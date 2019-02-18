Суперлуние года сегодня смогут наблюдать красноярцы

Сегодня, в ночь с понедельника на вторник, 19 февраля, красноярцы станут свидетелями суперлуния года. Полная Луна подойдет на минимальное (в 2019-м) расстояние к Земле, это всего 356,761 тысяча километров.

Что нас ждет? Эффектное астрономическое явление, когда спутник Земли будет казаться на 30% ярче и на 14% больше, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Самую большую Луну смогут увидеть во всех регионах России. И Красноярск не исключение. Тем более что погода пока подходящая, небо не затянуто тучами.

Чтобы полюбоваться на суперлуние, телескоп не нужен. Все можно будет наблюдать невооруженным глазом. Полнолуние начнется около 23 часов (по местному времени).

КОНКРЕТНО

Лучшие «точки» для наблюдения за суперлунием – Караульная гора, площадка у медакадемии, верхние этажи высотных зданий. Но, если получится, лучше выбраться за город. Там «засветки», поэтому зрелище будет более впечатляющим.