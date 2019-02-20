Призер Олимпиады в Сочи Николай Олюнин стал отцом

У красноярского олимпийца, призера Игр в Сочи-2014 года Николая Олюнина родилась дочь. Произошло это сегодня, 20 февраля. Как и все счастливые отцы, Николай поделился этой новостью со всем миром – написал в социальных сетях: «Спасибо, М. Ты подарила мне дочь».

nikolay_olyunin С Алтаечкой

И тут же начал получать поздравления десятками и сотнями зараз от своих подписчиков и просто красноярцев. Молодой семье сейчас желают любви и успехов и предлагают не останавливаться на достигнутом. Спрашивают, как назвали малышку, но молодой отец пока молчит, сохраняет интригу.

nikolay_olyunin М и К всех зовут на Бизнес Ланч железнодорожный район - Ул.Маерчака18г

О своей самой-самой личной жизни Николай предпочитает не рассказывать, бережет покой семьи. Но кое-что о знаменитом земляке и спортсмене все же известно. Например, что познакомился он со своей супругой Машей в 2014 году, на дне рождения общего друга. Встречаться стали сразу же. А расстаться с холостяцкой жизнью Николай решился только через 2,5 года.

nikolay_olyunin Маша и мои шампионские шампиньоны

5 августа 2016-го он привел любимую девушку в загс. Церемония прошла скромно и тихо. В зале бракосочетаний были только молодожены и регистратор. И когда об этом стало известно на следующий день, для многих поклонников тайная свадьба стала приятной неожиданностью. Однако вскоре молодожены собрали своих друзей и родных и отметили это событие.

nikolay_olyunin На вокзале встретил девушку с красными губами , забрал ее с собой

Прошлый год для Николая Олюнина был непростым. Он был реальным претендентом на медаль на Олимпиаде в Пхенчхане-2018. Но сломал ногу во время состязания и выбыл из борьбы. За год он перенес несколько операций, сейчас он дома, в Красноярске, восстанавливается и готовится к новым стартам.