2019-02-08T14:11:40+03:00
Общество

Мужчины вымирают! В Красноярском крае предложили разработать программу сохранения сильного пола

Мэр Ачинска Илай Ахметов не хочет, чтобы город прослыл городом невест
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Илай Ахметов Фото: пресс-служба администрации АчинскаИлай Ахметов Фото: пресс-служба администрации Ачинска
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Нетривиальное предложение прозвучало сегодня от мэра Ачинска (Красноярский край). Илай Ахметов на очередной сессии горсовета предложил разработать программу по сохранению… мужчин. Идея свежа, и ее встретили шквалом бурных аплодисментов – в основном аплодировал женский составв городского парламента. А все потому, что в городке значительно превалирует женская часть населения.

- Об Ачинске уже начинают говорить, как о городе невест. Но в России уже есть город невест – Иваново. Зачем же еще один? Нужно менять ситуацию. Хватит констатировать вымирание мужского населения, - заявил депутатам Илий Ахметов. – Пора уже предпринимать какие-то действенные меры. Предлагаю разработать программу по увеличению продолжительности жизни мужского населения в Ачинске.

По численности сильный пол в Ачинске, действительно, отстает от прекрасного: мужчин – 47 406 человек, женщин – 59 125 человек. Разница в 11 719 человек как раз и бросилась в глаза главе города.

- Средняя продолжительности жизни мужчин составляет 65 лет, у женщин – 76. Разница в 11 лет, - отметил Ахметов. – К решению задачи предлагаю подходить комплексно – без популизма, взвешенно и обдуманно!

В администрации Ачинска рассказали, что конкретных механизмов, с помощью которых будет решена проблема, пока не разработано, однако задействованы в процессе будут все сферы жизни.

- Привлекаться к разработке программы будут не только чиновники администрации города, - пояснила «Комсомольской правде» - Красноярск Светлана Полищук, пресс-секретарь главы Ачинска. – Программа будет разрабатываться совместно с другими учреждениями по линии здравоохранения, социальной защиты, спорта – чтобы можно было охватить все значимые стороны жизни мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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