«На глазах изумленной публики»: Макдональдс на Волочаевской могут открыть незаконно

Новый Макдональдс на улице Волочаевской в Красноярске может появиться незаконно. Об этом сообщил в своем фейсбуке депутат горсовета Константин Сенченко.

Раньше в здании на Волочаевской, 44, где 28 февраля собираются открыть новый ресторан фастфуд-сети, располагался детский образовательный центр. Затем здание признали аварийным. И вскоре в нем началась реконструкция. Тогда жители района озадачились: значит, для детей здание не подходило, а для общепита...?

И вот – новый поворот. Из ответа, который был получен на запрос депутата, следует: город не давал разрешения на реконструкцию, а этот участок на Волочаевской предназначался для строительства дороги.

Оказывается, участок предназначался для строительства дороги. Фото: Константин СЕНЧЕНКО, фейсбук.

- Таким образом, в центре города на глазах изумленной публики, несколько месяцев шла незаконная реконструкция со сменой перекрытий, - пишет Константин Сенченко. – Возникает аналогия с Кандагарской, когда никто годы не замечал строение без документов, пока не случилось то, что случилось.

Напомним, 14 февраля в трехэтажном жилом доме на Кандагарской,3 (также возведенном без разрешения) произошел взрыв газа. Шесть квартир были полностью разрушены, погибли два человека, 18 остались без крова. На днях здание пошло под снос. Пострадавшим пообещали компенсацию – по 10 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дом в Покровке, где взорвался газ, снесли: пострадавшим выплачивают по 10 000 рублей

От дома на Кандагарской, 3 в Покровке остались одни обломки. Сегодня сотрудники мэрии Красноярска (специализированное автотранспортное предприятие) сровняли с землей то, что не уничтожил взрыв газа. (подробности).

Жительница разрушенного в Красноярске дома спаслась, выйдя в магазин за минуту до взрыва

Пострадавших при взрыве газа искали спасатели, работали кинологи. Когда стало ясно, что под завалами уже никого нет, начали более спокойную работу по разбору обломков (подробности).

Под завалами рухнувшего при взрыве дома в Красноярске найден второй погибший

Число погибших при взрыве газа в Красноярске увеличилось до двух. На месте трагедии обнаружено тело еще одного человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. (Подробнее).