопровод и мощный фонтан холодной воды взметнулся вверх на несколько метров. Это произошло примерно в 19.40 часов возле общежития по адресу Чернышова, 7.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/693100" frameborder="0"></iframe> В Красноярске в районе Ветлужанки прорвало водопровод.Мария ЛЕНЦ

По словам очевидцев, они услышали какой-то звук, похожий на журчание, потом из земли показалась вода. Припаркованные совсем рядом с местом порыва несколько машин вмиг оказались залитыми, на некоторых даже сработала сигнализация.

Припаркованные рядом машины оказались в водеФото: Мария ЛЕНЦ

В службе 005 ответили, что сигнал о порыве водопровода к ним уже поступил, его передали коммунальщикам. В скором времени туда должна подъехать аварийная бригада. Жители Ветлужанки переживают, что у них могут отключить холодную воду.

Потоки воды размыли остатки снегаФото: Мария ЛЕНЦ

На сайте городской администрации есть информация, что это не первая авария на городском водопроводе за сегодняшний день. На улице Киренского, 25 «а» и 27 «б» «КрасКом» проводил аварийные работы с 15.30 до 16.30 часов. А чуть ранее специалисты выезжали на Пастеровскую, 25 «а».