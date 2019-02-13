Медали из крылатого металла.

Представлял награды олимпийский чемпион Алексей Ягудин, а после церемонии гостей мероприятия, готовых встать на коньки, ждал мастер-класс легендарного фигуриста. Корреспонденты «Комсомолки», конечно, не могли пропустить такое историческое событие. Вместо офисных костюмов надеваем спортивные - сегодня будет классный вечер!

Все впервые

За час до начала презентации «Кристалл арена» уже бурлит: гости собираются, приветствия знакомых, улыбки волонтеров, теплые рукопожатия веселой Юлайки. Обращаем внимание как много молодежи, спортсменов, наших знаменитых олимпийских чемпионов. Ольга Медведцева, Павел Ростовцев не отказывают гостям в фото на память, ребята и девчонки из следж-хоккейной лиги «Красная молния» - наши умнички-победители - тоже в центре внимания.

За час до начала презентации «Кристалл арена» уже бурлит: гости собираются, приветствия знакомых, улыбки волонтеров, теплые рукопожатия веселой ЮлайкиФото: Мария ЛЕНЦ

Символично и место, выбранное для презентации - ледовый спортивный комплекс «Кристалл арена». Это одна из центральных площадок студенческих игр, здесь будут соревнования по хоккею с шайбой среди мужских команд, матчи за золото и бронзу среди женских. Чуть позже, когда покажут медали, украшенные кристаллами Swarovski, задумка организаторов с «Кристаллом» станет очевидной. Между прочим, знаменитый хрусталь использован в спортивных наградах впервые.

Слово «впервые» в этот праздничный вечер звучало часто - настолько оригинальными, инновационными, яркими получились медали, сделанные компанией РУСАЛ.

Красноярские медали сделаны из невероятно прочного сплава, такой применяется в авиакосмической отрасли и судостроении. Теперь русаловцы могут смело заявлять: «из нашего алюминия делают самолеты, корабли и… медали!».

Вот как в этот вечер оценил масштаб и итог работы генеральный директор ОК РУСАЛ Евгений Никитин:

- Медали Универсиады стали для компании РУСАЛ одной из самых необычных и интересных задач. Над этой задачей трудились лучшие инженеры-металлурги, создавая сплав, разрабатывая технологию соединения двух металлов: крылатого и драгоценного. Мы гордимся тем результатом, который сегодня все увидели. Лучшие спортсмены со всего мира увезут с собой частичку богатства нашей Сибири и красот Красноярска, который мы считаем столицей алюминиевой промышленности России.

Достойная работа – достойная оценка. Слово – губернатору.

- Я хочу поблагодарить партнеров за то, что наши медали получились по-настоящему уникальными произведениями ювелирного искусства, – сказал Александр Усс. – Спортивные победы такого уровня – это всегда некий сплав. Сплав таланта спортсмена, трудолюбия, долгих тренировок и, конечно, немного удачи. В Зимней универсиаде-2019 примут участие около 3 тысяч спортсменов, и каждая медаль найдет своего обладателя.

Легендарный номер «Зима» и мастер-класс от Алексея Ягудина.Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, глава региона назвал медаль произведением ювелирного искусства более чем обоснованно. Посмотрите на фотографию, хотя она лишь отчасти передает красоту изделия, но идею оценить можно: благородные металлы в обрамлении кристаллов Swarovski, на свету они переливаются, сверкают, поражают точными гранями и схожестью с настоящими бриллиантами. Медали сохранятся в истории, станут музейным экспонатом. Под аплодисменты гостей презентации Евгений Никитин передал памятную медаль Зимней универсиады-2019 Александру Уссу. Уже решено, что она будет храниться в музее спорта Красноярского края.

Символ победы

Почему такое внимание к медалям? К дизайну, материалам, идее? Лучше всех ответят на этот вопрос, наверно, спортсмены. Двукратная олимпийская чемпионка, посол Зимней универсиады-2019, гимнастка Светлана Хоркина, на презентации наград в Москве сказала, что сама хотела бы иметь такую красивую медаль, и очень гордится, что она российская.

- Любое соревнование оставляет после себя незабываемые эмоции, и медали являются их частью. Для каждого спортсмена награда остается навсегда, как символ его достижений и побед. Возможно, для наших детей эти медали станут мотивацией связать свою жизнь со спортом, чтобы потом выигрывать награды такой же красоты.

Алексей Ягудин, с присущим ему чувством юмора, рассказал красноярцам, как он целых 10 дней не снимал олимпийское золото Солт-Лейк-Сити - так был счастлив и горд победой. Удивительно точный в формулировках, о медалях Студенческих игр Алексей высказался так:

- Универсиада – это путь молодых спортсменов к большим высотам, к большому спорту. Символично, что этот путь для них начнется с алюминия – металла, который давно стал металлом высоких достижений.

«А за что вы бы хотели получить медаль в жизни?», - спросили мы гостей презентации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/691608" frameborder="0"></iframe> Медали из крылатого металла.

Преданность, верность, забота - услышали ответы на все времена.

- За честность, - вариант второклассницы Нины Логиновой, юной спортсменки, которая занимается конным спортом и готовится к победам со своим другом по имени Даян.

- Для меня было бы почетно, чтобы однажды мои дети пришли и сказали: «Папа, тебе медаль как отцу, за то, что ты для нас сделал», - признался «КП» Павел Ростовцев, трехкратный чемпион мира по биатлону, серебряный призер Олимпийских игр.

«Красивая история!»

Финальный момент презентации: медали торжественно выносят на импровизированную сцену холла, и под аплодисменты, сквозь живой коридор, выставляют на всеобщее обозрение. И тут же очередь за фото на память и комплименты со всех сторон:

- Супер!

- Просто блестяще.

- Очень стильные!

- Красивая получилась история.

И еще одна невероятная история случилась в этот вечер на арене «Кристалла». Заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию, чемпион Олимпийских игр-2002, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин исполнил свой легендарный номер «Зима», с которым и завоевал золото Олимпиады – 2002, а затем провел мастер-класс.

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- Огромное волнение, гордость, радость, возможность прикоснуться к легенде, спасибо организаторам! - не скрывают эмоций Алина Хохлова и Елена Чайковская. И смеются: – В 35 лет решили встать на коньки, занимаемся и, между прочим, успешно, на стадионе «Рассвет». Очень ждем универсиаду, а билеты на фигурное катание купили еще в мае.

Самой маленькой участнице мастер-класса, четырехлетней Арине из школы олимпийского резерва всего четыре года, но вместе со всеми и лучше многих она лихо выполняла все упражнения мастер-класса. Кто знает, может, пройдет несколько лет и малышка завоюет свою первую в жизни медаль. Долгожданную, заслуженную, красивую!