2019-02-19T16:04:13+03:00
Общество

«Какая она огромная»: красноярцы восхищаются суперлуной

Сфотографироваться с Луной на ладони – сделано! [фото]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Сегодня можно даже пощекотать Луну за "бок"Сегодня можно даже пощекотать Луну за "бок"Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцам сегодня повезло: суперлуние года, и на небе лишь небольшая облачность. Многие горожане воспользовались этим, чтобы полюбоваться необычным астрономическим явлением и сфотографироваться. С огромной Луной на ладошке, например.

А кто-то признается в любви в такой момент Фото: Мария ЛЕНЦ

А кто-то признается в любви в такой моментФото: Мария ЛЕНЦ

Своими впечатлениями красноярцы с удовольствием делятся в соцсетях: «Какая она огромна!», «Очень яркая, просто супер!», «Взять Луну на ладонь, пощекотать ее за бок – сделано!».

Фото: Анна ИВАНОВА

Фото: Анна ИВАНОВА

Луна взошла еще до того, как в городе полностью стемнело Фото: Мария ЛЕНЦ

Луна взошла еще до того, как в городе полностью стемнелоФото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, сегодня, 19 февраля, вечером, и в ночь на 20 февраля почти во всех регионах России можно будет увидеть это завораживающее зрелище – естественный спутник Земли будет казаться на 30% ярче и на 14% больше. И все это из-за того, что Луна подойдет к Земле на минимально возможное расстояние.

Романтика! Фото: Мария ЛЕНЦ

Романтика!Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, вы еще не видели суперлуние? Тогда вперед – еще вся ночь впереди. Говорят, что ярче всего Луна будет светить с 23 часов по местному времени. Успевайте – астрономы говорят, что на столь близкое расстояние Луна подойдет к Земле в этом году всего один раз, именно сегодня.

Фото: Анастасия ШАЙХОВА

Фото: Анастасия ШАЙХОВА

Фото: Ирина ПЫЖЕВА

Фото: Ирина ПЫЖЕВА

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#полнолуние
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#moon #night #landscape #urban #city #krasnoyarsk #winter
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Скульптуры и памятники на фоне такого небесного светила выглядят мистически Фото: Мария ЛЕНЦ

Скульптуры и памятники на фоне такого небесного светила выглядят мистическиФото: Мария ЛЕНЦ

Наблюдать это явление можно будет всю ночь Фото: Мария ЛЕНЦ

Наблюдать это явление можно будет всю ночьФото: Мария ЛЕНЦ

alexeiereminalexeieremin
Красноярск! Где где фонарь ? Krasnoyarsk city #красноярск#2019
8 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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