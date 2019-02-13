Учитель года Красноярска за три минуты смастерит пугалку для кротов!

Сколько переживаний, волнительных минут, каверзных вопросов жюри и не менее каверзных от учеников пережили красноярские учителя, которые решили испытать удачу, приняв участие в конкурсе «Учитель года Красноярска 2019».

Удача и не только

На самом деле, конечно же, удача нужна всем, но главное – профессионализм и харизма. Провести урок с детьми, которых видишь первый раз в жизни, суметь их разговорить, заинтересовать – задача не из легких. Не менее сложная задача, дать мастер-класс и провести методические семинар для коллег и членов жюри.

В этом году в очный тур конкурса вышли педагоги, представляющие разные учебные предметы, но заметный перекос в сторону «иностранцев» наметился сразу. Наверное, поэтому и в финале конкурса из четырех участников, двое были учителя иностранного.

Конкурс это всегда борьба, но, по словам всех участников, это дружеская конкуренция. Они перезнакомились, подружились, обменялись контактами и добавили друг друга в социальных сетях.

Путь к победе

Самое любимое конкурсное испытание всех учителей – урок. Они чувствуют себя там как рыба в воде, и не важно, что дети на занятие приходят незнакомые. Кто-то стесняется большого количества посторонних, кто-то наоборот, хочет показать, что он многое знает, но кое в чем все занятия похожи – дети, которые участвуют в открытых уроках, очень хотят помочь конкурсанту!

Самое сложное испытание – мастер-класс. Но с первых выступлений понятно – в Красноярске работают творческие, интересные, увлеченные педагоги. Иначе как объяснить, что географ участвует в поисковых отрядах, которые находят останки воинов Великой Отечественной войны в Волгоградской области, а учитель английского играет на гитаре и поет на уроках со своими учениками. А учитель технологии буквально за пять минут научил девчонок-студенток, как из мягких металлических пластин сделать розу, штангу и даже пугалку для кротов!

Итоговое испытание – «круглый стол». Четверо финалистов дискутировали, высказывали свою точку зрения на непростую и непонятную обывателю тему «Событие как образовательное пространство». Возможностей для полета мысли было у конкурсантов предостаточно, другое дело, что за ходом дискуссии внимательно следили серьезные члены жюри.

Кто у нас самый самый?

И все же самый приятный и волнительный момент – торжественная церемония награждения. Не верьте тем, кто говорит, что участвует в конкурсе и не хочет победить! На то он и конкурс. Но побеждать должен сильнейший. В этом году, им стал Никита Данилюк, учитель технологии школы №151. По словам главы Красноярска, наши учителя – это гордость города:

- Участие в конкурсе – это очень сложное испытание, - сказал Сергей Еремин. - Была жесткая конкурентная борьба, и члены жюри выбирали лучших из лучших. Учитель в современном мире – это проводник в будущее. От учительского умения затронуть нужные струны детской души зависит формирование в будущем гражданина страны.

Читатели выбрали «Народного учителя»

Параллельно официальному конкурсу на нашем сайте (krsk.kp.ru) шло голосование за «Народного учителя 2019». И если в реальном конкурсе победу одерживает профессионал, который сумел доказать жюри, что он самый креативный, активный, умелый и обаятельный, то в нашей номинации побеждает самый любимый учениками и их родителями, а еще тот, у кого очень много друзей. Так как голосовать могли только авторизованные пользователи, то ошибки и накрутки голосов исключены. Итак, «Народным учителем 2019» наша газета назвала…

"Комсомолка" вручила "Народному учителю" подарки от издательства ПросвещениеФото: Мария ЛЕНЦ

Ирину Латкову, учителя математики школы №150. Она набрала больше всего голосов. Наверное, не случайно, ведь на уроках она использует QR-коды, а домашнее задание можно найти на ее странице во ВКонтакте:

- Родом я из города Иваново и долгое время работала там, поэтому за меня болело огромное количество человек! – делится «народный учитель» Ирина Латкова. - И в Ивановской области и в Красноярском крае. Дети, друзья, родственники. Моя школа, конечно, больше всего за меня болела!

Второе место по итогам голосование у Анастасии Трифоновой, учителя географии школы №1. Классный руководитель, путешественник, турист, альпинист. Анастасия - участник профессиональных конкурсов различного уровня, наставник детей - победителей и призеров различных конкурсов.

На почетном третьем месте – Ольга Берсенева, учитель математики школы №46. Она может научить даже самых маленьких детей обходиться при умножении без калькулятора. В ее педагогической копилке множество приемов счета, которые помогут оперативно и точно сориентироваться при перемножении трех, а то и четырехзначных чисел.

Родом я из города Иваново и долгое время работала там, поэтому за меня болело огромное количество человек! – делится «народный учитель» Ирина ЛатковаФото: Мария ЛЕНЦ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Абсолютным победителем конкурса «Учитель года Красноярска 2019» стал учитель технологии школы №151 Никита Данилюк. Благодаря своему обаянию и педмастерству он смог не только покорить жюри, но и сердца всех представительниц прекрасного пола, участвующих в конкурсе:

- Мы действительно очень сдружились за время конкурсных испытаний, - говорит победитель.

- А почему вообще появилось желание поучаствовать?

- Отвечая на самые первые вопросы жюри, помню, что начал со слова мы. И с этим словом прошел все конкурсные испытания. Действительно, желание участвовать в конкурсе – это, прежде всего, возможность отстоять честь школы, как бы высокопарно это не прозвучало. Ведь мы – это моя команда, администрация и учителя школы, мои ученики и мои родители.

- Что испытывал в момент, когда на сцене открывали конверт с именем абсолютного победителя?

- Конечно же, волнение. Проанализировать это все сложно, наверное, только пересматривая фотографии потом, спустя какое-то время можно разобраться в своих переживаниях.

- И какие планы в дальнейшем?

- Впереди краевой конкурс и, конечно же, как любому человеку, который принял для себя решение бороться, хочется победить и идти дальше – на российский этап!

КСТАТИ

Поздравляем лучших!

Кроме звания абсолютного победителя, конкурсантов наградили в других номинациях:

- победитель в номинации «За педагогическую идею» – Нина Карсакова, учитель иностранного языка школы №137;

– победитель в номинации «За творчество и инициативу» – Дарья Торгашина, учитель иностранного языка школы №10;

– победитель в номинации «Лучшая дидактическая находка» – Олеся Громоздова, учитель начальных классов прогимназии №131