Медали Универсиады впервые представили в Красноярске

Медали Зимней универсиады-2019 впервые показали красноярцам. Презентация наград состоялась накануне, 8 февраля. В ней приняли участие губернатор Красноярского края Александр Усс, олимпийский чемпион Алексей Ягудин и представители компании РУСАЛ.

Награды Всемирных студенческих игр презентовал губернатор Красноярского края Александр Усс.Фото: Мария ЛЕНЦ

В презентации также приняли участие первые лица города и края, представители РУСАЛа.Фото: Мария ЛЕНЦ

Признаться, выглядят трофеи Всемирных студенческих игр впечатляюще. Каждый из них сработан из алюминия. А сверху – напыление из золота, серебра или бронзы. Кроме того, медали украшены большими кристаллами Сваровски.

- Почти полторы тысячи таких медалей были изготовлены на предприятиях по всей стране, в том числе на Красноярском алюминиевом заводе, - рассказывают на «7 канале». – Такое же количество было произведено и наградных значков.

Завершилось мероприятие мастер-классом от Алексея Ягудина.Фото: Мария ЛЕНЦ

Завершилась презентация мастер-классом от Алексея Ягудина. Чемпион подарил публике тот самый номер, который принес ему золотую награду в Солт-Лейк-Сити.