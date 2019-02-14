Все проезжали мимо, а он остановился: водитель довез до больницы дедушку, которому стало плохо

Эта история приключилась в Минусинске (Красноярский край). 80-летний Николай Давыдов вчера около девяти утра засобирался к другу в Селиваниху (спальный район в 8 километрах от городка). Жене Татьяне сказал: «Надо к Дмитрию съездить, говорит, захворал. Навещу его. Обернусь быстро, часа через два вернусь». Отчитался перед женой и был таков. Даже не позавтракал. Но спустя два часа Николай не вернулся, мобильник у него молчал. И жене стало тревожно: возраст все-таки, вдруг случилось что. Оказалось, Татьяна как в воду глядела. Николай Семенович, и правда, попал в беду.

- Он упал на дороге, только успел от жилых домов отойти. Хотел, видать, попутку словить… Поскользнулся, ударился сильно, когда падал, сознание потерял. Пришел в себя от боли в руке – сломал ее, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Александр, внук минусинца. – Не знаю, сколько он лежал там, все ехали мимо…

Александр, внук спасенного дедушки, хотел бы просто сказать водителю спасибо Фото: соцсети

Машины одна за одной проносились мимо деда. А тот, едва придя в себя, понял: подняться не может, сил совсем нет. Стал ползти вдоль трассы в надежде, что хоть кто-то сжалится над бедой и остановится. И такой человек, действительно, нашелся.

- Я не знаю, кто он, как его зовут и даже марку машины не знаю… Но спасибо ему большое, даже не знаю, как выразить словами, - говорит Александр. - Не всегда шатающийся или ползущий по обочине дороги человек в стельку пьян, возможно, ему стало плохо. Сейчас же большинство просто мимо проедет, подумают, алкаш и все…

Выручить Николая из беды помогли и полицейские. Их вызвали в больницу, поскольку ситуация, согласитесь, нетривиальная: упал дедушка на дороге, кто он, почему один был, где родня – непонятно. Полицейские прибыли и, выяснив адрес, доставили его домой. Теперь ему предстоит долгое лечение.

- Поучаствовали в этой спасательной операции лейтенант Александр Белый и сержант Василий Черкашин, - рассказала Ангелина Цецулина, представитель пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю. – К сожалению, о спасителе никаких данных нет, однако доброе дело, которое он сделал, очень важно. Пожилой человек на дороге находился в опасной для жизни ситуации. Благо, что нашелся тот, кто не проехал мимо.

Водитель, спасший Николая Давыдова, вас хотят поблагодарить. Отзовитесь! Телефон редакции: 8(391) 206-96-52.