Остановись, спортивное мгновенье!

Страницы легендарных побед

Считанные дни остались до старта масштабного спортивного события в нашем городе - Зимней универсиады-2019. Красноярск преобразился, большинство горожан активно участвуют в подготовке к мероприятию - строители, дорожники, спортсмены, волонтеры. Мы с нетерпением ждем встречи гостей. Но краевой центр не первый раз принимает у себя такое спортивное событие. В 1982 и 1986 годах в Красноярске проходила Спартакиада народов СССР. Кадры кино- и фотохроники сохранили для нас память о том, как это было. И сегодня у горожан есть уникальная возможность увидеть редкие кадры Спартакиады и других крупных спортивных событий нашей страны. Первая фотовыставка «Красноярск-город спортивных побед и достижений» уже открылась в одном из гипермаркетов «Аллея». На ней представлены работы известного красноярского фотохудожника Александра Мищенко. Автор участвовал во всех крупных фотографических акциях, посвященных Красноярскому краю: подготовка экспозиции музея Ленина, оформление V (1982) и VI (1986) Спартакиад народов СССР, презентациях Красноярского края в Москве и Ленинграде.

От «Аматора» до политеха

Нам удалось встретиться с Александром Васильевичем и подробнее расспросить, как создавались фотоработы.

Профессионально заниматься фотографией Александр Мищенко начал еще в середине 1960-х годов. Тогда будущий фотохудожник был студентом Политехнического института:

- Я учился заочно и пришел устраиваться на работу в аэропорт, - делится Александр Васильевич. - Именно там я познакомился с замечательным человеком, фотокорреспондентом газеты «Пилот» Олегом Русановым. Он много летал по краю, снимал. Мы вместе занимались туризмом, ходили на Столбы и, конечно, снимали.

Вскоре молодые фотографы создали фотоклуб «Аматор».

Но работу фотографа сейчас и тогда сравнить нельзя. Можно было сделать десятки кадров, а получится после проявки только один. Для создания качественных снимков требовались годы опыта и желание учиться:

- Я впервые взял в руки фотоаппарат в десятом классе, - рассказывает Александр Мищенко. - Это была «Смена-1».

И с тех пор с фотоаппаратом он не расставался. Но кроме навыков фотосъемки нужно было вникать в то, что находилось в кадре: заводы, театры, спорт, медицина, образование.

В 1971 году Александр Мищенко стал заведующим лабораторией учебных фильмов и диафильмов Красноярского политехнического института. Фотограф там был востребован как нигде, особенно в отсутствие компьютерных технологий. Любая научная работа требовала иллюстративного сопровождения. Сейчас докладчики используют компьютерные презентации, тогда - диафильмы, слайды.

Фото: пресс-служба «Командор»

Теннис - это борьба и драма

Позже Александр Васильевич перешел на работу в ведомство Михаила Дворкина, директора Центрального стадиона имени Ленинского комсомола на острове Отдыха. С тех пор фотограф всерьез увлекся спортом:

- На стадионе у меня была небольшая студия, - рассказывает Александр Мищенко. - Хотя спортом дело не ограничивалось. Позже появилась большая лаборатория, а у меня - штат сотрудников, которые снимали все.

В спорт нужно было погрузиться. К тому же он динамичен, кадр специально не поставишь и уж точно не повторишь. Это один миг.

По мнению фотографа, наиболее сложный для съемки вид спорта - теннис:

- Там психология и драма, - поясняет Александр Васильевич. - Я видел, как играл Александр Метревели! Это была его схватка с Константином Бугаевым. Метревели к тому времени был уже в возрасте, и ему противостоял молодой, сильный и активный Бугаев. Непосвященному не понять, но я своими глазами видел, как Метревели «сломал» соперника в третьем сете!

Шпионы и друзья

Фотокорреспондентам, которые активно работали во всех городах Советского Союза, волей-неволей приходилось общаться с зарубежными коллегами. Иногда фотографы обменивались пленкой, делились своими соображениями о качестве техники. Завязывались знакомства, они общались, дружили, однако далеко не все эту дружбу одобряли. Для комитета госбезобасности это были шаги к вербовке и шпионажу:

- Микрофильм могли перевезти только фотографы, полагали в руководстве спецслужб, - поясняет Александр Мищенко. - Контроль за международной дружбой с иностранными коллегами по цеху был строгий.

Фотограф - хороший собеседник

Для хорошего фотографа важно уметь поддерживать беседу, разбираться в разных сферах жизни. И когда Александр Мищенко перешел на работу в Красноярский драматический театр имени Пушкина, то всерьез увлекся театром. Хотя спорт забыт не был. К тому же Александр Васильевич и сам всегда занимался спортом - легкой атлетикой.

Фото: пресс-служба «Командор»

- Я снимал театр около тридцати лет, - рассказывает фотохудожник. - Было очень много интересных встреч. С Дмитрием Хворостовским, с Владимиром Васильевым. Я видел хореографа в возрасте 60 лет на сцене. Никто и никогда бы не мог сказать, сколько ему лет на самом деле. Как Васильев танцевал отца в «Анюте»! Он просто жил на сцене.

Сейчас в архиве фотографа тысячи снимков. Собрана огромная картотека. Подспорьем стало появление компьютеров и цифровой фотографии, которые он успешно освоил. По мнению Александра Мищенко, важным является не только сам снимок, но и описание его. Без пояснения того, что видит человек на фотографии, она обесценивается.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Шамбир, генеральный директор торговой сети «Командор»:

- Мы уважаем историю нашего края, поэтому решили познакомить красноярцев и гостей города с уникальной фотолетописью крупнейших спортивных событий, проходивших у нас в разные годы. Наша компания приветствует здоровый образ жизни, стремление к победе, через преодоление трудностей, ценит профессионалов. А самое главное - мы сделали полезный и интересный проект для наших покупателей, которые с огромным интересом знакомятся с выставкой, получают позитивные эмоции, пополняют знания об истории Красноярска и его талантливых жителях, таких, как Александр Васильевич Мищенко. За что ему огромное спасибо!

Где посмотреть

Фотовыставка Александра Мищенко

- «Аллея» - ул. Вавилова, 1, стр.39,

- «Командор» - ул. 78-й Добровольческой бригады, 12

- «Аллея» - ул. Телевизорная, 1, стр. 4.

Выставка будет работать до 15 марта