Афиша Красноярска на неделю с 13 февраля: стартует культурная программа Зимней универсиады-2019
«Суриков. Взятие снежного городка» 0+
Самое известное произведение Василия Сурикова возвращается в Красноярск спустя 20 лет, именно тогда на выставку одной картины люди стояли в очередь!
Напомним, «Взятие снежного городка» - единственное крупное полотно Василия Ивановича, написанное в Красноярске. Работа над этой картиной спасла художника в тяжелый период жизни после смерти любимой супруги.
Основное полотно в экспозиции дополнено рядом подготовительных работ к картине из фондов Государственной Третьяковской галереи, Красноярского художественного музея имени В.И.Сурикова, Красноярского краевого краеведческого музея, Музея-усадьбы В.И. Сурикова. Необычно сочетание в одной экспозиции большой картины, подготовительных этюдов к ней, портретов сибиряков, сибирских пейзажей.
На выставке «Суриков. Взятие снежного городка» посетители увидят более 150 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, это будет самая масштабная выставка работ Василия Сурикова за всю историю Красноярского края, их более 60.
Другая часть экспозиции – это произведения его друзей и современников – Ильи Репина, Константина Коровина, Николая Рериха и других, а также исторические документы и фотоматериалы начала XX века, предметы сибирского быта и декоративно-прикладного искусства.
Выставка станет одной из главных событий культурной программы Всемирной зимней универсиады — 2019.
Художественный музей им. Сурикова
ул. Парижской коммуны, 20
с 20 февраля по 28 апреля, с 10.00 до 20.00 без выходных
Билеты 250-350 рублей.
«PRO Sport» 0+
Более 40 произведений живописи, графики и скульптуры, посвященных теме спорта и физической культуры! Многие работы представлены впервые!
На произведениях - фигуристы, лыжники, гимнасты, хоккеисты, герои олимпиад и легендарные спортсмены.
Художественный музей им. Сурикова
пр. Мира, 12
с 21 февраля по 24 марта.
Билеты 80-150 рублей.
20 февраля расскажем про открытие Парка Универсиады, 27 февраля – про главные события культурной программы Студенческих игр со 2 по 12 марта.
Физкультурно-спортивный праздник «День снега на лыжах» и всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
Организаторы – компания РУСАЛ, Федерация лыжных гонок России, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска и Центр реализации социальных проектов.
В программе: лыжная гонка на дистанцию 10 км, массовый старт на дистанцию 2019 метров, детский старт, традиционная эстафета «Битва берегов». Будут работать локации: керлинг на плюшках, воздушный бобслей, зимняя борьба, биатлон с препятствиями, хоккей в гигаботах и другие зимние развлечения, а также фотозоны.
ПРОГРАММА
09.00 – 11.00 – подтверждение регистрации и выдача стартовых номеров на дистанцию 10 км
11.00 – старт участников на дистанцию 10 км
11.00 – начало регистрации команд «Правого берега» и «Левого берега»
12.00 – начало работы сцены и локаций, регистрация на дистанцию 2019 м
12:30 – торжественная церемония открытия спортивного праздника
12.50 – детский старт на дистанцию 200-300 метров
13. 00 – массовый старт на 2019 метров (лыжники и скандинавская ходьба)
13. 20 – лыжная эстафета «Битва берегов»
14.45 – 15.00 – награждение победителей, розыгрыш ценных призов.
Стадион Ветлужанка
Время поведения мероприятия: 11.00 – 16.00 (для спортсменов: регистрация на дистанцию 10 км будет открыта с 9 утра)
Праздник
День всех влюбленных
Шутка ангела, или Святой Валентин шалит 16+
В этом спектакле Святой Валентин окажется проказником, с хорошим чувством юмора. Он дает возможность мужчине и женщине поменяться местами, телами и чувствами. Что же это, нешуточные испытания или незабываемые приключения?
Дом актера
Ул. Бограда, 26
14 февраля, 19.00
27 февраля, 19.00
Билеты 600 рублей.
Оркестр Siberian Percussion: Романтическая коллекция 12+
В программе - оригинальные переложения любимых и узнаваемых мелодий зарубежных и отечественных композиторов 70-80-х годов XX века.
Продолжительность: 1 час 20 минут, 1 отделение
Органный зал
Ул. Декабристов, 20
13 и 14 февраля, 19.00
Билеты 200-500 рублей.
День всех влюбленных в ТРЦ «Планета» 12+
С 17.00 посетителей будут встречать Мишки Teddy и ангелочки, которые создадут нежную романтичную атмосферу. Все желающие смогут пообщаться с персонажами и сделать совместные фото на память.
В 18.00 в центральном атриуме начнется концерт Красноярского духового оркестра. Музыканты подготовили специальную праздничную программу: попурри на темы песен Карлоса Сантаны, группы ABBA и Луи Армстронга, мотивы из различных фильмов и другие лирические композиции.
ТРЦ «Планета»
Ул. 9 Мая, 77
14 февраля, 17.00
Вход свободный.
День всех влюблённых в Доме кино
с 17.00 до 20.00
В фойе Дома кино пройдёт мастер-класс по рисованию в необычной технике, вместо красок - вино, кофе и тушь.
Вход на мастер-класс свободный, занятие будет проводиться потоками, так что места хватит для всех желающих.
17.00
"Любить нельзя расстаться"
19.30
"Романтики "303"
Дом кино
Пр. Мира, 88
14 февраля с 17.00 до 21.00
Билеты на фильмы 140-160 рублей.
VR-рисование 16+
При помощи VR-шлемов, джойстиков и компьютера вы попадете в виртуальную реальность для двоих и сможете вместе сотворить уникальное объемное произведение, выразить свои фантазии посредством множества виртуальных кистей и фактур. Навыки рисования не важны, главное — пространственное воображение.
Погружение в виртуальную реальность происходит в сопровождении художника Александра Гребенщикова в пространстве выставки-инсталляции «Мы это они».
Продолжительность рисования: 15 минут. Процесс творчества может быть сохранен на видео.
Обязательна предварительная запись по телефону: 211-26-20.
Музей художника Б.Я. Ряузова
Ул. Ленина, 127
14 февраля с 12.00 до 18.00
Билеты 350 рублей за двоих, 200 рублей — индивидуально.
Хор «Тебе поемъ»: Мелодии любви 12+
Песни о любви на разных языках! В программе концерта музыка Ф.Меркьюри, Э.Л.Уэббера, Дж.Гершвина, Ж.Бизе, А.Бабаджаняна и др.
Институт искусств
Ул. Ленина, 22
15 февраля, 19.00
День влюблённых на катке 0+
В программе:
- фотозона
- встреча с U-Лайкой, талисманом XXIX Всемирной зимней универсиады
- письма с пожеланиями своим близким
- самые смелые смогут признаться в любви по громкой связи!
Каток в Центральном парке
ул. Карла Маркса, 151
16 февраля, 16.00
Входной билет 100 рублей.
Сибирский конкурс косплея 12+
В программе: косплей-дефиле, geek-ярмарка, гейм-турнир, развлекательные площадки, аллея авторов.
Конкурс пройдет в нескольких номинациях.
МВДЦ «Сибирь»
ул. Авиаторов, 19
17 февраля, 12.00.
Билеты 350 рублей.
Гуманитарный лекторий 18+
Это независимый проект преподавателей и ученых – представителей гуманитарных наук: истории, политологии, социологии, антропологии, культурологии, философии, психологии. 19 февраля пройдет первая лекция 11-го сезона гуманитарного лектория:
– «С сегодняшнего дня ... начинается новая история, новая эпоха России»: отмена крепостного права и другие Великие реформы.
Лектор: Хоменко Денис Юрьевич, выпускник аспирантуры кафедры отечественной истории КГПУ им. В.П. Астафьева
Краевая научная библиотека
Ул. Маркса, 114
салон искусств (ауд. 2-11)
19 февраля, 18.30
Вход свободный.
«Бард-среда» 12+
В рамках проекта «Бард-среда» концерты авторов-исполнителей проходят в Красноярске каждую среду.
На этот раз - концерт в честь дня рождения красноярского автора-исполнителя Игоря Конюхова (с участием красноярских бардов).
Рок джаз кафе
ул. Сурикова,12/6
20 февраля, 19.30
Билеты 200 рублей.
Гастроли
ВИА «Поющие гитары» 6+
Ансамбль сохранил в своём составе легендарных артистов, прославивших «Поющие Гитары». В программе концерта классический песенный репертуар коллектива, а также новые песни.
ДК комбайностроителей
Ул. Бограда, 134
14 февраля, 19.00
Билеты 900-1800 рублей.
Театр танца «Искушение»: Шоу под дождем 16+
Грусть и сожаление, любовь и счастье — эмоции рассказчика воплощаются на сцене в искусные танцы. Финальная часть шоу исполняется под потоками воды.
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
15 февраля, 19.00
Билеты 1000-2400 рублей.
С кем поведешься... 16+
В ролях Мария Аронова, Алексей Маклаков, Елена Захарова, Владимир Фекленко,Олег Комаров, Владислав Гандрабура
Это увлекательное представление, построенное в формате петербургских анекдотов. Сюжет складывается из забавных фрагментов-историй, которые помогут разобраться в человеческой сущности. События происходят в России в конце XIX века.
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
17 февраля, 19.00
Легенды Грузии
«Легенды Грузии – Samaia» - одно из самых успешных музыкально-хореографических зрелищ в мире.
Сюжеты из национальной истории Кавказа, воплощенные в танцах, музыке и песнях, дополненные костюмами, декорациями, обилием трюков, светом и звуком.
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
18 февраля, 19.00
Билеты 1600-4000 рублей.
Танцы: 5 сезон 6+
Брейк-данс и танго, хип-хоп и классика в одной программе. Танцевальные баттлы, импровизации и сложнейшие номера от лучших из лучших участников телепроекта.
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
19 февраля, 19.00
Билеты 1200-3200 рублей.
Иван и Ксения Охлобыстины: Почувствовать несказанное 16+
Они впервые в Красноярске выйдут на сцену вдвоем с новой программой «Почувствовать несказанное». Поэзия Серебряного века».
Охлобыстины будут читать произведения Блока, Мандельштама, Пастернака, Гумилева, Цветаевой, Ахматовой.
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
20 февраля, 19.00
Билеты 1200-3200 рублей.
Сергей Полунин: Sacré 12+
Впервые в России звезда Лондонского королевского балета и солисты ведущих театров Европы представляют российскую премьеру вечера одноактных балетов SACRÉ.
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
20 февраля, 19.00
Билеты 1500-8000 рублей.
Мастер и Маргарита 16+
В ролях Екатерина Климова, Сергей Алдонин, Михаил Горский, Филипп Бледный, Кирилл Соленов
Действие построено по принципу синтеза театрального искусства и элементов шоу. В постановке много музыки, пантомимы и трюков.
Театр оперы и балета
Ул. Перенсона, 2
20 февраля, 19.00
Билеты 1400-3500 рублей.
Наргиз 12+
Благодаря необычной и эпатажной внешности, и конечно, уникальному голосу, концерты Наргиз пользуются большой популярностью, особенно среди поклонников этно и рок-музыки.
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
21 февраля, 19.00
Билеты 1200-4000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU