В Красноярске арестовали двух налоговиков за взятки на 2,2 миллиона

В Красноярске взяты под стражу два работника налоговой инспекции по Советскому району. Одна – заместитель начальника отдела информационных технологий, другой – инспектор-делопроизводитель отдела обеспечения банкротства. Первую подозревают в получении взятки в особо крупном размере (это ч.6 ст.290 УК РФ), а второго – в посредничестве при получении этой самой взятки (ч.4 ст.291.1 УК РФ).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/693059" frameborder="0"></iframe> Взлом сейфа.

В чему суть уголовного дела, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.

По предварительной версии следствия, в период с января по июнь 2018 года подозреваемые договорилась между собой о том, что замначальника отдела будет передавать своему подельнику некие сведения, которые содержат налоговую тайну. Доступ к этим сведениям имеет лишь определенный круг лиц.

Сейф пришлось вскрывать болгаркой. ГСУ СК России по Красноярскому краю

На эти сведения нашелся «покупатель» - гражданин, он руководил некими организациями, которые обналичивали денежные средства. Профиль деятельности этих организаций следователи не называют.

Судя по всему, «покупателя» интересовали фирмы и предприниматели, которые подозревались в уклонении от налогов. И он эти сведения получал. За свои услуги платил щедро и наличными: в период с января по декабрь 2018 года он передал через посредника замначальнику отдела информационных технологий деньги в общей сумме не менее 2,2 миллиона рублей.

Среди обнаруженных денег была не только российская валюта. ГСУ СК России по Красноярскому краю

В то же время, подозреваемая вносила недостоверные сведения в базу данных налоговой инспекции о тех организациях, которыми руководил взяткодатель. Благодаря этому, они избегали проверок.

Все эти факты вскрылись после проверки, проведенной УФСБ России по Красноярскому краю. Подозреваемые задержаны, а по месту работы и жительства прошли обыски. Следователи нашли там документы и предметы, которые представляют для них интерес, а также крупную сумму наличных денег.