В Лесосибирске недовольные мусорной реформой жители вывалили отходы на крыльце местной администрации

В Лесосибирске местные «борцы за справедливость» вывалили мусор прямо на крыльце местной администрации. Так жители выразили свой протест проводимой в крае мусорной реформой. Позже фото и видео появилось в паблике «ЧП-Лесосибирск».

«До чего людей довела мусорная реформа, люди привезли и разбросали мусор возле администрации Лесосибирска», - подписал автор.

Судя по видео, мусор к крыльцу администрации привезли на машине и начали разбрасывать несколько мужчин. Они не просто бросали пакеты: старательно развязывали или разрывали и рассыпали по всем ступенькам и до двери.

- Вы что творите, потом девчонка-дворник будет убирать все?! – возмутилась одна из прохожих.

- Мусор кидаем, мы не должны за это платить, - ответил ей один из «мстителей». – Не могут просто вывезти мусор. В горах мусора сидим просто…

Далее много нецензурной лексики.

А что думают остальные жители Лесосибирска об этой акции протеста? Пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Но тех, кто одобрил этот поступок, больше. И вот, что они пишут:

«Администрация ВИНОВАТА в том, что не организовала в городе сбор мусора маркированными пакетами, как это было сделано в других городах. Люди не согласны платить по мифическому нормативу. Поджигают баки. Валят мусор у администрации».

«Справедливо! Администрация должна следить за порядком в городе».

«Что-то мало насорили, можно было намного больше».

«Молодцы ребята, все правильно сделали».

«У граждан просто назревает протест! Приняли закон, приказ -выполнить, а условий не создали! И получается, что главы регионов, вместо того, чтоб дать понять в Москве, что не созданы не заводы по переработке, нет денег на покупку контейнеров - выполняют приказ сверху».

«Беспрекословно выполнен только один приказ! По сбору денег с населения».

«Предлагаю всем, у кого не вывозят мусор возле дома, везти к администрации».

«Крик души».

«Накипело».

А вот их оппоненты уверены, что такими методами не добиться справедливости. На эмоциях такие дела не решаются. И вот, что они пишут:

«Досталось уборщице в администрации».

«Такие дела в одиночку не решаются, пацаны только штраф себе заработали, дворнику просто скажут убрать и все. Да и на синей волне пожилую женщину оскорбили. Не очень красиво, это все делать нужно на здравый рассудок, а не на эмоциях под градусом».

«Бред, уборщице только работы прибавили, а проблема не решится».

А вы как считаете, правильно ли поступили организаторы спонтанной акции?

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