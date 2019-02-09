2019-02-09T05:59:52+03:00
Общество

Медали Универсиады впервые представили в Красноярске

Дизайн наград впечатляет
Ася ЖУКОВА
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Медали Универсиады впервые представили в Красноярске.Медали Универсиады впервые представили в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Медали Зимней универсиады-2019 впервые показали красноярцам. Презентация наград состоялась накануне, 8 февраля. В ней приняли участие губернатор Красноярского края Александр Усс, олимпийский чемпион Алексей Ягудин и представители компании РУСАЛ.

Награды Всемирных студенческих игр презентовал губернатор Красноярского края Александр Усс. Фото: Мария ЛЕНЦ

Награды Всемирных студенческих игр презентовал губернатор Красноярского края Александр Усс.Фото: Мария ЛЕНЦ

В презентации также приняли участие первые лица города и края, представители РУСАЛа. Фото: Мария ЛЕНЦ

В презентации также приняли участие первые лица города и края, представители РУСАЛа.Фото: Мария ЛЕНЦ

Признаться, выглядят трофеи Всемирных студенческих игр впечатляюще. Каждый из них сработан из алюминия. А сверху – напыление из золота, серебра или бронзы. Кроме того, медали украшены большими кристаллами Сваровски.

- Почти полторы тысячи таких медалей были изготовлены на предприятиях по всей стране, в том числе на Красноярском алюминиевом заводе, - рассказывают на «7 канале». – Такое же количество было произведено и наградных значков.

Завершилось мероприятие мастер-классом от Алексея Ягудина. Фото: Мария ЛЕНЦ

Завершилось мероприятие мастер-классом от Алексея Ягудина.Фото: Мария ЛЕНЦ

Завершилась презентация мастер-классом от Алексея Ягудина. Чемпион подарил публике тот самый номер, который принес ему золотую награду в Солт-Лейк-Сити.

И, конечно, фото на память - с чемпионом. Фото: Мария ЛЕНЦ

И, конечно, фото на память - с чемпионом.Фото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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