Один белый, другой беж: в Красноярске палаты больницы скорой помощи украсили лебедями из полотенец

Обычно лебеди из полотенец украшают номера для новобрачных в гостиницах всего мира. Романтика, символ взаимной любви. В больницах, центрах реабилитации и прочих медицинских учреждениях такие птички – редкие гости. Но в Красноярск «залетели». Теперь стандартные палаты больницы скорой медицинской помощи (БСМП), подготовленные на случай, если кто-то из участников Универсиады угодит сюда, украшают именно такие птички. Из полотенец. Один белый, другой беж. В БСМП говорят, это медсестры постарались.

- Они решили сделать более уютными палаты, куда будут пребывать на лечение спортсмены и гости Универсиады, которым потребуется медицинская помощь. Девчонки скрутили лебедей и украсили ими палаты, чтобы создать уют и поднять настроение, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск пресс-секретарь БСМП Ирина Сидорова.

В больнице для спортсменов зарезервировано 40 коек (20 палат, в каждой по два места). Сейчас ими никто не пользуется, однако для приема пациентов здесь все готово.

- А не было идеи для обычных пациентов таких лебедей сделать?

- Не сработает. Объясню, почему. Дело в том, что у нас нет плановых больных. БСМП – больница, где 83 процента пациентов госпитализированы экстренно, им требуется неотложная помощь. Соответственно, койки здесь заняты круглосуточно 365 дней в году. Сами понимаете, организовать такое для обычных пациентов просто нет возможности.

Красноярцы по-разному отнеслись к инициативе: одни – с улыбкой, другие иронично. Некоторые даже раскритиковали инициативу медперсонала. Впрочем, ничего плохого ведь в ней нет. Так что - не стреляйте в белых лебедей.