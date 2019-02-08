Мужчины вымирают! В Красноярском крае предложили разработать программу сохранения сильного пола
Нетривиальное предложение прозвучало сегодня от мэра Ачинска (Красноярский край). Илай Ахметов на очередной сессии горсовета предложил разработать программу по сохранению… мужчин. Идея свежа, и ее встретили шквалом бурных аплодисментов – в основном аплодировал женский составв городского парламента. А все потому, что в городке значительно превалирует женская часть населения.
- Об Ачинске уже начинают говорить, как о городе невест. Но в России уже есть город невест – Иваново. Зачем же еще один? Нужно менять ситуацию. Хватит констатировать вымирание мужского населения, - заявил депутатам Илий Ахметов. – Пора уже предпринимать какие-то действенные меры. Предлагаю разработать программу по увеличению продолжительности жизни мужского населения в Ачинске.
По численности сильный пол в Ачинске, действительно, отстает от прекрасного: мужчин – 47 406 человек, женщин – 59 125 человек. Разница в 11 719 человек как раз и бросилась в глаза главе города.
- Средняя продолжительности жизни мужчин составляет 65 лет, у женщин – 76. Разница в 11 лет, - отметил Ахметов. – К решению задачи предлагаю подходить комплексно – без популизма, взвешенно и обдуманно!
В администрации Ачинска рассказали, что конкретных механизмов, с помощью которых будет решена проблема, пока не разработано, однако задействованы в процессе будут все сферы жизни.
- Привлекаться к разработке программы будут не только чиновники администрации города, - пояснила «Комсомольской правде» - Красноярск Светлана Полищук, пресс-секретарь главы Ачинска. – Программа будет разрабатываться совместно с другими учреждениями по линии здравоохранения, социальной защиты, спорта – чтобы можно было охватить все значимые стороны жизни мужчин.
ИСТОЧНИК KP.RU