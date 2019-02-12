Проекты Русала сохранятся в полном объеме

Беспрецедентный выход из-под санкций компании Русал - это позитивная новость не только для ее сотрудников и потребителей. Очевидно, что от бесперебойной работы предприятий компании зависят ключевые отрасли экономики страны - энергетическая, транспортная, ведь производство алюминия - системообразующий элемент экономики:

— Снятие санкций, это, если просто — возможность компании развиваться, реализовывать социальные проекты, реализовывать экологические проекты, - считает Сергей Попов, первый заместитель председателя Заксобрания края.

Когда утром мы заводим в детский сад своих детей, бежим на работу или идем вечером в ближайший супермаркет, чтобы купить продуктов для ужина, вряд ли мы задумываемся о политической ситуации в стране и макроэкономике. Но когда предприятие находилось под санкциями, изменения красноярцы почувствовали сразу:

— Мы это очень серьезно почувствовали, потому что под угрозой срыва было обустройство вот этой пешеходной тропы, - делится Вячеслав Щебаков, директор заповедника «Столбы». - Если бы не было финансирования, то проект не был бы осуществлен в 2018-ом году.

Снятие санкций — возможность компании развиваться, реализовывать социальные проекты.Фото: Мария ЛЕНЦ

Отмену санкций с Русала для развития Красноярска положительно оценивает и глава Советского района Дмитрий Дмитриев. Алюминщики вкладывались в благоустройство города до санкций и даже во время них. Горожане и гости города уже оценили изменения на Площади Революции, дендропарк в Покровке. В Советском районе убрана гигантская свалка на Башиловской, приобретена техника для уборки улиц, высажены деревья в сквере на пересечении Водопьянова и 9 Мая. После снятия санкций с РУСАЛа город может рассчитывать и на дальнейшую поддержку, - уверен Дмитрий Дмитриев:

- Моя встреча с руководителем РУСАЛа подтвердила то, что они готовы и дальше усиливать городские программы. Например, программу «Формирование комфортной городской среды», где выделяются деньги на благоустройство дворов. И РУСАЛ намерен нарастить свои усилия, чтобы большее количество дворов сделать. Это лишь мизерная часть того, что РУСАЛ делает.

Реализация проектов и поддержка социально значимых направлений важна для всех категорий горожан. Так, для спортсменов поддержка алюминщиков - гарантия, что они могут участвовать в соревнованиях за пределами региона, для федераций - привлечение в спорт детей. Ни для кого не секрет, чтобы отправить юного спортсмена или даже команду на соревнования нужно немало средств. И порой перспективные атлеты отказываются ехать не потому, что боятся конкуренции, а потому, что федерация просто не может себе этого позволить:

- Русал для нас, прежде всего, это помощь финансовая: покупается спортивный инвентарь, оплачивалось проведение соревнований, судейские бригады, награждения, финальные соревнования для детей с выездом в другой регион, - рассказывает президент федерации лыжных гонок Красноярского края Олег Жгун. - Это очень хорошо для детского спорта. У нас количество детей занимающихся увеличилось как минимум в два раза!

Чтобы отправить юного спортсмена или даже команду на соревнования нужно немало средствФото: Анастасия ШАЙХОВА

Сами же русаловцы продолжают работу в обычном режиме:

- Наша стратегия остается прежней - производство высококачественной продукции, удовлетворяющей потребностям наших клиентов, рост доли сплавов, развитие экологически чистых технологий, содействие росту внутреннего рынка, - говорит руководитель пресс-службы Красноярского алюминиевого завода Виктория Чуприна. - Оперативное управление по-прежнему находится в руках нашего менеджмента, под руководством генерального директора Евгения Никитина.