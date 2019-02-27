Самый высокий поклонный крест в России освятили под Красноярском

Огромный, сработанный из легированной стали… Под Красноярском освятили самый высокий в России поклонный крест. Третий в мире по величине, он поднимается в небо на 47 метров.

Грандиозное сооружение установили у символических "ворот" Красноярска. Фото: красноярская епархия.

Грандиозное сооружение расположилось на вершине Дрокинской горы. Как раз у символических «ворот» города. Его отлично видно из машин, поездов и приземляющихся самолетов. Тем более что накануне у креста появилась подсветка.

Высота креста - 47 метров, виден издалека. Фото: красноярская епархия.

Напомним, идея возвести крест принадлежит епархии. Его построили исключительно на пожертвования, не привлекая средства из бюджета.

По словам губернатора края Александра Усса, событие - историческое: «С давних времен люди стремились устанавливать поклонные кресты в знаковых местах, там, где они могли обратиться к Всевышнему, покидая родной дом или возвращаясь домой».

- Это событие историческое! - считает губернатор края Александр Усс.

- В этот крест вложены энергия, желание, творческая сила и любовь к Отчизне архитекторов, строителей, тружеников, - отметил Митрополит Пантелеимон. - И с искренней любовью я обращаюсь к тем, кто, в определенном смысле, «покорил» эту гору, своим трудом поставив здесь этот символ жизни, этот памятник света, морали и нравственности; к тем, кто трудится на благо Красноярска, страны и всего рода человеческого. Я от всего сердца выражаю вам свою благодарность за ваш нелегкий труд.

Он выполнен из легированной стали. Фото: красноярская епархия.