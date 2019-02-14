23 февраля 2019 в Красноярске: чем удивить мужчину на день Защитника Отечества

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Каждый год тысячи женщин пропадают в магазинах Красноярска в поисках сюрпризов ко дню Защитника Отечества для своих вторых половин. Обидное клише про «носки и пену для бритья» на 23 февраля уже не работает, поэтому все стараются найти что-то креативное.

Каждый взрослый мужчина в душе мальчишка. Вы только посмотрите, с каким упоением они рубятся в танчики на компьютере, гоняют мяч на футбольном поле с сынишкой или катаются на велосипеде наперегонки по Татышеву. Выбраться на природу у многих получается не всегда, к тому же в феврале погода к этому явно не располагает. Но если хочется чего-то по-настоящему мужского – Центр виртуальной авиации. Это полеты на авиатренажерах аналогичных тем, на которых обучают настоящих пилотов. В распоряжении вашего мужчины окажется Ту-154М или Ан-2 и возможность полета по реальному маршруту. Ощущения непередаваемые, к тому же специалисты центра имитируют любые погодные условия, время суток.

Фото: RUNWAY29

Приобрести такой сертификат несложно, да и подарок не «пропадет», если в ближайшие выходные вы уже наметили другие планы. Каждый сертификат действителен в течение шести месяцев со дня приобретения. А значит, вы можете выбрать для полета любое удобное для вас время. Для этого держателю сертификата необходимо позвонить по телефону, назвать номер сертификата и тип тренажера, а кроме того, выбрать подходящие дату и время полета, ну, и, конечно же, приехать к назначенной дате и времени. По словам организаторов, желательно приезжать заранее, хотя бы за 10 минут до полета.

Фото: RUNWAY29

Кстати, если подготовка к праздникам заняла все ваше свободное время, то вы можете заказать доставку сертификата на дом. Воспользовавшись отсутствием супруга, чтобы не испортить сюрприз. Доставка платная, но недорогая.

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