2019-02-19T10:52:33+03:00
Происшествия

В Красноярском крае десятиклассницу нашли мертвой на остановке у школы

Обстоятельства трагедии выясняют следователи
Ася ЖУКОВА
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Настя И.Настя И.Фото: соцсети
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17-летнюю Настю И. из поселка Таежный (это в Канском районе Красноярского края) нашли мертвой на остановке у школы, где она училась. Об этом сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск местные жители. Трагедия произошла накануне утром, 18 февраля.

- Мы все в шоке, - признаются люди. – Отчего такое произошло, сказать трудно. Девочка вместе с сестрой-двойняшкой была под опекой у родной бабушки. Отца у них нет, мать лишили родительских прав. Учились в 10-м классе. Хорошие, красивые девочки. Нашли ее на остановке напротив школы. Было ли это демонстративным шагом, можно только догадываться. Вчера приезжали из следственного комитета, допоздна, до десяти всех допрашивали… Рассказывали, что девочка говорила о смерти. Вчера ее забрали в морг, когда будут хоронить, еще не знаем.

Последний пост Насти в соцсетях от 15 февраля. Фотография глаза, из которого течет кровь – и подпись: «Я полюблю эту жизнь только тогда, когда кто-то полюбит меня в ней». И стихи, много стихов. Их она писала сама. Детские, с ошибками, но очень искренние. В них она переживает расставание с парнем (он был ее первой любовью), скучает по отцу, которого никогда не видела, просит маму забрать ее к себе.

- Может, буду когда-то рядом,

Но, наверное, уже не с тобой,

Ты меня позовешь обратно,

Отстранюсь и умру в любви той.

Лучше будет вернуть всё, как прежде

Лучше будет забыть все слова

Для меня больше нет той надежды

Что когда-то зимой обрела,

Для меня больше нет и той зимы

Где когда-то резвилась в снегу,

Для меня теперь жизнь бело-серая

Для тебя я её берегу!

Не сберегла. Это последние слова Насти в соцсетях.

«Комсомольская правда» - Красноярск приносит свои соболезнования родным и друзьям девушки. Светлая память!

ИСТОЧНИК KP.RU

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