Миллионы с небес: судьба россиян, сорвавших куш в лотерею

Все пропили и стали затворниками (2001 год, Уфа, 28 млн рублей)

В начале двухтысячных семья из Уфы выиграла в лотерею миллион долларов (по курсу того года - 28 млн рублей). Но богатство не пошло на пользу Мухаметзяновым.

Несколько лет подряд супруги беспробудно пили, отмечая выигрыш. Потом опомнились и купили просторную трехкомнатную квартиру в центре Уфы, в новостройке. Соседи вспоминают: как только Мухаметзяновы въехали, они такие шабаши закатывали, что каждую ночь приходилось полицию вызывать.

Дом Мухаметзяновых в центре УфыФото: Яна БАЗЕКИНА

Но все когда-то кончается, закончились и деньги. В 2006 году умерла 52-летняя Надежда. Это заставило семью остепениться. Муж Рустем пить не бросил, но гости в квартиру ходить перестали. Сыновья Алексей и Рустем-младший с трудом окончили школу: мальчишек били одноклассники, отнимая у них деньги и мобильники. Теперь все втроем живут затворниками.

На днях корреспонденты «Комсомолки» попытались навестить Мухаметзяновых. 14-этажная высотка расположена в центре города. Квартира бывших миллионеров на самом верхнем этаже, в отдельном крыле, с обшарпанной дверью и неработающим звонком. Но двери никто не открыл, хотя в квартире явно кто-то был.

Консьержка рассказала:

- Бесполезно к ним стучаться, они ни газовщикам, ни электрикам, ни соседям не открывают. По вечерам только в магазин за пивом бегают, а в остальное время дома сидят и не высовываются. Сыновья уже взрослые, одному лет 30, второму на пару лет меньше. Никаких невест, бобылями живут, да еще и пьют.

Квартира Мухамедзяновых после пожара

По словам женщины, Рус­тем-старший на сердце в последнее время стал жаловаться. Живет семья на те деньги, которые получает за сдачу в аренду квартир: на последние деньги от выигрыша счастливчики догадались купить еще две квартиры. Две или три машины, которые были приобретены, давно куда-то пропали.

- Пьют каждый день! - вздыхает консьержка. - Но ведут себя тихо. Пять лет назад у них был пожар, квартира сильно пострадала. Пару раз прорывало трубу. Но в последнее время проблем никому не доставляют.

Бывший слесарь отремонтировал дорогу (2009 год, Москва, 35 млн рублей)

Свой джекпот москвич Евгений Сидоров сорвал 28 мая 2009 года. В то время он был заядлым игроком, в месяц на лотереи тратил по 2000 рублей. Вот так купил билет за 560 рэ, зачеркнул шесть случайных цифр - и выиграл 35 миллионов!

- Как вы думаете, обрадовался ли я? Конечно. Хотя все-таки большее счастье у меня было, когда узнал, что сын родился, - вспоминает Евгений. - Честно скажу, никогда не сомневался, что рано или поздно повезет по-крупному. К тому моменту, когда мне их выплатили (через 45 дней), я уже составил план, как их потратить. Никогда не хотел ни в космос слетать, ни в кругосветку поехать. У меня было два желания - помочь трем моим детям и деревню оживить.

Евгений Сидоров. Фото: Столото

Родина Евгения - деревня Сапрычка Липецкой области, что в 400 км от Москвы. Там ему от деда достался старый дом, построенный в 1933 году. Первым делом новоиспеченный миллионер капитально отремонтировал 3 км дороги, потом заменил водоколонку. В селе постоянно живет около 10 человек, но на лето к ним приезжают родные. А как дорогу отремонтировали, народ еще больше потянулся.

- Первое время меня частенько просили поделиться деньгами. Я не против, если на хорошее дело, - говорит Евгений. - Физрук приехал из соседнего села и попросил тысячу на какие-то шары. Я дал две. В другом соседнем селе давно требовался ремонт клуба, чего ж не помочь?

Собирался Евгений завести себе небольшую ферму с коровами, но посчитал все и понял: нет перспектив. А вот за разведение карпов в местных водоемах взялся с удовольствием. Почистил берега, запустил мальков. Сделал пляж на одном из озер с белым песком. Но, когда оформлял документы, столкнулся с бюрократией: непонятно было, какому ведомству водоемы принадлежат...

Дом Евгения СидороваФото: Первый канал

Сегодня Евгений Сидоров уже на пенсии и окончательно перебрался из Москвы в отремонтированный дедовский дом. Жители Сапрычки говорят - в хоромы. Живет тихо, бизнеса не ведет. По его словам, оставшиеся от выигрыша деньги дети и внуки использовали с умом. На каникулах они приезжают к нему, так что скучно не бывает.

Бизнесмен спустил все за два года (2009 год, Санкт-Петербург, 100 млн рублей)

Вся Россия завидовала 35-летнему Альберту Бегракяну, который выиграл 100 миллионов рублей. В лотереях он участвовал с советских времен, даже разработал систему, по которой пытался угадывать счастливые цифры. Но крупно повезло, только когда поставил на­обум, купив билет в киоске возле своего дома.

До этого мужчина занимался малым бизнесом, держал несколько торговых киосков, автосервис. Жил с семьей в съемной квартире в спальном районе Питера. Но буквально за три месяца до выигрыша разом все закрылось: дал знать о себе кризис. И тут как снег на голову - огромная сумма. Об этом, кстати, семья старалась никому чужому не рассказывать, боялись за свою безопасность.

Альберт БегракянФото: соцсети

В первую очередь глава семейства купил новенький «Лексус», обзавелся несколькими квартирами в Петербурге. Сестре подарил жилье в родной Армении, отцу - машину. Какую-то сумму отдал на благотворительность в школу, где учились его дети, детский дом и дом престарелых.

- У меня вдруг появилось очень много близких друзей. Даже те, с кем я со школы не виделся, - вспоминает Бегракян. - И я одалживал. Не всем, но многим. Расписок не брал. Двенадцать миллионов раздал в долг друзьям и знакомым. Эта сумма так и не вернулась. Единственный бизнес, в который я вложился, - строительство гостиницы в Тамани.

Богатство закончилось всего за два года. Бегракян даже не успел доплатить государству налог от выигрыша - 4,5 миллиона рублей. Из-за этого на него завели уголовное дело и запретили выезжать за границу. Пришлось продать одну из квартир и занять денег, после этого уголовное дело закрыли.

Сегодня экс-миллионер живет неплохо. Отстроил кафе в Петербурге, сохранил гостиницу в Тамани и одну квартиру, где обитает со всей семьей. А еще он теперь завсегдатай разных телешоу. Один из главных вопросов, который ему задают: «Что бы вы посоветовал тому, кто выиграл миллионы?» Он отвечает: «Лучше не делать как я, а нанять финансиста или потратить 30 процентов на самое необходимое, а остальное спрятать от себя в банке под проценты».

А еще Альберт признался: если бы ему снова выпал выигрышный билет на сто миллионов рублей, он бы взял семью и уехал жить за границу, сменив все номера телефонов.

Его разыскивала налоговая (2014 год, Красноярский край, 10 млн рублей)

- Зовите меня Александром Пантелеевым, - попросил журналистов «Комсомолки» 45-летний житель небольшого городка Ужур, что в Красноярском крае. Свою настоящую фамилию мужчина предпочитает скрывать и фотографировать себя не позволяет.

О нем нам стало известно... от Следственного комитета (фамилию силовики не называли, но репортеры вычислили адрес). Весной 2018 года на Александра было заведено уголовное дело - за неуплату налога в размере 13% от суммы выигрыша.

Александр Пантелеев. Свою настоящую фамилию мужчина предпочитает скрывать и фотографировать себя не позволяет.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Выиграл 10 164 870 рублей еще в 2014 году. Думаете, большие деньги? Ничего подобного!

Александр полетел в Москву за выигранными миллионами. Деньги получил все до копейки. Но перед возвращением домой решил посмотреть столицу. И подсел на азартные игры. Казино хоть и запретили, но если очень захотеть, найти было можно. В общем, по словам Александра, за несколько дней он спустил все миллионы. Уверяет, что на обратный билет едва-едва наскреб...

Так бы и забылась эта история, если бы не налоговики. Когда они получили информацию о крупном выигрыше, то сначала долго искали счастливчика, потом собирали доказательства, что выигрыш был. Присылали повестки. Он не отвечал, поэтому материалы проверки передали в Следственный комитет. «Миллионеру на день» грозило до 3 лет лишения свободы.

История с уголовным делом пока еще не закончилась, но Александр надеется, что все обойдется.

В жизни же у него все стабильно: официально несколько лет нигде не работает, но для семьи деньги ­зарабатывает - помогает товарищу, у которого продуктовый магазин. Живет в обычной двушке в пяти­этажном доме. Но лотерейные билеты больше не покупает. Мол, испортил карму на игровых автоматах, теперь бесполезно пытаться привлечь удачу.

Полмиллиарда - не повод уехать из родного села (2017 год, Воронежская область, 506 млн рублей)

Полтора года назад всю страну облетела новость: лотерейный билет, купленный в Воронежской области, выиграл 506 миллионов рублей. Победитель объявился только через две недели. Им оказалась 63-летняя пенсионерка Наталья Власова из села Панино.

Выигрыш Наталье Власовой выплатили частями в течение 2018 года.

Наталья Власова. Фото: Столото

Как живут миллионеры сегодня? Неплохо! Купили три машины, две квартиры в Воронеже. В одной живет старшая дочь. В самом Панине приобрели дом для младшей дочери Кати, она вышла замуж и переехала в него.

Сама Наталья с мужем Александром пока обитает в своем старом доме. Правда, неподалеку достраивается двухэтажный особняк, по миллионерским меркам очень даже скромный, всего на 160 квадратов. Планируют переехать туда в течение года.

Старый дом ВласовыхФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

После того как о миллионах Натальи стало известно всем, она не раз покаялась, что разрешила обнародовать свое имя. Первое время всех «гостей» встречали с собаками - отбоя не было от просителей и журналистов. Сегодня страсти поутихли, но Власовы по-прежнему не любят общаться.

Новый дом ВласовыхФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Сельчане говорят, что от добрых дел Власовы не отказываются, но и не афишируют. Помогли семье, у которой сгорел дом, оплатили операцию ребенку. Жертвуют деньги местному храму, детским домам. Одним словом, расходуют деньги разумно, потихоньку. И никуда пока из родного села уезжать не собираются.

А В ЭТО ВРЕМЯ А В ЭТО ВРЕМЯ

«Незнакомые люди просят оплатить их кредиты» (2018 год, Пермская область, 56 млн рублей)

42-летний Сергей Рогалев из Чайковского занимается бизнесом. Вместе с братом и отцом он работает в фирме по строительству деревянных домов. И бросать свое дело не собирается.

- Я вообще человек не азартный, но везучий, - рассказывал после выигрыша Сергей. - Первый большой куш сорвал лет пять назад, когда выиграл в лотерею 125 тысяч рублей. А в сентябре на сайте купил билет - и опять выиграл. Почти 57 миллионов рублей!

Организаторы лотереи сразу предупредили Сергея, что выигрыш он получит не раньше, чем через полгода.

Сергей Рогалев. Фото: Столото

- Недавно я снова им звонил, обещали перечислить деньги в апреле, - говорит счастливчик и признается:

- Сейчас я, конечно, уже успокоился, не думаю постоянно о выигрыше и живу обычной жизнью.

- Но все равно же планируете, куда потратите деньги?

- Хочу порадовать родителей. Отец давно мечтает о машине. Решил, что куплю ему такую марку, какую он сам выберет. Мы долго советовались, остановили свой выбор на японском внедорожнике.

Сергей женат, воспитывает десятилетнюю дочь. Говорит, что и домашних порадует обязательно.

- Поедем в путешествие, но куда - пока не знаю. Кое-где я уже был, наверное, захочется побывать в новом месте. Жена Лена одно время хотела полететь на Шри-Ланку, но мы еще думаем. Какой смысл выбирать, сначала нужно дождаться выигрыша.

- Не думали заняться благотворительностью?

- Думаю. Уже нашел несколько человек - и взрослых и детей, кому бы я хотел помочь решить их проблемы со здоровьем. Такую помощь я только приветствую, но иногда мне в социальных сетях пишут совершенно посторонние люди и просят помочь оплатить их кредиты. Как реагировать на такие сообщения? Стараюсь не обращать внимания. У меня тоже есть кредиты, но я же как-то справляюсь сам...

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Подсознательно счастливчики пытаются избавиться от денег

- Если бы с нами такое случилось, мы бы наверняка тоже не знали, как себя вести в такой ситуации, - говорит Людмила Полянова, психоаналитик, кандидат психологических наук. - Когда происходит что-то неожиданное, например, ты выигрываешь огромную сумму денег - это стресс. Он может быть как со знаком плюс, так и со знаком минус. В стрессе человек проявляет свою натуру.

Если он шел к большим деньгам поступательно, зарабатывал их, вкладывая энергию, время, здоровье, отказывая себе в каких-то личных удовольствиях, то он готов к ним. И знает, как суммами распорядиться.

А если человек не привык зарабатывать и деньги сваливаются на него неожиданно, он не может оценить их. Поэтому пускается во все тяжкие, стараясь подчеркнуть свой неожиданный статус богача. И даже подсознательно пытается быстрее от этих денег избавиться. И вскоре «толстосум» остается ни с чем.

Это иллюзия, что крупный выигрыш меняет жизнь. На самом деле человек часто не знает, как ее изменить в лучшую сторону. Если бы знал как, он сделал бы это раньше, сам, без случайных денег.

Какие люди чаще покупают лотерейные билеты? Слабые. Те, которые до сих пор продолжают верить в волшебную палочку. А настоящего успеха надо добиваться самостоятельно.