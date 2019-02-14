От тоски по Пилигриму верблюдица Гора перестала есть и несколько месяцев лежала в углу вольера

Сегодня, 14 февраля, специалисты красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» рассказали историю одной влюбленной пары своих питомцев – двугорбых верблюдов Горы и Пилигрима. История красивая и печальная. Вместе они прожили 18 лет. А когда летом 2018 года Пилигрима не стало, верная Гора почти полгода горевала, отказываясь от еды, пряталась ото всех в дальнем углу большого вольера и лишь изредка издавала тоскливый крик. Только недавно начала отходить от потрясения.

Началась эта историю любви пары верблюдов в 2000 году, вскоре после того, как зоопарк открылся. Сначала в Красноярск из Тувы приехал Пилигрим. Взрослый парень 18 лет, но выглядел далеко не красавцем: худой, неухоженный, с лысыми проплешинами. Смотреть на него без грусти нельзя было. Говорят, даже сам Петр Пимашков справлялся о здоровье Пилигрима. Но верблюд попал в добрые люди, на сочном корме повеселел, поправился, грел на солнце свои упитанные бока. И... скучал. Поэтому специально для него привезли молодую верблюдицу Гору.

И расцвела любовь. Да такая, что многим бы людям у них поучиться. Они никогда не конфликтовали, хотя у каждого есть своей характер. Пилигрим всегда уступал подруге тень под деревом в жаркие летние дни. Защищал ее от слишком назойливых посетителей. У пары родилось есколько детей-верблюжат, которые разъехались по разным зоопаркам страны. Есть у них и внуки.

Живут верблюды в среднем лет 40. В 2016 году Пилигриму был 34 года, когда он перенес инсульт. Ветеринары зоопарка приложили все усилия, чтобы поставить его на ноги. Говорят, Гора не отходила от него ни на минуту, а когда он встал на ноги, взяла на себя обязанность заботиться о нем. О перенесшей болезни говорила только перекошенная губа Пилигрима.

Не так давно сотрудники зоопарка решили подселить Гору к другой паре верблюдов, Изольде и Айсбергу. Но там она не прижилась, так и живет одна, без Пилигрима.