14 февраля 2019 в Красноярске: топ-10 мест для селфи и прогулок влюбленных

Вдвоем залечь перед телевизором с пиццей или суши? Взять билеты в кино на последний ряд? Или заказать столик в ресторане? Перед 14 февраля эту задачку решают многие пары. В Валентинов день хочется чего-то нетривиального, но уж признаемся, часто все сводится к привычным сценариям.

В этом году День всех влюбленных пришелся на четверг. Так что с размахом не отметишь – у большинства есть только вечер. Это плохая новость. И хорошая: после лютых морозов в Красноярске наконец-то потеплело. Предлагаем отпраздновать на воздухе, засиделись по домам.

«Комсомолка» составила свой топ мест для селфи и прогулок влюбленных. Поехали?

Часовня Параскевы ПятницыФото: Мария ЛЕНЦ

1. Часовня на Караульной горе. Символ, кстати говоря, Красноярска, она красуется на 10-рублевых купюрах. Вид с часовни головокружительный - эффектная панорама вечернего города, сияющего огнями. К тому же не так давно здесь открылся парк – гуляй, сколько хочешь. Не забудьте прихватить термос с горячим чаем/глинтвейном.

Вантовый мостФото: Мария ЛЕНЦ

2. Вантовый (он же Виноградовский мост). Место однозначно подходящее. Любуемся на новую подсветку, фотографируемся вдвоем для истории, а после спускаемся под мост покормить уточек. К слову, для горожан это уже стало традицией. А, если пройтись в сторону парохода «Святой Николай», можно покачаться на качелях. Сиденья, между прочим, рассчитаны сразу на двоих.

Проспект МираФото: Мария ЛЕНЦ

3. Проспект Мира. После капремонта главную городскую магистраль не узнать. Живописная подсветка, новые локации на площади Революции, в сквере Сурикова и не только. Начать прогулку можно от Музыкального театра или Триумфальной арки. Дальше – смотрите сами. Исторические здания, памятники, миллион баров и кафе. Опять же арт-елки… Будет интересно.

Площадь РеволюцииФото: Мария ЛЕНЦ

4. Площадь Революции. Тут в первый раз за полвека поставили новогоднюю елку. Вполне себе внушительную – 22 метра. Кроме того, на площади открылся парк света. Что здесь есть? Аллея желаний (ажурные сетчатые арки), большая «горящая» звезда, световой тоннель, переливающиеся разными цветами деревья. Лучшего места для совместных фото не придумаешь.

Гремячая гриваФото: Мария ЛЕНЦ

5. Гремячая грива. Идеальный вариант для «походников». Для жителей левобережья Красноярска круче, чем «Столбы». Близко, доступно, комфортно. Свежий воздух, удобные дорожки, десятки маршрутов. Хотите – гуляете среди берез и сосен, хотите – можно подняться на Сопку. Какой оттуда вид на Енисей, и скалы тоже есть. Кстати, все тропы маркированы, заблудиться не получится. Если приедете с детьми, для них есть несколько игровых площадок. И, что важно: павильоны, чтобы погреться, выпить кофе, плюс теплые туалеты.

6. Столбы. Обычно в представлении не нуждаются. Сумеете выбраться в заповедник в рабочий день (когда мало посетителей) – вы счастливчик. Причудливые скалы, кристальный воздух, ледяной «водопад» в районе восточного входа. Если провести 14 февраля на Столбах, вы его точно не забудете. Если соберетесь, прихватите семечки (нежареные) или орешки – покормите белочек и птиц. Ми-ми-мишные фото гарантируются.

7. Бобровый лог. Точно не для любителей «тюленьего» отдыха. Остальные – вэлкам. Сноуборд, горные лыжи, тьюбинг, коньки – выбирайте свой вариант. Есть трассы для продвинутых, есть для новичков. А можно просто подняться наверх, на смотровую площадку, места там роскошные: тайга, скалы. И, конечно, нереальный вид на город.

8. Свято-Успенский монастырь. Красивая набережная, Енисей, фото получатся атмосферными. А еще на территории монастыря действует культурно-исторический центр «Успенский». Внутри – выставочный зал, библиотека, игровая… Если не хотите заходить, можно просто прогуляться вокруг, напитаться воздухом этого удивительного места.

Коммунальный мостФото: Мария ЛЕНЦ

9. Коммунальный мост. Первый, между прочим, который соединил берега Енисея. А в прошлом году приобрел яркую подсветку. Пройтись по набережной, наблюдая за игрой огней, посидеть на деревянных скамейках, угостить местных уточек. Вроде ничего особенного, но, поверьте, этот день запомнится.

Батутный центр

10. Батутный центр. Вариант неожиданный. 14 февраля не на воздухе, а в воздухе, почему бы и нет? Устраиваем «Свидание на батуте». С одной стороны, это шанс освежить давно устоявшиеся отношения. С другой, удачный способ избежать неловкости на первом свидании. С парой проводит занятие инструктор. Покажет несложные трюки – только рискните! А уж упадете ли на партнера или окажите ему поддержку, это уже решать вам.