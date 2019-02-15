В Красноярске открылась первая «Пятерочка»

Хорошо зарекомендовавший себя бренд был давно известен за пределами Красноярского края. Несколько лет назад была попытка создания сети магазинов «Пятерочка» с помощью франшизы, но она закончилась неудачей. Договорные отношения компания с партнером расторгла, прежде всего, как говорят в руководстве «Пятерочке» из-за низкой эффективности и равнодушного отношения к бренду. На днях в Красноярске заработали два магазина – по адресу улица Бограда, 134 и Авиаторов, 47. В планах компании открытие еще порядка 30 торговых точек. Расширение географии – признак успеха любой компании, а значит, жителей Красноярского края ожидает новый друг, который приготовил для покупателей много сюрпризов.

В Сибирском федеральном округе торговая сеть начала свою операционную деятельность два с половиной года назад. Сейчас «Пятерочка» существует в Новосибирске, Кемеровской, Омской, Томской областях, Алтайском крае и республике Алтай:

- Мы открыли в Красноярске 500 по счету магазин в СФО, - говорит директор макрорегиона «Сибирь» «Пятерочки» Юлия Тюленева. – «Пятерочка» - это большой современный магазин, с широким ассортиментом фреша. В нем представлены как товары производителей со всей России, так и местных предприятий, в каком бы регионе не открывался магазин. Мы учитываем вкусовые предпочтения потребителей, но в то же время стараемся знакомить их с продукцией соседей.

Для красноярцев, которые часто путешествуют по России «Пятерочка» не новинка, но мы решили поподробнее узнать, что собой представляет торговая сеть, какие бонусы предлагает, и на какого потребителя ориентируется. Итак, пять фактов о «Пятерочке»:

«Выручайка» и многое другое

В «Пятерочке» действует система скидок и накопление бонусов. Есть скидки для пенсионеров (5% скидка в обычные дни, 10% - каждый понедельник). Существует акция «семейная среда», где также предоставляется скидка в размере 10% для посетителей с детьми. По словам Юлии Тюленевой, этот день недели выбран неслучайно. В среду в магазине не так много покупателей и мамочки с маленькими детьми могут спокойно совершить все необходимые покупки, получив к тому же дополнительную скидку. Но наибольшей популярностью у горожан пользуется карта «Выручайка». С ней можно получать баллы за все покупки, а также существуют специальные предложения, которые делают владельцам карт индивидуально на основе их предыдущих покупок. Накопленными баллами можно оплатить следующие покупки. Обо всех специальных акциях и предложениях по карте, «Пятёрочка» информирует покупателей посредством различных каналов коммуникации — СМС, e-mail, Контакт-центр, в случае, если карта активирована в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении.

Покупаем свое, родное

Красноярцы всегда патриотично настроены. И, как все жители других регионов высоко ценят товары, произведенные здесь. Выбирая молочную или мясную продукцию, многие отдают предпочтения продуктам питания, произведенным в крае. Сегодня в ассортименте «Пятерочки» порядка 15% продукции местного рынка. Однако в планах компании увеличить этот процент до двадцати. Работает «Пятерочка» не просто с надежными поставщиками, но и с партнерами, которые арендуя помещения, предлагают свою продукцию непосредственно на торговой площади магазина. Так, в «Пятерочке» на улице Бограда, 134 работает пекарня хорошо известного в крае бренда «Дихлеб». У горожан появилась возможность приобретать не просто вкусный и полезный хлеб, привезенный из Дивногорска, а купить его горячим, в пекарне «Пятерочки».

Офлайн и онлайн покупки

В универсамах торговой сети «Пятерочка» будут установлены постаматы. С их помощью клиенты интернет-магазинов смогут получать посылки в торговых точках, совмещая офлайн- и онлайн-шопинг. Оформленные через интернет заказы потребители теперь могут забрать в непосредственной близости от дома. На дисплее терминала просто нужно ввести специальный код, присланный в виде SMS-сообщения. Кроме этого такой сервис может стать еще одной точкой сотрудничества компании с местным бизнесом, ведь помимо крупнейших онлайн-игроков «Пятерочка» ищет партнеров и среди местных интернет-магазинов.

Кто обслуживает?

Как и во всех регионах, работники магазинов – это местные жители. Несмотря на то, что старт работы сети всегда выполняет команда столичных профессионалов, которые имеют опыт работы в разных регионах страны, и каждый раз начинали с нуля, костяк магазинов – красноярцы. До конца года в крае будет организовано порядка 600 новых рабочих мест. В торговой сети всегда присутствует позиция директора по свежести. Он контролирует качество товара, ведь главное, из-за чего любой покупатель идет в магазин это не столько цена, сколько свежесть и безопасность приобретаемой продукции.

Магазин у дома

В городе много сетевых магазинов, которые ориентированы на самый широкий круг потребителей. Тем не менее, исходя из цен, ассортимента продукции и торговых площадей, можно сделать вывод, на какого покупателя рассчитан тот или иной супермаркет. «Пятерочка» - это магазин у дома, рассчитанный на потребителя с любым кошельком, который, возвращаясь с работы, может приобрести все для дома в одном месте по доступной цене.