«Шайка, готовая умертвить детей»: в красноярской школе разгорелся скандал из-за аэрозоля в классах

- Непонятно, в какой обуви, в одежде, с куртками. Я имею в виду, что вы пришли, принесли с собой разные бактерии, - так распекает директор красноярского лицея №9 нет, не учеников, а их родителей.

Собрание пап и мам организовали вот по какому поводу: им предложили скинуться на установку для распыления аэрозолей с кедровым маслом в классах.

В Красноярске – эпидемия гриппа. Чаще всего болеют дети. Поэтому педагоги решили обезвредить болезнетворные микробы с помощью эфирного масла. Но не учли одного, что родители воспротивятся.

- Только подумайте: младшеклассники – от 7 до 11 лет – будут дышать ЭТИМ по 7 часов в день, - возмущается одна из мам в интервью ТВК. - Многие сказали «нет». Среди детей есть и астматики, и аллергики. Что будет с ними?

Шайка, готовая умертвить ваших детей..

Как пояснили в министерстве образования: разнарядки распылять масло в школах не было. Это инициатива снизу. И, чтобы ее «протолкнуть», с родителями встретилась директор. На видео, сделанном из зала, где сидят папы и мамы (а заодно присутствует кто-то из детей), видно: заслуженный педагог края и почетный работник образования читает взрослым людям нотации. Понятно, запись ведется с полуслова. Многое осталось за кадром. И тем не менее...

- Принесли с собой бактерии! Фото: ТВК.

Когда аргументы иссякают, женщина бросает: «У меня такое впечатление, что здесь собралась шайка, готовая умертвить ваших детей». Видимо, намекая на педколлектив.

Но неосторожная реплика оказывается, что называется, последней каплей.

- Нам всем уйти отсюда? – взрываются мужчины в зале. - Это не диалог, а непонятно что. (В это время, оскорбившись, собрание покидает несколько мам).

- Да уходите! – пожимает плечами педагог.

«Я предлагаю всем собраться и уйти», «Только с письменного согласия могут такое устраивать», звучат голоса.

И спустя несколько секунд в зале не остается никого, кроме директора. Картина показательная, говорят родители. Несколько человек уже пообещали забрать детей из школы.

Получить оперативный комментарий от другой стороны конфликта – самого директора – нам пока не удалось. «Беседует с родителями пятиклассников», «вышла по делу», «пока занята», так отвечали нам приемной.

- Может быть, человек просто не хочет говорить? – поинтересовались мы.

- Да лучше сегодня ей не звонить.

- Подскажите, возможно, конфликт с родителями уже исчерпан? Пришли к примирению?

- Насколько мне известно, еще нет.

«Комсомольская правда» - Красноярск будет следить за развитием ситуации.

СПРАВКА

Лицей №9 «Лидер» считается одним из самых продвинутых в Красноярске. А не так давно здесь ввели безотметочную систему. Детям не ставят оценки, но пишут развернутые пояснения по каждому заданию.