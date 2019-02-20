В Красноярске автобусные таблички с ошибками заменили на новые... с другими ошибками

В январе красноярцы раскритиковали информационные таблички, которые власти города начали устанавливать на автобусных остановках на гостевых трассах Универсиады. На них название остановок было дано на двух языках – русском и английском. Горожане нашли в них массу ошибок. В соцсетях даже появились шутки про «Гаденко» и «Святого Гастронома».

После шквала критики департамент транспорта пообещал, что таблички заменят, а ошибки исправят. Недавно и в самом деле появились новые таблички. На сей раз там нет сокращенного «st.» перед названием остановки. В английском языке это звучит как сокращение от слова «Saint» - «святой», а не «Station» (по замыслу исполнителей «остановка», а на самом деле «автобусная станция», понятия, согласитесь, совсем разные). На новых табличках вообще нет сокращений: «Gastronom» и «Zenit» - и понимайте, уважаемые гости нашей столицы спортивных игр.

Но взамен старых ошибок появились новые. Как вам «Akademiya muzyki i Teatra»? Такое ощущение, что Театр важнее музыки. (К слову, академия вообще-то давно не академия, а Сибирский институт искусств).

Не повезло академику Киренскому, в честь которого названа улица в Октябрьском районе. На новой таблице появилась ошибка даже в русском написании: «ул. А. Киренского» - хотя звали уважаемого физика Леонидом. Да и по поводу перевода – «Kirenskogo street» - тоже уже комментировать ничего не хочется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Гаденко» и «Святой гастроном»: некорректные таблички заменят

... за счет подрядчика - в мэрии прокомментировали суть проблемы и пути ее решения

В рамках подготовки к Универсиаде в городе стали появляться новые информационные таблички с указанием автобусных остановок на двух языках: сначала на русском, а ниже – на английском. Чтобы иностранцы, которые приедут в Красноярск, могли свободно ориентироваться в общественном транспорте (подробнее).