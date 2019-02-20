2019-02-20T16:22:29+03:00
Происшествия

В Красноярске в районе Ветлужанки пробило водопровод: фонтан взметнулся на несколько метров

Припаркованные рядом машины оказались в воде [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске в районе Ветлужанки прорвало водопровод: фонтан взметнулся на несколько метровВ Красноярске в районе Ветлужанки прорвало водопровод: фонтан взметнулся на несколько метровФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске прорвало водопровод и мощный фонтан холодной воды взметнулся вверх на несколько метров. Это произошло примерно в 19.40 часов возле общежития по адресу Чернышова, 7.

В Красноярске в районе Ветлужанки прорвало водопровод.Мария ЛЕНЦ

По словам очевидцев, они услышали какой-то звук, похожий на журчание, потом из земли показалась вода. Припаркованные совсем рядом с местом порыва несколько машин вмиг оказались залитыми, на некоторых даже сработала сигнализация.

Припаркованные рядом машины оказались в воде Фото: Мария ЛЕНЦ

Припаркованные рядом машины оказались в водеФото: Мария ЛЕНЦ

В службе 005 ответили, что сигнал о порыве водопровода к ним уже поступил, его передали коммунальщикам. В скором времени туда должна подъехать аварийная бригада. Жители Ветлужанки переживают, что у них могут отключить холодную воду.

Потоки воды размыли остатки снега Фото: Мария ЛЕНЦ

Потоки воды размыли остатки снегаФото: Мария ЛЕНЦ

На сайте городской администрации есть информация, что это не первая авария на городском водопроводе за сегодняшний день. На улице Киренского, 25 «а» и 27 «б» «КрасКом» проводил аварийные работы с 15.30 до 16.30 часов. А чуть ранее специалисты выезжали на Пастеровскую, 25 «а».

Жители домов переживают, что у них отключат воду Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители домов переживают, что у них отключат водуФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Приморье родители обиженных детей устроили пятикласснику самосуд, окунув его головой в унитаз
Пять лет школьник терроризировал одноклассников. Доставалось всем и без разбору. Родители, ребят, лишившись надежды на правоохранительные органы, решили сами наказать ребёнка [фото]
"Хочу, чтобы на меня смотрели без ужаса": студентка из Самары, которая осталась без лица из-за аварии, мечтает о новом носе
После жуткого ДТП лицо девушки собирали по кусочкам, сейчас все оно держится на титановых пластинах. Сейчас Лере нужны дорогие операции, чтобы вернуть на место нос
Новости 24
В Красноярске улицу Дубровинского помыли шампунем
В Красноярском крае брат 8 лет совращал свою малолетнюю сестру
Красноярцев предупредили о перекрытии улиц на время Эстафеты огня 1 марта
ВТБ Лизинг вошел в ТОП-3 лизинговых компаний по итогам 2018 года
Самая бесстрашная мама участвует в конкурсе от «Комсомолки»
Жители Красноярского края держат на своих счетах огромный капитал – 330 миллиардов рублей
У красноярского олимпийца Николая Олюнина родилась дочь
4G-интернет Tele2 доступен более чем 2 млн жителей Красноярского края
Красноярские рыбаки устроят первенство по зимней ловле
В Туве отец заставил 9-летнюю дочь пасти скот в лютый мороз
Красноярским таксистам раздали русско-английские разговорники
«ВТБ Мои Инвестиции» названо лучшим инвестиционным приложением Рунета
В Красноярске изменится схема движения 81 маршрута
«Русский Уголь»: среднемесячная заработная плата рабочих основных профессий в 2018 году выросла на 10-11%
Губернатор открыл в Назарово новый спортивный комплекс «Лидер»
ВТБ выпустил 10 миллионов карт «Мир»
Банк УРАЛСИБ повысил ставки в рублях по всей линейке вкладов
В Красноярске по программе капремонта в 2019 году отремонтируют более 900 домов
В красноярском зоопарке проснулся медведь Памир: зима больше не вернется
Красноярцам напоминают о скором появлении клещей
Глава Красноярска собирается создать новый Центр благоустройства
Красноярцы попросили руководителя ГИБДД края построить развязку в Солнечном
Красноярские юристы помогут обманутым дольщикам «Реставрации» бесплатно
На территории красноярских «Столбов» открылся медицинский пункт
Видно издалека: на Дрокинской горе под Красноярском поставили 47-метровый крест
Совместить несовместимое: в Красноярске начали продавать водку в бутылках в виде часовни
Судьбу «Кантри» на Мира в Красноярске решат 1 марта
За прошедшую неделю жители Красноярского края пожаловались на загрязнение в воздухе 215 раз
ВТБ Капитал возглавил ежегодное исследование журнала Global Finance в трех номинациях