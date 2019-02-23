2019-02-23T15:57:49+03:00
Происшествия

«Верю, они живы»: двух кошек, пропавших при взрыве дома, ищет хозяйка

Сама спаслась чудом – ушла за час до обрушения
Ася ЖУКОВА
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Двух кошек, пропавших при взрыве дома, ищет хозяйка. На фото слева - кот Валериан, справа - Джессика. Фото: предоставлено героиней публикации.Двух кошек, пропавших при взрыве дома, ищет хозяйка. На фото слева - кот Валериан, справа - Джессика. Фото: предоставлено героиней публикации.
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- Только бы найти, я их не оставлю, - говорит красноярка Татьяна Котова, а у самой в глазах стоят слезы. При взрыве газа в Покровке она потеряла своих питомцев, любимых кошек.

Напомним, трагедия произошла десять дней назад в самом центре Красноярска, на улице Кандагарской. Из-за хлопка газа обрушилось шесть квартир, погибли два человека. Еще 18 лишились крова – кто-то переехал в социальный центр, кого-то приютили родные. Дом превратился в руины.

Дом на Кандагарской превратился в руины. Фото: Мария ЛЕНЦ

Дом на Кандагарской превратился в руины.Фото: Мария ЛЕНЦ

Сама Татьяна спаслась чудом. Из гостинки на втором этаже ушла всего за час до взрыва. Приходила специально, чтобы покормить трех кошек. Сейчас она с мужем живет в другой квартире.

- И тут мне звонит хозяйка: произошел взрыв! Я быстро оделась и приехала, хотела забрать питомцев из этого ужаса, увезти к себе. Но меня не пустили, там было оцепление. Сказали нельзя, есть угроза обрушения. Я попросила сотрудников МЧС, чтобы вынесли кошек. Они поднялись, но вышли ни с чем. Говорят: в комнате нет окон и дверей. И животных тоже нет.

Эти три кошки для Татьяны – особенные. Всех она спасла с улицы, от верной гибели. Кота Валериана (ему четыре года) подобрала в подъезде. О крошечной Джессике узнала от зоозащитников. Ее сестру разорвали собаки, малышку пригрел у себя бездомный. Но ухаживать за ней не мог. Надо было забирать, без вариантов. Трехцветную Джину поймала в подвале, вылечила от блох и лишая.

- Тогда мы жили все вместе – я, сестра и коты – на Кандагарской. Но сестра переехала, забрать животных у нее возможности не было. Я недавно перебралась к мужу, у него тоже живность, был против такой «стаи». Поэтому я временно оставила гостинку за собой. Каждый день приезжала кормить кошек и убирать за ними.

И тут такое… В разрушенный дом Татьяне удалось попасть только на четвертый день после взрыва. Все это время она не находила себе места. Но вдруг в новостях по ТВ увидела: по развалинам бродит ее Джина. Не уходит далеко от дома, «плачет» в оконном проеме.

- Я рванула туда. И нашла ее – кошка пряталась за перегородкой в туалете. Стеной, которая закрывает трубы. Сейчас она приходит в себя. Про Валериана мне рассказали: наутро после взрыва его видели в частном секторе. А о Джессике ничего неизвестно. Но ведь и тел животных на территории никто не заметил. Значит, шансы есть.

Комната после взрыва. Фото: предоставлено героиней публикации.

Комната после взрыва. Фото: предоставлено героиней публикации.

Татьяна приезжает к развалинам каждый день, обходит ближайшие улицы, зовет питомцев. Поговорила с соседями, но все зря. Однако женщина верит: питомцы найдутся.

- Оглянитесь по сторонам. Возможно, они просто разбежались по частному сектору, где-то прячутся! – просит Татьяна. - Если кто-то их увидит, придержите, прошу. Мы примчимся за ними в любое время. Заберем к себе. Нашедшему обещаем вознаграждение.

КОНКРЕТНО

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Татьяна Котова - https://vk.com/id466912484, 8913-583-50-51.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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