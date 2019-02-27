«Валите в наркологичку»: просившую помощи девушку выставили за дверь в абаканской больнице

- Помогите, человек умирает! Пришла в городскую больницу – подруге плохо. А мне не открывают дверь!

Жительницу Абакана, просившую о помощи, охранник больницы выставил за порог. Шокированная его поведением, она сняла происходящее на видео и опубликовала его в соцсетях. На кадрах видно (и слышно): девушка вне себя от возмущения. Она всеми силами пытается прорваться в холл, но на ее пути встает охрана.

- Он сказал: валите в наркологичку! – комментирует на камеру автор ролика. - Ничего, я зайду с другой стороны.

Валите в наркологичку! .

И все-таки заходит. Но тут опять возникает охранник.

- Вам говорят: езжайте в «скорую», - поначалу невозмутимо реагирует он. А потом распаляется. – Телефон дай сюда!

- Руки убрал! – взвивается девушка. - Вот так вот оказывают помощь.

На заднем плане видео – ее подруга стоит, согнувшись от боли. Держится за бок. Правда, почему-то улыбается.

- Ночью подруге стало очень плохо, - прокомментировала ситуацию нашим коллегам из газеты «Хакасия» автор видео. – Прихватило правый бок. Я тут же вызвала такси. Кое-как вместе с водителем довели подругу до приемного покоя. Там был охранник и две девушки в регистратуре. Они спросили, что случилось? Я сказала, девушке очень плохо, сделайте хоть что-нибудь! На чт» нам ответили: «Мы ничего делать не будем, езжайте в наркологичку, ну, или дома вызовите «скорую». Сказали это в очень грубой форме. Я была просто в шоке! В итоге, мы уехали, в аптеке купили сильное обезболивающее, на нем и держится пока подруга. А с больницы нашей я в шоке просто.

Сейчас это ЧП бурно обсуждают в соцсетях. Многие резко критикуют медиков. Но есть и такие, кто уверен, девушки просто перебрали. Вот и актерствуют на камеру. А, может, решили подзаработать на видео или хайпануть.

Уже известно: в больнице проводится служебная проверка ЧП. Смена, дежурившая в ту ночь, дает объяснения. Кроме того, в холле установлены камеры, там все записывается. Так что скоро в ситуации обещают разобраться.

Видео предоставлено РИА - новости Хакасии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярском крае фельдшер унизила и обозвала больную диабетом пациентку пьяной

У женщины не было возможности себя защитить: она говорила с трудом и не могла двигаться (подробнее).

Без вины виноватая: в Шарыпово за фельдшера, унизившую пациентку на камеру, вступились коллеги

«Да она пьяная! Никакая! Ты что так пьешь-то, до потери пульса? Телефон ее, наверное, валяется?». Фельдшер из города Шарыпово (Красноярского края) жестко отчитала на камеру продавца магазина «Сюрприз», к которой приехала по вызову (подробнее).