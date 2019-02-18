2019-02-18T09:19:48+03:00
Общество

Новый терминал аэропорта Красноярска примет первые международные рейсы уже завтра

Дождались!
Ася ЖУКОВА
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Новый терминал аэропорта Красноярска примет первые международные рейсы уже завтра.Новый терминал аэропорта Красноярска примет первые международные рейсы уже завтра.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Отличная новость для всех красноярцев и не только: новый терминал аэропорта уже завтра, 19 февраля, примет и отправит первые международные рейсы.

Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Как стало известно, первым терминал примет рейс из Таджикистана, а отправит – в Китай.

Напомним, приказ об открытии пропуска через государственную границу в новом терминале был опубликован в начале февраля.

До этого попасть на международные рейсы можно было только через терминал №2. «Довольно тесный и не очень удобный», признавали пассажиры. Поэтому запуск нового терминала ждали с нетерпением. И вот случилось: оборудованный по последнему слову техники, он наконец-то начнет обслуживать, в том числе и международные рейсы.

КОНКРЕТНО

ТТХ нового терминала красноярского аэропорта:

Площадь - 58 000 М2;

Пропускная способность – 2 500 000 – 5 000 000 пассажиров в год;

Телескопических трапов – 6;

Пропускная способность багажной ленты – до 1000 сумок одномоментно.

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Новый терминал аэропорта Красноярска сможет принимать международные рейсы

В министерстве транспорта подписали приказ об открытии пропуска через государственную границу в новом терминале красноярского аэропорта. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат ЗС края Илья Зайцев (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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