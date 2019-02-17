Предстоящая неделя порадует красноярцев теплом

В Красноярске на предстоящей неделе будет тепло. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали специалисты красноярского Гидрометцентра.

В понедельник, 18 февраля, в светлое время суток термометры покажут около 0 градусов. Будет облачно и без осадков. Ночью похолодает незначительно, всего до -3 градусов.

Во вторник, 19 февраля, ожидается +1 градус, а вот ночь будет холоднее, чем предыдущая – около -7 градусов.

В среду, 20 февраля, до +2 градусов, в темное время суток до -4 градусов и пройдет небольшой снег.

В четверг синоптики прогнозируют до +1 градуса, облачно. Но обстановка на дорогах будет сложная, а пешеходам пригодятся резиновые сапоги: ожидается мокрый снег с дождем, а это слякоть и грязь. К вечеру похолодает до -6 градусов.

В пятницу, 22 февраля, днем тоже осадки и до -1 градуса. Ночью снегопад и до -4 градусов.

В праздничный день, 23 февраля, снова пройдет дождь со снегом. В светлое время суток до +1 градуса.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Специалисты Среднесибирского УГМС подробнее рассказали, какая погода ожидает красноярцев сегодня, 17 февраля. В Красноярске переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный до 3-8 метров в секунду (с порывами до 13 м/с). Температура воздуха от 0 до +2 градусов. На автодорогах гололедица.