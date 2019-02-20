2019-02-20T15:07:09+03:00
Происшествия

В Красноярске арестовали двух налоговиков за взятки на 2,2 миллиона

Они продавали секретную информацию фирме, обналичивающей деньги [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске арестовали двух налоговиков за взятки на 2,2 миллиона. Фото пресс-службы ГСУ СК России по Красноярскому краюВ Красноярске арестовали двух налоговиков за взятки на 2,2 миллиона. Фото пресс-службы ГСУ СК России по Красноярскому краю
Изменить размер текста:

В Красноярске взяты под стражу два работника налоговой инспекции по Советскому району. Одна – заместитель начальника отдела информационных технологий, другой – инспектор-делопроизводитель отдела обеспечения банкротства. Первую подозревают в получении взятки в особо крупном размере (это ч.6 ст.290 УК РФ), а второго – в посредничестве при получении этой самой взятки (ч.4 ст.291.1 УК РФ).

Взлом сейфа.

В чему суть уголовного дела, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.

По предварительной версии следствия, в период с января по июнь 2018 года подозреваемые договорилась между собой о том, что замначальника отдела будет передавать своему подельнику некие сведения, которые содержат налоговую тайну. Доступ к этим сведениям имеет лишь определенный круг лиц.

Сейф пришлось вскрывать болгаркой. ГСУ СК России по Красноярскому краю

Сейф пришлось вскрывать болгаркой. ГСУ СК России по Красноярскому краю

На эти сведения нашелся «покупатель» - гражданин, он руководил некими организациями, которые обналичивали денежные средства. Профиль деятельности этих организаций следователи не называют.

Судя по всему, «покупателя» интересовали фирмы и предприниматели, которые подозревались в уклонении от налогов. И он эти сведения получал. За свои услуги платил щедро и наличными: в период с января по декабрь 2018 года он передал через посредника замначальнику отдела информационных технологий деньги в общей сумме не менее 2,2 миллиона рублей.

Среди обнаруженных денег была не только российская валюта. ГСУ СК России по Красноярскому краю

Среди обнаруженных денег была не только российская валюта. ГСУ СК России по Красноярскому краю

В то же время, подозреваемая вносила недостоверные сведения в базу данных налоговой инспекции о тех организациях, которыми руководил взяткодатель. Благодаря этому, они избегали проверок.

Все эти факты вскрылись после проверки, проведенной УФСБ России по Красноярскому краю. Подозреваемые задержаны, а по месту работы и жительства прошли обыски. Следователи нашли там документы и предметы, которые представляют для них интерес, а также крупную сумму наличных денег.

Вместе с деньгами у подозреваемых изъяты банковские карты. ГСУ СК России по Красноярскому краю

Вместе с деньгами у подозреваемых изъяты банковские карты. ГСУ СК России по Красноярскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Угрожал и взял нож на последнее свидание»: парень, признавшийся в убийстве пловчихи из Тольятти, просил отпустить его домой
В Автограде сегодня решали дальнейшую судьбу 16-летнего Никиты М., который, по версии следствия, из-за неразделенной любви зверски изрезал талантливую спортсменку Сафию А.
Новости 24
В Красноярском крае брат 8 лет совращал свою малолетнюю сестру
Красноярцев предупредили о перекрытии улиц на время Эстафеты огня 1 марта
ВТБ Лизинг вошел в ТОП-3 лизинговых компаний по итогам 2018 года
Самая бесстрашная мама участвует в конкурсе от «Комсомолки»
Жители Красноярского края держат на своих счетах огромный капитал – 330 миллиардов рублей
У красноярского олимпийца Николая Олюнина родилась дочь
4G-интернет Tele2 доступен более чем 2 млн жителей Красноярского края
Красноярские рыбаки устроят первенство по зимней ловле
В Туве отец заставил 9-летнюю дочь пасти скот в лютый мороз
Красноярским таксистам раздали русско-английские разговорники
«ВТБ Мои Инвестиции» названо лучшим инвестиционным приложением Рунета
В Красноярске изменится схема движения 81 маршрута
«Русский Уголь»: среднемесячная заработная плата рабочих основных профессий в 2018 году выросла на 10-11%
Губернатор открыл в Назарово новый спортивный комплекс «Лидер»
ВТБ выпустил 10 миллионов карт «Мир»
Банк УРАЛСИБ повысил ставки в рублях по всей линейке вкладов
В Красноярске по программе капремонта в 2019 году отремонтируют более 900 домов
В красноярском зоопарке проснулся медведь Памир: зима больше не вернется
Красноярцам напоминают о скором появлении клещей
Глава Красноярска собирается создать новый Центр благоустройства
Красноярцы попросили руководителя ГИБДД края построить развязку в Солнечном
Красноярские юристы помогут обманутым дольщикам «Реставрации» бесплатно
На территории красноярских «Столбов» открылся медицинский пункт
Видно издалека: на Дрокинской горе под Красноярском поставили 47-метровый крест
Совместить несовместимое: в Красноярске начали продавать водку в бутылках в виде часовни
Судьбу «Кантри» на Мира в Красноярске решат 1 марта
За прошедшую неделю жители Красноярского края пожаловались на загрязнение в воздухе 215 раз
ВТБ Капитал возглавил ежегодное исследование журнала Global Finance в трех номинациях