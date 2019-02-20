2019-02-20T05:43:39+03:00
Общество

В Красноярске автобусные таблички с ошибками заменили на новые... с другими ошибками

Горожане уже ничему не удивляются
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске автобусные таблички с ошибками заменили на новые... с другими ошибками. Фото Надежды БоханВ Красноярске автобусные таблички с ошибками заменили на новые... с другими ошибками. Фото Надежды Бохан
Изменить размер текста:

В январе красноярцы раскритиковали информационные таблички, которые власти города начали устанавливать на автобусных остановках на гостевых трассах Универсиады. На них название остановок было дано на двух языках – русском и английском. Горожане нашли в них массу ошибок. В соцсетях даже появились шутки про «Гаденко» и «Святого Гастронома».

После шквала критики департамент транспорта пообещал, что таблички заменят, а ошибки исправят. Недавно и в самом деле появились новые таблички. На сей раз там нет сокращенного «st.» перед названием остановки. В английском языке это звучит как сокращение от слова «Saint» - «святой», а не «Station» (по замыслу исполнителей «остановка», а на самом деле «автобусная станция», понятия, согласитесь, совсем разные). На новых табличках вообще нет сокращений: «Gastronom» и «Zenit» - и понимайте, уважаемые гости нашей столицы спортивных игр.

Но взамен старых ошибок появились новые. Как вам «Akademiya muzyki i Teatra»? Такое ощущение, что Театр важнее музыки. (К слову, академия вообще-то давно не академия, а Сибирский институт искусств).

Не повезло академику Киренскому, в честь которого названа улица в Октябрьском районе. На новой таблице появилась ошибка даже в русском написании: «ул. А. Киренского» - хотя звали уважаемого физика Леонидом. Да и по поводу перевода – «Kirenskogo street» - тоже уже комментировать ничего не хочется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Гаденко» и «Святой гастроном»: некорректные таблички заменят

... за счет подрядчика - в мэрии прокомментировали суть проблемы и пути ее решения

В рамках подготовки к Универсиаде в городе стали появляться новые информационные таблички с указанием автобусных остановок на двух языках: сначала на русском, а ниже – на английском. Чтобы иностранцы, которые приедут в Красноярск, могли свободно ориентироваться в общественном транспорте (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"С клиентками не сплю, это невыгодно": откровения фитнес-тренера о том, как разводят новичков в спортивных клубах
Инструктор по железу рассказал «КП», можно ли быстро похудеть, какие ошибки совершают те, кто приходит в зал впервые и как найти себе тренера, который не испортит все
Новости 24
Глава Красноярска собирается создать новый Центр благоустройства
Красноярцы попросили руководителя краевого ГИБДД построить развязку в Солнечном
Красноярские юристы помогут обманутым дольщикам «Реставрации» бесплатно
На территории красноярских «Столбов» открылся медицинский пункт
Видно издалека: на Дрокинской горе под Красноярском поставили 47-метровый крест
Совместить несовместимое: в Красноярске начали продавать водку в бутылках в виде часовни
Судьбу «Кантри» на Мира в Красноярске решат 1 марта
За прошедшую неделю жители Красноярского края пожаловались на загрязнение в воздухе 215 раз
ВТБ Капитал возглавил ежегодное исследование журнала Global Finance в трех номинациях
В Ачинске поймали двоих подозреваемых в жестоком убийстве матери и дочери
Почти 38 миллионов рублей планируют потратить на красноярские фонтаны
В Красноярске суд избрал меру пресечения владельцу дома на Кандагарской
Красноярцам, живущим в «транспортных периметрах» объектов Универсиады, напомнили о пропусках
Спасатели предупредили Красноярцев: в городе будут слышны взрывы
Грипп отступает: специалисты говорят о снижении количества заболевших в Красноярске
В Ачинске предпринимателя наказали за продажу ненастоящего «Nike»
Уроки английского: телеведущая из Китая приехала в Красноярск и устроилась учительницей в школу
Из-за дома на Кандагарской прокуратура требует завести уголовные дела на чиновников красноярской администрации
Почти восемь миллионов рублей заработала красноярская администрация на продаже непрофильного имущества
В Красноярске запретили проезд у краевой библиотеки
Страшное ДТП на выезде из Красноярска: очевидцы говорят о двоих погибших
Красноярцы спасли кота от хозяйки, которая годами держала его на привязи
Следователи рассказали о семье, где бабушка и дед сожгли в печке годовалого внука
ВТБ в рамках РИФ-2019 подписал с главами регионов восемь соглашений
Красноярцам объяснили, кто завез чистый снег мешками на Дубровинского
Красноярка прошла в шоу «Камеди Баттл» с шутками про детей
ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов более чем на треть, объём портфеля инвестиционных продуктов вырос в два раза
Деревянные таблички с призывами к вежливости повесят в маршрутках Красноярска
Первая в России. На ЖД вокзале Красноярска появилась спортивная площадка