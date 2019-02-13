Афиша Красноярска на неделю с 13 февраля: стартует культурная программа Зимней универсиады-2019

«Суриков. Взятие снежного городка» 0+

Самое известное произведение Василия Сурикова возвращается в Красноярск спустя 20 лет, именно тогда на выставку одной картины люди стояли в очередь!

Напомним, «Взятие снежного городка» - единственное крупное полотно Василия Ивановича, написанное в Красноярске. Работа над этой картиной спасла художника в тяжелый период жизни после смерти любимой супруги.

Основное полотно в экспозиции дополнено рядом подготовительных работ к картине из фондов Государственной Третьяковской галереи, Красноярского художественного музея имени В.И.Сурикова, Красноярского краевого краеведческого музея, Музея-усадьбы В.И. Сурикова. Необычно сочетание в одной экспозиции большой картины, подготовительных этюдов к ней, портретов сибиряков, сибирских пейзажей.

На выставке «Суриков. Взятие снежного городка» посетители увидят более 150 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, это будет самая масштабная выставка работ Василия Сурикова за всю историю Красноярского края, их более 60.

Другая часть экспозиции – это произведения его друзей и современников – Ильи Репина, Константина Коровина, Николая Рериха и других, а также исторические документы и фотоматериалы начала XX века, предметы сибирского быта и декоративно-прикладного искусства.

Выставка станет одной из главных событий культурной программы Всемирной зимней универсиады — 2019.

Художественный музей им. Сурикова

ул. Парижской коммуны, 20

с 20 февраля по 28 апреля, с 10.00 до 20.00 без выходных

Билеты 250-350 рублей.

«PRO Sport» 0+

Более 40 произведений живописи, графики и скульптуры, посвященных теме спорта и физической культуры! Многие работы представлены впервые!

На произведениях - фигуристы, лыжники, гимнасты, хоккеисты, герои олимпиад и легендарные спортсмены.

Художественный музей им. Сурикова

пр. Мира, 12

с 21 февраля по 24 марта.

Билеты 80-150 рублей.

20 февраля расскажем про открытие Парка Универсиады, 27 февраля – про главные события культурной программы Студенческих игр со 2 по 12 марта.

Физкультурно-спортивный праздник «День снега на лыжах» и всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

Организаторы – компания РУСАЛ, Федерация лыжных гонок России, управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска и Центр реализации социальных проектов.

В программе: лыжная гонка на дистанцию 10 км, массовый старт на дистанцию 2019 метров, детский старт, традиционная эстафета «Битва берегов». Будут работать локации: керлинг на плюшках, воздушный бобслей, зимняя борьба, биатлон с препятствиями, хоккей в гигаботах и другие зимние развлечения, а также фотозоны.

ПРОГРАММА

09.00 – 11.00 – подтверждение регистрации и выдача стартовых номеров на дистанцию 10 км

11.00 – старт участников на дистанцию 10 км

11.00 – начало регистрации команд «Правого берега» и «Левого берега»

12.00 – начало работы сцены и локаций, регистрация на дистанцию 2019 м

12:30 – торжественная церемония открытия спортивного праздника

12.50 – детский старт на дистанцию 200-300 метров

13. 00 – массовый старт на 2019 метров (лыжники и скандинавская ходьба)

13. 20 – лыжная эстафета «Битва берегов»

14.45 – 15.00 – награждение победителей, розыгрыш ценных призов.

Стадион Ветлужанка

Время поведения мероприятия: 11.00 – 16.00 (для спортсменов: регистрация на дистанцию 10 км будет открыта с 9 утра)

Праздник

День всех влюбленных

Шутка ангела, или Святой Валентин шалит 16+

В этом спектакле Святой Валентин окажется проказником, с хорошим чувством юмора. Он дает возможность мужчине и женщине поменяться местами, телами и чувствами. Что же это, нешуточные испытания или незабываемые приключения?

Дом актера

Ул. Бограда, 26

14 февраля, 19.00

27 февраля, 19.00

Билеты 600 рублей.

Оркестр Siberian Percussion: Романтическая коллекция 12+

В программе - оригинальные переложения любимых и узнаваемых мелодий зарубежных и отечественных композиторов 70-80-х годов XX века.

Продолжительность: 1 час 20 минут, 1 отделение

Органный зал

Ул. Декабристов, 20

13 и 14 февраля, 19.00

Билеты 200-500 рублей.

День всех влюбленных в ТРЦ «Планета» 12+

С 17.00 посетителей будут встречать Мишки Teddy и ангелочки, которые создадут нежную романтичную атмосферу. Все желающие смогут пообщаться с персонажами и сделать совместные фото на память.

В 18.00 в центральном атриуме начнется концерт Красноярского духового оркестра. Музыканты подготовили специальную праздничную программу: попурри на темы песен Карлоса Сантаны, группы ABBA и Луи Армстронга, мотивы из различных фильмов и другие лирические композиции.

ТРЦ «Планета»

Ул. 9 Мая, 77

14 февраля, 17.00

Вход свободный.

День всех влюблённых в Доме кино

с 17.00 до 20.00

В фойе Дома кино пройдёт мастер-класс по рисованию в необычной технике, вместо красок - вино, кофе и тушь.

Вход на мастер-класс свободный, занятие будет проводиться потоками, так что места хватит для всех желающих.

17.00

"Любить нельзя расстаться"

19.30

"Романтики "303"

Дом кино

Пр. Мира, 88

14 февраля с 17.00 до 21.00

Билеты на фильмы 140-160 рублей.

VR-рисование 16+

При помощи VR-шлемов, джойстиков и компьютера вы попадете в виртуальную реальность для двоих и сможете вместе сотворить уникальное объемное произведение, выразить свои фантазии посредством множества виртуальных кистей и фактур. Навыки рисования не важны, главное — пространственное воображение.

Погружение в виртуальную реальность происходит в сопровождении художника Александра Гребенщикова в пространстве выставки-инсталляции «Мы это они».

Продолжительность рисования: 15 минут. Процесс творчества может быть сохранен на видео.

Обязательна предварительная запись по телефону: 211-26-20.

Музей художника Б.Я. Ряузова

Ул. Ленина, 127

14 февраля с 12.00 до 18.00

Билеты 350 рублей за двоих, 200 рублей — индивидуально.

Хор «Тебе поемъ»: Мелодии любви 12+

Песни о любви на разных языках! В программе концерта музыка Ф.Меркьюри, Э.Л.Уэббера, Дж.Гершвина, Ж.Бизе, А.Бабаджаняна и др.

Институт искусств

Ул. Ленина, 22

15 февраля, 19.00

День влюблённых на катке 0+

В программе:

- фотозона

- встреча с U-Лайкой, талисманом XXIX Всемирной зимней универсиады

- письма с пожеланиями своим близким

- самые смелые смогут признаться в любви по громкой связи!

Каток в Центральном парке

ул. Карла Маркса, 151

16 февраля, 16.00

Входной билет 100 рублей.

Сибирский конкурс косплея 12+

В программе: косплей-дефиле, geek-ярмарка, гейм-турнир, развлекательные площадки, аллея авторов.

Конкурс пройдет в нескольких номинациях.

МВДЦ «Сибирь»

ул. Авиаторов, 19

17 февраля, 12.00.

Билеты 350 рублей.

Гуманитарный лекторий 18+

Это независимый проект преподавателей и ученых – представителей гуманитарных наук: истории, политологии, социологии, антропологии, культурологии, философии, психологии. 19 февраля пройдет первая лекция 11-го сезона гуманитарного лектория:

– «С сегодняшнего дня ... начинается новая история, новая эпоха России»: отмена крепостного права и другие Великие реформы.

Лектор: Хоменко Денис Юрьевич, выпускник аспирантуры кафедры отечественной истории КГПУ им. В.П. Астафьева

Краевая научная библиотека

Ул. Маркса, 114

салон искусств (ауд. 2-11)

19 февраля, 18.30

Вход свободный.

«Бард-среда» 12+

В рамках проекта «Бард-среда» концерты авторов-исполнителей проходят в Красноярске каждую среду.

На этот раз - концерт в честь дня рождения красноярского автора-исполнителя Игоря Конюхова (с участием красноярских бардов).

Рок джаз кафе

ул. Сурикова,12/6

20 февраля, 19.30

Билеты 200 рублей.

Гастроли

ВИА «Поющие гитары» 6+

Ансамбль сохранил в своём составе легендарных артистов, прославивших «Поющие Гитары». В программе концерта классический песенный репертуар коллектива, а также новые песни.

ДК комбайностроителей

Ул. Бограда, 134

14 февраля, 19.00

Билеты 900-1800 рублей.

Театр танца «Искушение»: Шоу под дождем 16+

Грусть и сожаление, любовь и счастье — эмоции рассказчика воплощаются на сцене в искусные танцы. Финальная часть шоу исполняется под потоками воды.

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

15 февраля, 19.00

Билеты 1000-2400 рублей.

С кем поведешься... 16+

В ролях Мария Аронова, Алексей Маклаков, Елена Захарова, Владимир Фекленко,Олег Комаров, Владислав Гандрабура

Это увлекательное представление, построенное в формате петербургских анекдотов. Сюжет складывается из забавных фрагментов-историй, которые помогут разобраться в человеческой сущности. События происходят в России в конце XIX века.

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

17 февраля, 19.00

Легенды Грузии

«Легенды Грузии – Samaia» - одно из самых успешных музыкально-хореографических зрелищ в мире.

Сюжеты из национальной истории Кавказа, воплощенные в танцах, музыке и песнях, дополненные костюмами, декорациями, обилием трюков, светом и звуком.

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

18 февраля, 19.00

Билеты 1600-4000 рублей.

Танцы: 5 сезон 6+

Брейк-данс и танго, хип-хоп и классика в одной программе. Танцевальные баттлы, импровизации и сложнейшие номера от лучших из лучших участников телепроекта.

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

19 февраля, 19.00

Билеты 1200-3200 рублей.

Иван и Ксения Охлобыстины: Почувствовать несказанное 16+

Они впервые в Красноярске выйдут на сцену вдвоем с новой программой «Почувствовать несказанное». Поэзия Серебряного века».

Охлобыстины будут читать произведения Блока, Мандельштама, Пастернака, Гумилева, Цветаевой, Ахматовой.

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

20 февраля, 19.00

Билеты 1200-3200 рублей.

Сергей Полунин: Sacré 12+

Впервые в России звезда Лондонского королевского балета и солисты ведущих театров Европы представляют российскую премьеру вечера одноактных балетов SACRÉ.

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

20 февраля, 19.00

Билеты 1500-8000 рублей.

Мастер и Маргарита 16+

В ролях Екатерина Климова, Сергей Алдонин, Михаил Горский, Филипп Бледный, Кирилл Соленов

Действие построено по принципу синтеза театрального искусства и элементов шоу. В постановке много музыки, пантомимы и трюков.

Театр оперы и балета

Ул. Перенсона, 2

20 февраля, 19.00

Билеты 1400-3500 рублей.

Наргиз 12+

Благодаря необычной и эпатажной внешности, и конечно, уникальному голосу, концерты Наргиз пользуются большой популярностью, особенно среди поклонников этно и рок-музыки.

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

21 февраля, 19.00

Билеты 1200-4000 рублей.