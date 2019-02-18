«Там мой брат!»: росгвардейцы выломали оконную решетку и спасли мужчину из огненной ловушки

- Помогите, там мой брат! – в Абакане (Хакасия) сотрудники Росгвардии спасли мужчину, который попал в огненную ловушку.

Пожар в старой многоквартирной двухэтажке на улице Гагарина,4 начался в половину четвертого утра 16 февраля. Люди спали, а их квартиры заволакивало дымом.

Благо, неподалеку оказалась группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии (прапорщик Анатолий Шептухин, сержант Сергей Таначаков и младший сержант Николай Шафоростов). Заметив, что из окон дома валит густой дым, вызвали МЧС. Но не дожидаясь спасателей, сами бросился на помощь.

Ветхий дом сразу же заполнился дымом. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по РХ.

Звонили и стучали в квартиры, будили спящих людей. Поскольку очаг пожара находился в квартире на первом этаже, в подъезде было не продохнуть от дыма и гари. Спуститься по лестницам жители второго этажа не смогли – не хватало воздуха. Тогда росгвардейцы эвакуировали людей через окна. Среди погорельцев было четверо маленьких детей. Их тут же посадили в патрульную машину – чтобы не замерзли.

- Моего брата нигде нет! – к бойцам кинулся житель квартиры, от стены которой начался пожар. Однако зайти туда через подъезд было уже невозможно. Квартиру как отрезало стеной огня и дыма.

- Решили попасть внутрь через окно, но на нем стояла железная решетка, - рассказывают в пресс-службе Управления Росгвардии по РХ. – Тогда на помощь подъехала вторая группа задержания (старшие сержанты Станислав Шнорр и Руслан Мирзаев, а также младший сержант Никита Серебрянский). Общими усилиями решетку удалось выбить.

Мужчина был уже без сознания. Его вытащили из полыхавшего дома, уложили на одеяло, оказали первую помощь. Конечно, надышался едким дымом, но жить будет. Благодаря росгвардейцам. Спасибо, парни!