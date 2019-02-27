«Алкоголь и святыня несовместимы»: епархия обратилась в прокуратуру из-за бутылок водки в виде часовни

Керамический сосуд в виде часовни Параскевы Пятницы приспособили под…водку. Появившись несколько дней назад, эта новость вызвала шквал негодования у жителей Красноярска и не только.

Ведь храм, расположенный на вершине Караульной горы, знаком каждому россиянину. Его изображение нанесено на купюру достоинством в 10 рублей. Так что спорное маркетинговое решение производителя алкоголя стало объектом критики. К тому же стоит такая бутылка недешево – 25999 рублей.

Примечательно, что продается она уже несколько лет. Берут, в основном, на подарки. А скандал начался после того, как снимки водки в «часовне» появились в соцсетях.

- Алкоголь и святыня несовместимы! С такими жалобами к нам обратились не меньше десятка человек, - рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск пресс-секретарь епархии Андрей Скворцов. – Очень многие писали в соцсетях. Даже в светских группах. Причем как православные верующие, так и неверующие вовсе. Один мужчина, например, высказался так: «Сам я атеист. Но от подобного меня коробит». Поэтому мы приняли решение отправить обращение в прокуратуру. Все было сделано еще на прошлой неделе. Теперь ждем, когда надзорные органы дадут правовую оценку происходящему. Проведут экспертизу и вынесут вердикт. Подчеркнем: часовня – это не только православный символ, но и символ всего Красноярска. Так что дело касается каждого горожанина.

Напомним, производитель бутылки-«часовни» считает, ситуация раздута искусственно. И во всем виноваты СМИ, которые растиражировали новость.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием этой истории.

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