Морозы в Красноярске начинают отступать

Прогнозы погоды уже радуют: пережить эту неделю, а дальше будет легче. Синоптики обещают, что в понедельник, 11 февраля, столбик термометра покажет всего -14 градусов днем. И на этом зимние сюрпризы пока, надеемся, завершатся. Но до понедельника еще нужно дожить, а пока каждый день приносит свои неприятности.

Все-таки труба не выдержала

Еще накануне мы надеялись, что нынешний морозный коллапс останется без коммунальных последствий. Все котельные и ТЭЦ работали в усиленном режиме, дежурные ремонтные бригады в полной боевой готовности. Однако все понимали: гарантии никто не даст.

Так и случилось – вечером 4 февраля на острове Отдыха в районе Дворца спорта произошел порыв трубопровода холодного водоснабжения. Пока аварийная бригада искала место аварии, пока пользователей переключали на резервную линию, труба лопнула в другом месте.

В результате без холодной воды полностью оказались более полутора сотен жилых домов в Свердловском районе. Больше всего – на Судостроительной, 60 лет Октября, Свердловской, Семафорной, Матросова и Красрабе, Парашютной, а также в жилом комплексе «Белые росы». Заметили снижение подачи холодной воды жители Кировского района. Предусмотрительно запасли ночью кто в кастрюлю, кто в тазик – на всякий пожарный случай.

Восстановительные работы на острове отдыха. Фото: пресс-служба Краскома

К утру коммунальщики взяли ситуацию под контроль и справились с проблемой.

- По состоянию на 9.30 водоснабжение было восстановлено. Водозабор острова Отдыха работает в штатном режиме. Холодная вода подается в Свердловский район в полном объеме. Аварийный участок выведен из схемы водоснабжения района. Восстановительные работы продолжаются, - сообщила пресс-секретарь «КрасКома» Татьяна Лукина.

Обморозиться можно и при -20

За неделю в Красноярском крае с жалобами на обморожение и переохлаждения обратились 163 человека, рассказали в краевом минздраве. В БСМП добавили – к ним поступили 6 человек, к счастью, пострадали они не серьезно. Часто в стационар поступают пациенты с обморожениями кистей рук – попытались завести автомобиль.

И это не предел. Бригады «скорой помощи» ориентированы на то, что в любой момент нужно будет оказать помощь пострадавшим от мороза. Спасатели МЧС в свою очередь тоже в полной боевой готовности выехать на вызов – мало ли какая ситуация может произойти.

Специалисты напоминают, что обморозиться можно и при -20. А у нас -35. Потому не стоит пренебрегать элементарными правилами безопасности. Во-первых, одеваться тепло и многослойно, причем от обтягивающей одежды стоит отказаться в пользу более просторной. Долой водолазку из синтетики, лучше просторный свитер из натуральной шерсти или хлопка. Во-вторых, если бабушка говорит, что «нечего форсить» - значит, надо ее слушать: шапка, шарф, вязаные рукавицы вместо кожаных модных перчаток. Валенки или унты – вообще царская обувь в такую погоду.

Но если вам все-таки не повезло, нужно принять меры. Только никаких растираний щек снегом – так вы сделаете себе хуже. При легком обморожении срочно идти в тепло и отогреваться постепенно. Чтобы согреться изнутри, можно выпить горячий чай. Если обморожение более глубокое, появились волдыри, в этом случае необходимо обратиться к врачу в ближайший травмпункт.

И еще: алкоголь и мороз – вещи несовместимые, предупреждают медики. Человек не может адекватно оценить собственное состояние, при этом идет большая потеря тепла. По статистике почти 90% всех поступивших в стационары с обморожениями находились в состоянии алкогольного опьянения.

Дальние поездки

Конечно, в мороз лучше воздержаться от поездок за город на личном автомобиле. Но если уж крайняя необходимость, тогда имейте в виду, что на основных федеральных трассах края есть 5 ПОЭМПов – притрассовых пунктов оказания экстренной медицинской помощи. Запомните их «координаты» и телефоны:

В Енисейском районе на трассе Красноярск - Енисейск в районе поселка Каргино на 241-м километре. Телефон: 8-902-978-91-83.

В Балахтинском районе на трассе Р257 в районе кафе «Тайга» на 136-м километре. Телефон: 8-902-978-91-84.

В Козульском на трассе Р255 в районе 728-го километра. Телефон: 8-902-978-91-85.

В Емельяновском на трассе Красноярск - Енисейск в районе поселка Придорожный на 20-м километре. Телефон: 8-902-978-91-86.

Также напоминаем, что можно позвонить с сотового телефона любого оператора: 101 – полиция, 112 – МЧС, 127 – ГИБДД. Они сориентируют, что нужно делать, и направят к вам помощь.

Ни дня без пожара

Традиционно с наступлением морозов повышается риск бытовых пожаров. Это объясняется тем, что население старается обогреть свои жилища, используя для этого неисправные или самодельные нагревательные приборы. Либо круглосуточно топят печи, нарушая правила эксплуатации. Например, только за два выходных дня (это был самый пик морозов) в крае произошли 54 пожара, из них 13 – по первой причине, 19 – по второй. Был спасен 31 человек. К счастью, обошлось без погибших.

Так, 2 февраля в Канске около 22 часов загорелся частный жилой дом, хозяева день и ночь кочегарили печь, в результате пожарные два часа пытались потом справиться с огнем. 3 февраля в Красноярске около 18 часов вечера пришлось тушить пожар в двухэтажном трехквартирном жилом доме. Сгорела кровля, повреждены перекрытия, выгорела квартира на 120 квадратных метров. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Пожары происходят не только в домах – горят надворные постройки, бани, гаражи. Горят даже машины на улицах из-за неосторожного обращения с огнем: автовладелец начинает прогревать свой автомобиль, перестарался – и вот он уже полыхает. Пока примчатся пожарные, от легковушки уже только металлический каркас остается. Как, например, 2 февраля на улице Алексеева в Красноярске.

Железная дорога усилила контроль

Пока на автовокзалах и в аэропорту отменяют и переносят рейсы, железная дорога отправляет поезда по привычному расписанию. Однако это не значит, что морозы им нипочем. Работать приходится в экстремальном режиме и с максимальной нагрузкой.

- По данным дорожного Центра управления содержанием инфраструктуры, во вторник, 5 февраля, самыми холодными точками стали станция Камала (-47 градусов) в Рыбинском районе и станция Иланская (–45) в Иланском районе. На станциях Аскиз и Абакан в Хакасии, они расположены южнее, столбик термометра опустился до –32, –35 градусов, - рассказали в пресс-службе КрасЖД.

Путейские бригады – это более 600 специалистов - ежедневно обходят и осматривают железнодорожное полотно. Еще 280 человек очищают стрелки (механизм перехода с одного пути на другой) от инея и наледи. Техническое состояние локомотивов проводят с особой тщательностью. А вагоны в пассажирских поездах сверх норматива заправляют углем. На всякий случай.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Свиристели осмелели, прямо в город прилетели

В сильный мороз к людям из леса прилетели свиристели. Во-первых, в городе, как ни крути, на несколько градусов теплее. А во-вторых, здесь можно подкрепиться: поклевать ранетку, рябину, ягоды кизильника.

Свиристилеи. Фото: Василий ЗЫКОВ

Редких и очень красивых птиц с пестрыми крыльями и красными хохолками заметили в Ветлужанке. Небольшая стайка совершила налет на кормушку, вытеснив оттуда воробьев и синиц. Очевидцы рассказывают в соцсетях: пока свиристели-налетчицы резвились и объедались зерном и семечками из кормушки, местные воробьи-хулиганы сидели неподалеку и терпеливо ждали, пока непрошеные гостьи покинут их территорию. Видимо, связываться никто не хотел. Даже голуби предпочитали держаться в стороне.

Другую стайку видели в Свердловском районе, недалеко от леса. И в Солнечном. Что интересно, свиристели прилетают неожиданно и затем, когда закончится корм, исчезают в неизвестном направлении.