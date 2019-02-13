14 февраля в Красноярске: в городе запретят продавать тюльпаны «с колес»

Приближаются весенние праздники и под сводами теплиц Управления зеленого строительства подрастают целые поля тюльпанов. 150 тысяч луковиц высажено в этом году, 23 сорта, в основном уже привычные и любимые красноярцами.

За букетом – в любой магазин

Но есть и новинки, их каждый год добавляют понемногу. Первые цветы поступят в продажу уже к 14 февраля. Затем к 23 февраля. Но основная масса – традиционно к 8 марта. Цена остается неизменной, как в прошлом году – 60 рублей. Даже если приедут оптовики и начнут скупать цветы большими партиями, в розницу, не переплачивая, всегда можно будет купить тюльпаны по двум адресам:

- оранжерея на Обороны, 21

- Дом цветов на Свободном, 53.

Добавим, что в этом году запрещено предпринимателям продавать цветы с машин на каждом шагу. 8 марта приходится на период проведения Универсиады, поэтому полицейских на улицах будет много и следить за порядком будут строго. Но это, в любом случае, не проблема – как показывает практика, не только в цветочных киосках, но и в каждом супермаркете можно будет купить весенний букет.

141 пальма, 88 туй и 55 зеленых фигур: что высадят на красноярских улицах в этом году

Тем временем, заодно с «презентацией» весенних тюльпанов в Управлении зеленого строительства журналистам рассказали о планах на лето. Ведь готовятся к ним уже сейчас, в феврале.

Этой весной на улицы города вывезут 141 пальму и 88 туй в кадкахФото: Мария ЛЕНЦ

Love story

Кто-нибудь помнит, когда на улицах Красноярска впервые появились пальмы? Говорят, что некий местный бизнесмен женился на девушке из Сочи и, чтобы порадовать ее, привез несколько пальм в кадках. Их увидел кто-то из городских чиновников и доложил на планерке градоначальнику Петру Пимашкову. А Петр Иванович «легкой рукой» подписал документ о приобретении нескольких пальм. Было это в 2002 году. С тех пор и скверов в городе стало больше, и экзотических деревьев прибавилось. А с ними – и работы для работников Управления зеленого строительства.

Вместе с пропиской пальмы получили сибирскую выносливость

За 16 лет количество экзотических деревьев на улицах Красноярска выросло в несколько раз. В УЗС «Комсомолке» рассказали, что этой весной на улицы города вывезут 141 пальму и 88 туй в кадках. Прошлым летом удалось сохранить все деревья, ни одно не погибло.

За зиму в оранжерее их подлечили, обрезали увядшие листья, облагородили. Какие-то пришлось пересадить в новые кадки. Пальмы прибавили в высоту в среднем по 10 сантиметров, сейчас их рост – от 3 до 4 метров (а начинали – с метра). Условия в оранжерее созданы настолько идеальные, что южные деревья цветут и дают плоды – этот говорит об их здоровье. Правда, вызревать плоды не успевают, не тот климатический пояс.

Вместе с пропиской деревья получили и сибирскую выносливость. Не раз случалось, что они оказывались под снегом в конце мая и при этом даже листья не отморозили. Одна беда – вандалы: обрывают листья, разбивают кадки или поджигают сухие волокна вокруг ствола. Прошлым летом, к счастью, таких случаев не было. Видимо, даже хулиганы привыкают к мысли о том, что ответственность за красоту города нынче в тренде.

Увидеть экзотические пальмы и туи можно будет в привычных местах уже в мае. Как только погода установится на твердый плюс, их начнут выставлять на Предмостной и Театральной площадях, на проспекте Мира, возле Большого концертного зала, напротив зданий правительства края и города, возле памятников и фонтанов.

Скверов добавилось

В прошлом году в Красноярске прибавилось около двух десятков новых скверов. Где-то снесли торговые павильоны, где-то благоустроили территорию по просьбе жителей. Плюс нужно было возобновлять зеленые посадки там, где они по каким-то причинам погибли. Понадобились дополнительные зеленые саженцы. Если говорить на языке цифр, в сезон 2018 года мастера УЗС высадили 18 241 деревьев и 45 786 кустарников. Процент гибели существует – до 1/10 части новых посадок. Но в Управлении надеются, что в этом году потери будут минимальные.

- Саженцы мы практически не закупаем, у нас свои питомники. Выбираем и высаживаем сибирские растения, они уже закаленные, акклиматизированные. Это повышает шансы на их приживаемость. Основная масса посадок молодых растений и кустарников у нас приходится на осень. Но и на весну мы немного оставили, - рассказывает менеджер Управления зеленого строительства Анастасия Невмержицкая.

Петуния вытесняет тюльпаны

В теплицах УЗС сейчас горячая пора: вовсю выращивают рассаду для будущих городских клумб. Как правило, это уже опробованные растения, которые выдержат любое сибирское лето – и засушливое, и дождливое, и холодное. Антирринум, бальзамин, петуния, клещевина, виола, астры, георгины и другие. Итого – почти 1,5 миллиона саженцев.

А вот от тюльпанов в этом году решили отказаться. Было время, когда они считались крутым элементом городского дизайна. Помните, их высаживали даже внутри кольца на Предмостной площади. К тому моменту, как расцвести, бутоны были уже изрядно запыленные, но все равно радовали глаз. Со временем решено было от них отказаться: луковицы стоят дорого, требуют особого ухода, а цветут всего несколько дней. К тому же цветы часто воровали вместе с луковицами.

Лето у нас короткое, поэтому нужны такие цветы, чтобы максимально радовали глаз с конца мая по сентябрь. В УЗС намекнули, что готовят новые дизайнерские решения. Но пока это секрет: все потом, потом.

Слоны, жирафы и петух

Сегодня в краевом центре 55 фигур вертикального озеленения. Самые популярные, помимо семьи слонов, петух возле Музыкального театра, жирафы на Ленина, напротив здания Заксобрания, лось на Красрабе возле Аэрокосмического университета, олени на перекрестке Матросова и Семафорной.

Новых фигур в этом году не будет, рассказали в УЗС. А для имеющихся уже выращивают почвопокровные растения. Фигурами займутся уже в конце апреля: сначала подготовят каркасы, очистят их от прошлогодних растений, восстановят почву. И в мае начнут засаживать фигуры растениями