2019-02-19T11:05:08+03:00
Происшествия

Собственника взорвавшегося в Красноярске дома арестовали

По статье о мошенничестве в крупном размере ему грозит до шести лет колонии и крупный штраф [видео]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Если бы постройку снесли вовремя, можно было бы избежать беды.Если бы постройку снесли вовремя, можно было бы избежать беды.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске продолжают выяснять обстоятельства ЧП, в результате которого погибли двое жильцов трехэтажного дома. Накануне собственника этого здания задержали, а сегодня суд Центрального района вынес мужчине меру пресечения – арест. Пока на два месяца.

47-летнего жителя Красноярска обвиняют в мошенничестве, совершенном в крупном размере. По версии следователей, шесть лет назад Валерий Т. купил долю на земельный участок и недостроенное здание. На этом месте он незаконно возвел жилой дом на 30 квартир. Разрешения на такое строительство ему никто не выдавал.

Арестован хозяин многоквартирного дома. Видео: ГСУ СК по Красноярскому краю.

25 февраля 2016 года суд вынес решение о том, что собственник должен снести постройку, но мужчина этого делать не стал. Мало того, продал одну из долей. Договор с покупательницей подписал «задним числом», чтобы не оформлять куплю-продажу доли нотариально (понятно, что ни один порядочный нотариус на себя такую ответственность не взял бы).

Дом был сложен из пеноблоков, неудивительно, что он так рассыпался Фото: Мария ЛЕНЦ

Дом был сложен из пеноблоков, неудивительно, что он так рассыпалсяФото: Мария ЛЕНЦ

За комнатенку в неразрешенной постройке мужчина взял с покупательницы 890 000 рублей.

А 14 февраля в этом доме случилась трагедия – взорвался газ в одной из комнат, погибли два человека. После этого и выяснились все подробности с незаконным строительством дома, с постановлением о его сносе, вынесенном еще три года назад и с такой же незаконной продажей долей.

Спасатели вручную расчищали дорогу, чтобы кран мог подъехать к дому Фото: Мария ЛЕНЦ

Спасатели вручную расчищали дорогу, чтобы кран мог подъехать к домуФото: Мария ЛЕНЦ

Пока владельцу здания, по статье о мошенничестве, грозит до шести лет колонии и крупный штраф. Но следствие продолжается, и не исключено, что сотрудники СК найдут какие-то новые эпизоды в этом деле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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