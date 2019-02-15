Теперь точно снесут: почему люди покупали квартиры в доме, который был построен незаконно

История дома в Покровке, который накануне, 14 февраля, наполовину разрушился от хлопка газа, тянется с 2006 года. Тогда в администрацию города пришел гражданин и сказал, что он «афганец» и хочет построить себе дом в Покровке. На том пятачке, который он указал на карте, по всей вероятности, решили обосноваться многие ветераны войны в Афганистане. Название улиц говорит само за себя: Кандагарская, Кабульская, Шиндандская.

Заявитель пояснил, что планирует возвести дом площадью в 137 квадратных метров: 5 комнат, кухня, гараж. Показал проект, но разрешение на строительство он не получил. Как оказалось, отказ властей его ничуть не смутил. Он переуступил частично права собственности на участок еще двум своим товарищам и в результате там за несколько лет самовольно вырос дом, он не на 5 комнат, а на 30. По адресу улица Кандагарская, 3. А рядом появился второй дом – на Кандагарской, 5.

По словам первого заместителя мэра Владислава Логинова, много лет собственники пытались постройки узаконить. Департамент градостроительства неоднократно обращался в суды, чтобы признать строение незаконным. В суде удалось доказать, что дом возведен без соблюдения необходимых строительных и санитарных норм и правил.

Помимо этого, жильцы дома пользовались незаконно водой и электроэнергией. «КрасКом» прокомментировал: у них нет договоров на подключение домов по адресам Кандагарская, 3 и Кандагарская, 5. В городскую канализацию, видимо, врезаться сложнее, поэтому сделали септик во дворе. В «Красноярскэнергосбыте» «Комсомольской правде» также ответили: «Договоров на обслуживание этих двух домов наша компания не заключала».

- Если вы посмотрите на дом, вы заметите, что он не носит характер капитального строения, каким должен быть многоквартирный дом. Кроме этого, скажу, что сегодня мы на совещании комиссии приняли решение обследовать дом на Кандагарской, 5. Эти дома похожи, как братья-близнецы. Сейчас юристы проверяют, были ли заявление в суд по тому дому, есть ли исполнительные листы. Когда получим заключения, определим дальнейшую работу, - прокомментировал первый заместитель мэра.

Нет документов – нет прав, но есть последствия

Разрешения на строительство у владельца (или владельцев) дома никогда не имели – об этом уже известно всем. И те пострадавшие, кто накануне остался без крыши над головой, знали об этом, оказывается уже давно. Поднимаем архивы за осень 2016 года – уже тогда жильцам сообщили, что они приобрели кота в мешке. Люди жаловались на холодные стены, на плохую воду и плесень, ругали чиновников (почему они это допустили). И продолжали там жить. Кому-то верилось, что все узаконится (ну продавец же обещал!). А кому-то просто некуда было съезжать, они вложили в это жилье все свои сбережения.

А риэлторы выставляли на продажу все новые и новые квартиры. Даже после того, как было принято судебное решение о сносе. «Выгодное вложение» - именно так заявляли «инвесторы» потенциальным покупателям – на самом деле оказывалось комнатками площадью 14 – 18 квадратных метров. Цена была симпатичной – от 750 рублей. Собственник этого «доходного дома» подписывал с новыми покупателями договоры купли-продажи и получал от них деньги. Вроде как: ну договор мы же заключили, значит, владейте. Но договор – всего лишь бумажка, если нет свидетельства о праве собственности.

Вот так выглядели фото гостинок на сайте риэлторов в 2015 году

Ирина Чантурия вместе с мужем переехали в Красноярск в 2017 году из Иркутской области. Особенной причины для переезда не было: просто сын поступил в вуз в Москве, и родители решили перебраться в большой город из крохотного на 80 тысяч населения Усть-Илимска. Квартиру, что, конечно, можно понять, искали подешевле. Так и напоролись на дом в Покровке по Кандагарской, 3.

- Купили квартиру мы два года назад, - рассказывает Ирина. – И у нас имеется договор купли-продажи доли в этом доме, его приняла региональная Регпалата. А когда настала пора получать документы, дату начали переносить под предлогом того, что документов не хватает. «Завтраками» нас кормили – сплошные обещания. В Регпалате говорили, что перепроверяют документы, но вопрос будет решен положительно. Хотя изначально нам собственник обещал, что оформление прав займет три месяца.

Затем Владимир Тарасов (именно этому человеку принадлежит здание) начал кивать на мэрию: дескать, администрация не позволяет распродать помещения по долям. А ему, Тарасову, нужно переоформить документы, чтобы продать дом поквартирно. Шли месяцы, а ситуация не менялась, и жильцы хотели было уже разбираться с Тарасовым в суде. Но тут грянул взрыв. И теперь разбираться с собственником будут следователи, ведь возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек.

- Знаете, но даже если это здание было оформлено, как частный коттедж, городские власти все равно знали о том, что оно есть…

Где суд, а где дело

Итак, департамент градостроительства подал в суд в 2014 году, затем в 2015 году и в 2016 году. Последнее решение было в 2018 года. Все процессы и апелляции в этом деле город выиграл. Однако почему судебные приставы не исполнили решение суда?

- Судебное решение было, оно вступило в силу. Вопрос надо адресовать судебным приставам, наверняка у них есть какой-то график, по которому они исполняют судебные решения. На самом деле не исполнено, - пояснил Владислав Логинов.

Звоним в УФССП по Красноярскому краю за комментариями.

- Исполнительный лист в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению исполнительных документов неимущественного характера в конце декабря 2018 года. Он был выдан судом Центрального района Красноярска и вступил в силу 16 мая 2016 года. На основании поступившего документа судебный пристав возбудил исполнительное производство 26 декабря 2018 года, - рассказал «КП» пресс-секретарь ведомства Андрей Кабиров.

Обратите внимание на временной разрыв между датами: почти 2,5 года. По закону взыскатель (мэрия города) имеет право предъявить исполнительный документ в 3-летний срок до 3 лет. Это его право: либо получить на руки и в тот же день отправить приставам на исполнение, либо повременить.

Получается, что администрация города, имея на руках инструмент давления на гражданина Тарасова и его партнеров, долго не пускала его в ход. Кто и почему, наверняка это тоже обсудят в процессе расследования.

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