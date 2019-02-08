Красноярцы получат новые квитанции – со строкой о вывозе мусора

С 1 января заработали новые правила вывоза, переработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО). Начало выдалось не совсем удачным для жителей левобережья. Напомним, что региональный оператор две недели не мог вывезти горы мусора из дворов. И вот январь закончился, и красноярцы со дня на день должны получить (а кто-то уже получил) новые квитанции. В них вывоз мусора вынесен из общего коммунального обслуживания в отдельную строчку. И наверняка у многих появятся вопросы. Разбираемся по каждому.

Кому платить, куда платить

Красноярцам предложили выбрать, как они будут оплачивать услугу по вывозу ТКО. Первый способ – по умолчанию через управляющую компанию или ТСЖ. Тогда в привычной квитанции просто добавится новая строка. УК получают платежи и затем перечисляют их региональному оператору. От лица жильцов многоэтажек решение принимали советы дома.

Второй способ – передать сбор платежей «Красноярскэнергосбыту». Многие красноярцы давно оплачивают через него коммуналку (тепло, воду, водоотведение, содержание общедомового имущества). Для них перемены также будут незначительными: в самом низу квитанции добавится еще один раздел «Обращение с ТКО».

Есть еще один способ – напрямую региональному оператору. Для этого нужно решение общего собрания дома (выходить из УК при этом не надо), и тогда региональный оператор должен будет присылать квитанции. Но в Красноярской рециклинговой компании (это левобережный оператор), например, рассказали, что они заключили договор с «Красноярскэнергосбытом» на сбор платежей за ТКО.

Сколько платить

О том, сколько жители краевого центра должны платить за вывоз мусора, считали больше месяца на уровне правительства края. И только в январе было принято окончательное решение: 79,74 рубля за одного человека, прописанного в квартире. То есть любой красноярец уже сейчас может посчитать, во сколько ему обойдется услуга.

В квитанции будут указаны несколько иные показатели: норматив потребления, объем услуг, тариф на кубометр отходов. Сумму к оплате рассчитывают по формуле: объем услуг по нормативу * тариф * количество проживающих человек. Но пусть вас не пугает такая бухгалтерия. Для Красноярска норматив вывоза мусора составляет 0,07 кубометра на человека, тариф – 1139,17 рубля за кубометр. Если их помножить, как раз и получается та самая сумма – 79,74 рубля.

Добавим: такой тариф действует с 1 января по 31 декабря 2019 года.

И еще: имейте в виду, что сумма в строчке на коммунальное обслуживание должна уменьшиться ровно на ту сумму, которую вы платили за вывоз мусора в 2018 году.

Кстати, сразу обратите внимание на одну немаловажную деталь, если кто-то еще не знает. Начислять оплату за вывоз мусора будут по количеству зарегистрированных в квартире человек. Если по факту на данный момент живет меньше человек, чем зарегистрировано (например, один член семьи в армии или в длительной многомесячной командировке), нужно уведомить об этом компанию, которая начисляет платежи. И представить подтверждающий документ, на его основании будет произведен перерасчет.

Если в квартире вообще никто не живет и не зарегистрирован, то начислять будут на количество собственников.

Куда обращаться, если есть вопросы

И в управляющих компаниях, и в «Красноярскэнергосбыте» готовы к тому, что в первое время будет много звонков с вопросами. Поэтому готовы будут на них отвечать. Номера телефонов традиционно указаны на квитанциях. В «Красноярскэнергосбыте» работает многоканальный единый телефон, куда можно звонить в будние дни с 8.00 до 21.00 часов. Телефон бесплатный и многоканальный: 8-800-700-24-57.

Там же в квитанции будут обозначены телефоны и региональных операторов.

Кстати, самый частый вопрос, который задают красноярцы: «Почему у нас не вывезли мусор с площадки?» Задавать его можно и в УК / ТСЖ, и оператору, и в «Красноярскэнергосбыт».

Пени, штрафы, наказания

Как рассказала заместитель исполнительного директора по реализации «Красноярскэнергосбыта» Юлия Смирнова, на уровне регионального правительства решили дать жителям края некий период для привыкания. Все-таки мусорная реформа – это проект в масштабах всей страны, и пути назад не будет. Поэтому некоторое время наказывать пеней и штрафами неплательщиков не будут.

Но это совсем не значит, что долг простят и забудут. Когда придет время, наказывать станут по той же схеме, как по долгам за свет, за воду, за тепло: иск в суд на злостного неплательщика, потом придут приставы с исполнительными листами. Они могут и счета в банке арестовать, и имущество реализовать, и за границу не выпустить.

А вот то, чего «Красноярскэнергосбыт» точно делать НЕ будет: отключать электроэнергию за долги по вывозу мусора.

- Для оплаты обращения с ТКО будет присвоен лицевой счет, по которому оплата будет производиться отдельно от других услуг, в том числе – от платы за электроэнергию. За задолженность по обращению с ТКО вам не ограничат потребление электроэнергии, - пояснили в компании.

Почему «Красноярскэнергосбыт»?

Если подумать, то это целесообразное решение. Во-первых, КЭС присутствует почти на всей территории края, за исключением нескольких северных районов. У предприятия уже готовая база, куда входит более миллиона абонентов с адресами (логично, что те, кто потребляет электроэнергию, однозначно пользуются услугой вывоза мусора).

Так что специалистам «Красноярскэнергосбыта» понадобилось не так много времени, чтобы включиться в работу – у них давно отработаны все схемы: как рассчитывать платежи и пени, как печатать и доставлять квитанции, как собирать деньги от населения и решать текущие вопросы. У региональных операторов ничего этого нет, и им выгодно переложить все заботы на платежного агента.

Может ли КЭС пользоваться деньгами региональных операторов для своих целей? По закону – нет. После оплаты деньги поступают на лицевой счет жителя дома и оттуда переводятся на счет регионального оператора. Перечисление производится ежедневно. Причем платежи от населения принимаются без комиссии.

Нужно ли заключать дополнительно договоры на вывоз ТКО?

Жителям многоквартирных домов – не нужно, обо всем позаботятся УК или ТСЖ. Жителям частного сектора, а также собственникам квартир в многоэтажках, которые находятся в непосредственном управлении, предложен самый простой вариант – договор оферты. То есть приходит квитанция, и когда ее оплатили, договор считается заключенным.

А вот кому придется заключить договоры в письменной форме:

- собственникам нежилых помещений в многоквартирных домах (магазинов, офисов);

- всем организациям, включая ларьки и павильоны, кинотеатры, рестораны, отели, заводы;

- садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям граждан, гаражным кооперативам (потому что человек способен генерировать мусор не только там, где живет).

И еще три блиц-вопроса

Можно ли отказаться от этой услуги? Согласно Федеральному закону № 89-ФЗ, а также Постановлению Правительства РФ № 1156 отказаться от услуги регионального оператора невозможно.

Будут ли льготы по оплате? Сбор, вывоз и утилизация мусора – услуга коммунальная, на нее распространяются те же льготы, что и на остальные. Для получения субсидий и оформления льгот потребителям необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства.

До какого числа нужно заплатить? До 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Однако красноярцы очень часто получают квитанции после этой даты. Поэтому в ближайшие месяцы санкции к ним за задержку оплаты применять не будут. А вообще самый оперативный способ провести платеж в первых числах месяца –онлайн, например, через Сбербанк.

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