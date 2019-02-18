Новый терминал аэропорта Красноярска примет первые международные рейсы уже завтра
Отличная новость для всех красноярцев и не только: новый терминал аэропорта уже завтра, 19 февраля, примет и отправит первые международные рейсы.
Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Как стало известно, первым терминал примет рейс из Таджикистана, а отправит – в Китай.
Напомним, приказ об открытии пропуска через государственную границу в новом терминале был опубликован в начале февраля.
До этого попасть на международные рейсы можно было только через терминал №2. «Довольно тесный и не очень удобный», признавали пассажиры. Поэтому запуск нового терминала ждали с нетерпением. И вот случилось: оборудованный по последнему слову техники, он наконец-то начнет обслуживать, в том числе и международные рейсы.
КОНКРЕТНО
ТТХ нового терминала красноярского аэропорта:
Площадь - 58 000 М2;
Пропускная способность – 2 500 000 – 5 000 000 пассажиров в год;
Телескопических трапов – 6;
Пропускная способность багажной ленты – до 1000 сумок одномоментно.
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В министерстве транспорта подписали приказ об открытии пропуска через государственную границу в новом терминале красноярского аэропорта. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат ЗС края Илья Зайцев (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU